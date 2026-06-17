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В Польше освободили задержанных после убийства российского художника белорусов
Польские правоохранители отпустили двух граждан Белоруссии, которых арестовали после гибели российского художника Семена Скрепецкого (Роберт Кузовков), сообщил польский премьер Дональд Туск.
«Были задержаны два гражданина Белоруссии. Они освобождены, так как не было причин далее содержать их под арестом», – сообщил Туск, передает РИА «Новости».
Он добавил, что силовики продолжат работу с этими людьми, а степень их причастности к преступлению будет выясняться.
Напомним, неизвестный застрелил российского художника Семена Скрепецкого на автостоянке в польском городе Белая Подляска. Нападавший произвел несколько выстрелов в жертву с близкого расстояния. Польские правоохранители провели задержание трех причастных к преступлению человек.