В Польше освободили задержанных после убийства российского художника белорусов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Были задержаны два гражданина Белоруссии. Они освобождены, так как не было причин далее содержать их под арестом», – сообщил Туск, передает РИА «Новости».

Он добавил, что силовики продолжат работу с этими людьми, а степень их причастности к преступлению будет выясняться.

Напомним, неизвестный застрелил российского художника Семена Скрепецкого на автостоянке в польском городе Белая Подляска. Нападавший произвел несколько выстрелов в жертву с близкого расстояния. Польские правоохранители провели задержание трех причастных к преступлению человек.