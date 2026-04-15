Politico сообщила о возобновлении санкций против российской нефти
Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные (11 и 12 апреля) позволила истечь сроку действия исключения из санкций.
Американские санкции против российской нефти вновь вступили в силу после окончания срока их временной отмены, сообщает Politico. Министерство финансов США отменило санкции в марте в попытке снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки.
При этом издание признает, что российская нефть и без ослабления санкция все равно попадала на рынок.
В начале апреля американская сторона заявляла, о сохранении временного ослабления санкций на поставки нефти России.
Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сообщил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен на российское сырье.