Минтранс сообщил о планах запустить десятки тысяч беспилотных грузовиков

Tекст: Вера Басилая

Министр транспорта Андрей Никитин заявил об активном развитии беспилотных грузоперевозок в стране, передает РИА «Новости».

Выступая в Совете Федерации, он отметил, что на федеральных трассах М-11, М-12, М-4 и ЦКАД уже курсируют около ста высокоавтоматизированных фур.

«Сейчас идет активное развитие беспилотных грузоперевозок. На федеральных трассах М-11, М-12, М-4, ЦКАД курсируют порядка ста высокоавтоматизированных грузовиков. Ожидаем, что к концу 2035 года их флот составит десятки тысяч единиц. Это сделает 25% логистики страны беспилотной», – сказал чиновник.

Кроме того, технологии квантовой связи РЖД активно применяются для защиты беспилотных автомобилей и поездов «Ласточка». Магистральная квантовая сеть к маю 2026 года превысила 7,8 тыс. километров, охватив 27 регионов. Согласно обновленному плану, к 2030 году протяженность этой сети должна превысить 15 тыс. километров.

Поезда для будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом также получат высокую степень автономности. Запуск пилотного проекта ВСМ запланирован на 2028 год, а время в пути составит два часа 15 минут.

В начале июня на трассу М-4 «Дон» вышли 11 беспилотных грузовиков для выполнения коммерческих рейсов.

В мае Министерство транспорта анонсировало первую трансграничную перевозку товаров автономными фурами «КамАЗ».

Президент России Владимир Путин весной спрогнозировал увеличение парка грузовых беспилотников до четырех тысяч единиц к 2030 году.