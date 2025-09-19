Медведев пригрозил жестким ответом на попытки взыскать «компенсации» по Украине

Tекст: Вера Басилая

Медведев в Max заявил, что Совет Европы уходит «в свой собственный космос», и назвал проект конвенции по созданию международной претензионной комиссии для Украины «абсолютно психоделическим».

По его словам, предлагается создать очередной «антироссийский квазисудебный орган», нацеленный на взыскание компенсаций за якобы имевшие место «последствия агрессии против Киева».

«Ну что ж, одной бессмысленной русофобской структурой в Старом Свете станет больше. И наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия», – подчеркнул Медведев.

Ранее еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис предположил, что страны G7 могут применить замороженные российские активы для новых кредитов Украине.

Минфин США приветствовал намерение стран G7 использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ со стороны России в случае хищения ее активов ЕС.

