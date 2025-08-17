Диетолог Фесенко предупредила об опасности переизбытка соли для мозга

Врач Фесенко предупредила об опасности переизбытка соли для работы мозга

Tекст: Ирма Каплан

Избыток натрия способствует сужению сосудов и нарушает кровоснабжение мозга, что приводит к его кислородному голоданию.

«Мозг – очень энергозависимый орган. Нейронам нужно много кислорода, постоянный приток крови. А соль этому мешает. Когда соли слишком много, сосуды сужаются. Это напрямую влияет на кровоснабжение головного мозга. В какой-то момент начинается кислородное голодание», – объяснила доктор Фесенко «Газете.Ru».

По ее словам, кислородное голодание развивается медленно, почти незаметно, но со временем приводит к снижению памяти, концентрации внимания, скорости реакции.

Диетолог уточнила, что у пожилых людей риски особенно высоки, так как с возрастом сосуды теряют эластичность и повышается давление.

ВОЗ советует ограничивать потребление соли пятью граммами в день, однако в России среднее потребление достигает 9–15 граммов. Причиной служит преимущественно готовая пища, содержащая большое количество соли.

Фесенко добавила, что организм адаптируется к избытку соли, и это снижает чувствительность ко вкусу, заставляя употреблять ее больше.

Избыток натрия также запускает воспалительные процессы, затрагивает суставы, желудок и почки, а мозг страдает в первую очередь. Она рекомендовала начать снижать потребление соли как можно раньше, чтобы повысить продолжительность и качество работы мозга.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, избавление от солевой зависимости возможно за две недели полного отказа от соли в рационе, тогда блюда приобретут былую яркость вкуса без этой специи, рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.



