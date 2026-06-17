NYP узнала, как Зеленский отмахнулся от Макрона ради Брюсселя

NYP сообщила о неприятном сюрпризе Зеленского Макрону

Tекст: Катерина Туманова

Президент Франции Эммануэль Макрон лично поприветствовал Владимира Зеленского у ворот отеля «Рояль», где проходила закрытая встреча. В ходе беседы на английском языке стороны обсудили дальнейшие контакты и оптимальные форматы взаимодействия с американским лидером Дональдом Трампом, чья позиция по оказанию помощи Киеву остается жесткой, пишет газета New York Post (NYP).

«Макрон предложил Зеленскому остаться на саммите подольше, но Зеленский сказал, что его ждут в Брюсселе, предположительно, по поводу заявки Украины на вступление в ЕС. Макрон спросил его, договорился ли он о двусторонней встрече с президентом Трампом, и Зеленский, похоже, ответил отрицательно», – сказано в материале газеты.

Представители американской администрации ранее не исключали возможности разговора политиков в кулуарах, хотя официальной личной встречи не планировалось. Трамп опоздал на мероприятие на 50 минут и не присутствовал на частной встрече Макрона и Зеленского.

Европейские лидеры надеются, что президент США поддержит мирное соглашение на условиях Киева. Накануне визита во Францию Трамп провел телефонные разговоры с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер выразил оптимизм: «Они оба открыты для этого. Вчера у меня состоялись две очень хорошие беседы».

В свою очередь, украинский президент предложил организовать встречу с Путиным в Соединенных Штатах, о чем сообщил Трампу в воскресенье. По словам Зеленского, такой формат усложнит отказ Москвы от переговоров, а в случае неудачи потребуется усиление давления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент заявил о готовности полностью урегулировать конфликт на Украине. Агентство Reuters допустило вероятность неформальных переговоров американского и украинского лидеров на полях саммита G7 во Франции. Макрон пожаловался Зеленскому на тяжелую беседу с Трампом.