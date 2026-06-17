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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль не позволит Трампу проиграть войну с Ираном

    Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    3 комментария
    17 июня 2026, 13:45 • Новости дня

    В Польше освободили задержанных после убийства российского художника белорусов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Польские правоохранители отпустили двух граждан Белоруссии, которых арестовали после гибели российского художника Семена Скрепецкого (Роберт Кузовков), сообщил польский премьер Дональд Туск.

    «Были задержаны два гражданина Белоруссии. Они освобождены, так как не было причин далее содержать их под арестом», – сообщил Туск, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что силовики продолжат работу с этими людьми, а степень их причастности к преступлению будет выясняться.

    Напомним, неизвестный застрелил российского художника Семена Скрепецкого на автостоянке в польском городе Белая Подляска. Нападавший произвел несколько выстрелов в жертву с близкого расстояния. Польские правоохранители провели задержание трех причастных к преступлению человек.

    15 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Лукашенко: Дни ВСУ будут сочтены после поражения в Донбассе
    Лукашенко: Дни ВСУ будут сочтены после поражения в Донбассе
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о неизбежном крахе украинской армии при успешном окружении агломерации на севере Донбасса войсками РФ

    По словам Лукашенко, если российским войскам удастся окружить агломерацию на севере Донбасса, то дни ВСУ будут сочтены, передает РИА «Новости».

    Белорусский лидер подчеркнул, что на этом участке фронта базируется основной костяк украинских подразделений.

    «Если россиянам удастся окружить эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались войска Украины, дни будут их сочтены», – сообщил Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English. Он отметил, что российские подразделения методично и шаг за шагом продвигаются вперед.

    Глава белорусского государства также подчеркнул, что украинские войска порой успешно обороняются, однако уступают в результативности российской армии. Кроме того, политик выразил уверенность, что продолжение наступления войск РФ в первые дни спецоперации привело бы к полному разгрому противника и свержению Владимира Зеленского.

    Лукашенко заявил, что в начале СВО советовал украинскому руководству пойти на мирное соглашение.

    Белорусский лидер допустил прекращение боевых действий в 2026 году.

    Также Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры с участием лидеров России и Украины.

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    16 июня 2026, 08:22 • Новости дня
    Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского
    Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава белорусского государства посоветовал лидеру Украины быть осторожнее, отреагировав на резкие высказывания народной мудростью.

    Александр Лукашенко прокомментировал недавние выпады со стороны Киева, передает ТАСС. «Он должен понимать, что у нас часто говорят – как поют, так и отпевают. Поэтому надо быть аккуратней и осторожней», – заявил политик.

    Белорусский лидер подчеркнул, что ранее старался игнорировать нелепые заявления Владимира Зеленского. По словам главы государства, он делал скидку на неопытность украинского лидера и колоссальное давление на него.

    Однако терпение Минска оказалось небезграничным. Когда в адрес Белоруссии посыпались прямые угрозы, президент был вынужден дать жесткий ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами.

    Президент республики Александр Лукашенко назвал подобные высказывания украинской стороны обычной болтовней.

    Позже советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк выступил с угрозами в адрес белорусского лидера.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операциq на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 04:02 • Новости дня
    Белоруссия раскрыла данные о 40 погибших в составе ВСУ боевиков

    Белоруссия раскрыла данные о 40 погибших в составе ВСУ боевиков «Полка Калиновского»

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранительные органы Белоруссии подтвердили смерть десятков соотечественников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ в рядах признанного в республике террористическим формирования «Полк Калиновского».

    Следственный комитет Белоруссии обнаружил данные 40 белорусов, которые лишились жизни в рядах экстремистской организации «полк Калиновского», передает телеканал ОНТ.

    «В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов, граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий. Только трое из них захоронены на территории Республики Беларусь», – приводит РИА «Новости» слова следователя по особо важным делам СК Андраника Хачатаряна.

    Начальник главного следственного управления ведомства Александр Агафонов уточнил, что десять руководителей этого террористического формирования получили тюремные сроки от 20 до 25 лет. При этом общая численность преступной группы не достигает размеров стандартного мотострелкового батальона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ рассказал об уничтожении тел наемников ВСУ. В мае Тихановская явилась в Киев, где встретилась с воюющими на стороне Украины белорусскими националистическими подразделениям.

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    17 июня 2026, 13:01 • Новости дня
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Брянской области украинский дрон самолетного типа атаковал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Гомеля на отдых в Геленджик, погибла женщина, сопровождавшая детей, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии на территории Брянской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Max.

    Ранения получили шесть человек, среди которых четверо детей. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

    Остальные пассажиры атакованного транспортного средства в ближайшее время будут отправлены домой.

    Накануне ВСУ целенаправленно нанесли удар по автомобилю скорой помощи, спешившему на вызов в Трубчевском районе, ранены фельдшер, водитель и медсестра.

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    15 июня 2026, 20:24 • Новости дня
    Зеленский решил лететь на саммит G7 в обход Польши

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский изменил логистику зарубежных поездок и отправится на встречу «Большой семерки» из Молдавии на фоне дипломатического скандала с Варшавой.

    Украинская делегация вечером 15 июня полетит из Кишинева в Женеву. По информации сервиса Airnavradar, Зеленский отказался от традиционного транзита через польскую территорию. Накануне самолет перегнали в молдавскую столицу из Кракова после технического обслуживания, передают «Вести».

    Подобное изменение маршрута происходит уже второй раз. В начале июня борт вылетал в Британию также в обход польского Жешува, который активно использовался с 2022 года.

    Смена логистики совпала с резким ухудшением отношений Киева и Варшавы. Причиной стало присвоение украинскому спецподразделению имени героев УПА (признана экстремистской и запрещена в России). Польская сторона потребовала отменить это решение ради сохранения исторической памяти и двусторонних связей.

    В начале июня Владимир Зеленский отправился в Великобританию через Молдавию вместо польского Жешува.

    Власти Польши потребовали отменить решение о присвоении украинскому подразделению имени УПА.

    Польский премьер-министр Дональд Туск осудил действия киевского руководства.

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    16 июня 2026, 11:02 • Новости дня
    В Польше задержали подозреваемых по делу об убийстве россиянина Скрепецкого

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Польские правоохранители провели задержание трех человек, причастных к убийству российского художника Семена Скрепецкого (Роберт Кузовков), сообщают местные СМИ.

    Задержаны трое, включая подозреваемого, который занимается перевозкой людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на польские СМИ.

    При этом непосредственного виновника уличной стрельбы поймать пока не удалось. К поискам злоумышленника уже подключились сотрудники криминального отдела воеводского управления полиции в Люблине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне неизвестный застрелил российского художника Семена Скрепецкого на автостоянке в польском городе Белая Подляска в Люблинском воеводстве.

    Позже правоохранители задержали подозреваемого гражданина Белоруссии неподалеку от консульства республики.

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    15 июня 2026, 23:15 • Новости дня
    Российский художник Скрепецкий застрелен в Польше

    Podlaski.info: В Польше застрелили российского художника Скрепецкого

    Tекст: Антон Антонов

    В польском городе Белая Подляска на автостоянке застрелили российского художника Семена Скрепецкого (Роберта Кузовкова), сообщает Podlaski.info.

    Скрепецкий был застрелен днем на автостоянке. Жертве было 44 года, он являлся гражданином России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Podlaski.info.

    Издание уточняет, что убийство произошло на улице Теребельской недалеко от улицы королевы Ядвиги, на территории крупного жилого комплекса. Нападавший подошел к художнику и с близкого расстояния несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия, медики не смогли спасти ему жизнь.

    Отмечается, что последние годы Скрепецкий жил за границей, а всего несколько дней назад находился в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что жертвой уличной стрельбы в польском городе Бяла-Подляска стал 44-летний гражданин России.

    Правоохранительные органы развернули масштабную операцию по поимке преступника. Нападавший скрылся с места происшествия.

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    16 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    Белорус задержан в Польше после убийства российского художника Скрепецкого

    wPolsce24: Белорус задержан в Польше после убийства Скрепецкого

    Tекст: Антон Антонов

    Неподалеку от консульства Белоруссии задержан подозреваемый по делу об убийстве российского художника Семена Скрепецкого (Роберта Кузовкова), сообщает wPolsce24.

    «По неофициальной информации, задержанный мужчина – гражданин Белоруссии», – говорится в сообщении wPolsce24.

    Подозреваемого задержали недалеко от консульства Белоруссии в Белой Подляске, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в Польше застрелили российского художника Скрепецкого.

    По данным немецкой DW, российский художник Семен Скрепецкий застрелен в Польше через три дня после акции у посольства РФ в Берлине. Тогда художник сделал дырку в штанах, из которой торчал и волочился по земле флаг России.

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    16 июня 2026, 02:59 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о просьбе Ватикана и Израиля к России отвести войска из Киева

    Лукашенко: Ватикан и Израиль просили Россию отвести войска из Киева

    Tекст: Антон Антонов

    В первые дни конфликта на Украине Ватикан и израильские посредники обратились к России с просьбой отвести войска из Киева, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мне известно, что определенные стороны – и, возможно, Ватикан, а также израильские посредники – говорили, что, по их пониманию, (Владимир) Зеленский собирается подписать перемирие; именно это и легло в основу моего заявления», – сказал Лукашенко телеканалу Al Arabiya.

    Белорусский лидер добавил, что, несмотря на такие оценки и обращения, боевые действия не были остановлены, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что в первые дни противостояния на Украине советовал киевскому руководству пойти на соглашение, чтобы избежать потери территорий Донбасса.

    Лукашенко заявил, что международное сообщество пыталось убедить Москву остановить боевые действия, после чего российское командование вывело войска от Киева.

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    15 июня 2026, 21:21 • Новости дня
    Лукашенко не исключил завершения конфликта на Украине в 2026 году
    Лукашенко не исключил завершения конфликта на Украине в 2026 году
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил прекращение боевых действий в текущем году.

    «Это очень возможно... и это зависит от воли нескольких человек. Если такая воля и желание есть, эти войны могут быть прекращены в этом году, и даже конфликт между Россией и Украиной может завершиться в этом году», – заявил белорусский лидер в интервью телеканалу Al Arabiya English, передает РИА «Новости».

    Глава государства также выразил мнение, что украинский кризис носит гораздо более сложный характер, чем противостояние между США и Ираном. Он подчеркнул многогранность и глубину текущих противоречий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в согласии Киева на предложенный США мирный договор.

    Незадолго до этого белорусский лидер озвучил надежду на скорое завершение украинского конфликта.

    Месяцем ранее глава государства предупредил об угрозе полного исчезновения Украины в случае затягивания боевых действий.

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    15 июня 2026, 22:44 • Новости дня
    Лукашенко: Вступление Белоруссии в конфликт на Украине может начать войну с НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    При вступлении Белоруссии в конфликт на Украине боевые действия могут выйти на новый уровень, при котором начнется война с НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    В беседе с телеканалом Al Arabiya президент отметил, что если Белоруссия вступит в конфликт, то страны НАТО, поддерживающие Киев, могут ввести свои войска на Украину.

    «И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, Белоруссия очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет наносить удары по ее территории, поскольку Белоруссия, как выразился президент, для украинских военных «как на ладони».

    Глава государства предупредил, что под угрозой окажутся ключевые объекты жизнеобеспечения, включая производственные и логистические мощности. Он заявил, что, по данным Киева, украинская сторона уже наметила около 500 целей на территории Белоруссии.

    При этом Лукашенко подчеркнул, что Украине абсолютно нечего опасаться со стороны Белоруссии, и добавил, что тема угрозы раздувается по политическим причинам. Абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию Белоруссии, заявил белорусский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко в интервью Al Arabiya заявил о своих предложениях Киеву о мире в начале конфликта и призыве украинскому руководству прекратить провокации.

    Лукашенко на фоне наращивания военной активности у белорусских границ объявил о «точечной мобилизации» и подготовке армии к возможной войне.

    Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о попытках Владимира Зеленского спровоцировать открытое вступление НАТО в конфликт через создание видимости агрессии со стороны Белоруссии.

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    15 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Лукашенко: Два года назад я предупреждал Лондон о развитии конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще более двух лет назад предупреждал представителей Великобритании о возможном развитии конфликта на Украине и оказался прав.

    «Два с лишним года тому назад. Мы обсуждали многие проблемы, в том числе конфликт на Украине. И я высказывал свою точку зрения и потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав», – сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.

    По его словам, предложенный им путь мирного урегулирования тогда не был принят, после чего ситуация усложнилась. Лукашенко отметил, что еще тогда предупреждал: война может привести к непредсказуемым последствиям и алогичному развитию событий, и добавил, что именно так все и произошло – передает РИА «Новости».

    Глава белорусского государства также выразил поддержку позиции США по Украине. Он согласился с тем, что европейские страны должны сами думать, как завершить конфликт на Украине, а не рассчитывать, что американцы придут и расставят «все фишки на места», и подчеркнул, что полностью разделяет такой подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил о своих предложениях украинскому руководству в первые дни конфликта пойти на соглашение ради сохранения Донбасса.

    Белорусский лидер в интервью Al Arabiya предложил провести трехсторонние переговоры.

    В том же интервью он допустил прекращение боевых действий на Украине уже в 2026 году при наличии политической воли нескольких лидеров.

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    15 июня 2026, 17:34 • Новости дня
    Россиянин погиб в результате уличной стрельбы на востоке Польши

    Tекст: Денис Тельманов

    Жертвой вооруженного нападения на улице польского города Бяла-Подляска стал 44-летний гражданин России, получивший смертельное ранение.

    Трагический инцидент произошел в Люблинском воеводстве, передает РИА «Новости». Ранее местная радиостанция RMF FM информировала общественность о смертельном ранении случайного прохожего на одной из улиц Белой Подляски.

    «По предварительной информации, погибшим в результате стрельбы является россиянин 44 лет», - сказал собеседник агентства.

    Правоохранительные органы развернули масштабную операцию по поимке преступника. Нападавший скрылся с места происшествия, сейчас ведется его активный розыск. Причины и мотивы открытого огня пока остаются неизвестными для следствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские полицейские обстреляли автомобиль жителя Белоруссии на трассе.

    В январе житель Варшавы забаррикадировался в здании после убийства своих родителей.

    В прошлом году нетрезвый военнослужащий польской армии устроил стрельбу в селе Мельник.

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    14 июня 2026, 18:49 • Новости дня
    Лавров прибыл на переговоры в Минск

    Лавров прилетел в Минск для встреч с Лукашенко и Рыженковым

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров проведет встречи с руководством соседней республики для обсуждения ключевых аспектов двустороннего сотрудничества и международной повестки.

    Самолет министра иностранных дел России приземлился в белорусской столице, передает РИА «Новости». В рамках визита запланированы переговоры с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Максимом Рыженковым.

    Представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова уточнила, что дискуссии пройдут как в узком, так и в расширенном составах. Участники диалога намерены детально рассмотреть текущие международные проблемы.

    Помимо официальных встреч, руководитель министерства почтит память павших героев. Он возложит венок к монументу Победы в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России накануне анонсировало двухдневную поездку министра в белорусскую столицу.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова ранее рассказала о планах проведения переговоров с Максимом Рыженковым.

    В апреле Сергей Лавров подтвердил решимость Москвы тесно координировать подходы с Минском на международной арене.

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    15 июня 2026, 22:14 • Новости дня
    Лукашенко рассказал об отвергнутых Зеленским предложениях о мире

    Лукашенко рассказал об отвергнутых Зеленским предложениях о мире в начале СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще в первые дни противостояния на Украине советовал украинскому руководству пойти на соглашение, чтобы избежать потери территорий Донбасса.

    Лукашенко в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya рассказал, что неоднократно пытался вразумить украинского политика, передает РИА «Новости».

    «С первых дней войны я ему предлагал, как договориться, как заключить мир», – подчеркнул президент.

    По словам политика, если бы советы были услышаны в 2022 году, сейчас бы не стоял вопрос о границах по линии соприкосновения или передаче оставшихся 13% территории Донбасса. Однако тогда конструктивные инициативы Минска проигнорировали.

    Кроме того, лидер Белоруссии призвал украинское руководство успокоиться и прекратить любые провокации. Он напомнил, что граждане республики желают скорейшего завершения конфликта точно так же, как и жители соседней страны.

    Ранее Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Месяцем ранее Александр Лукашенко выразил готовность встретиться с главой киевского режима для обсуждения двусторонних отношений.

    Также Лукашенко допустил завершение конфликта на Украине в 2026 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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