  • Новость часаПутин сообщил, какая часть ЛНР, ДНР и Запорожской области находится под контролем России
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    Деньги перестали помогать Германии в ООН
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    Путин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО
    Путин заявил, что в полном смысле боевого применения «Орешника» на Украине не было
    Путин: Ежемесячные потери украинской армии – около 40 тыс. человек
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    Путин сообщил о готовности Москвы к согласованным в Анкоридже компромиссам на Украине
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Украина сбивает Европе ритм подготовки к войне с Россией

    Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы Вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

    6 комментариев
    4 июня 2026, 21:40 • Новости дня

    Лавров предрек развал Евросоюза в случае вступления Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейскому союзу грозит неминуемый распад, если западные страны решатся одобрить официальное вступление украинского государства в свои ряды.

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic предупредил о катастрофических последствиях евроинтеграции Киева, передает ТАСС. По его словам, европейским лидерам гораздо выгоднее способствовать интеграции страны в Североатлантический альянс.

    «Им проще принять ее в НАТО, чтобы не делать роковой шаг и включать Украину в Европейский союз. Он тогда развалится. Это они прекрасно понимают», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава МИД Сергей Лавров указал на стремление западных стран интегрировать Киев в Североатлантический альянс.

    Дипломат назвал украинский кризис причиной окончательного разрушения прежней архитектуры европейской стабильности.

    Ранее министр отметил наличие серьезных противоречий между европейскими лидерами и администрацией США по вопросу поддержки Киева.

    4 июня 2026, 10:52 • Новости дня
    Апелляция поддержала взыскание с Google Ireland 160,3 млрд рублей

    Апелляция поддержала взыскание с Google Ireland 160 млрд рублей в пользу «Гугла»

    Tекст: Вера Басилая

    Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании 160,3 млрд рублей с Google Ireland в пользу российского ООО «Гугл».

    Апелляционная инстанция отклонила жалобы Google Ireland Limited и американской материнской компании Google International LLC. Предметом спора стало февральское определение арбитражного суда Москвы, передает РИА Новости.

    «Определение... оставить без изменения, жалобы – без удовлетворения», – огласила резолютивную часть постановления председательствующая судья.

    Решение было принято по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского. Сумма взыскания составила около 160,3 млрд рублей.

    В феврале Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Google Ireland Limited более 160 млрд рублей по иску конкурсного управляющего.

    Накануне суд в Бельгии наложил арест на имущество Google Belgium на сумму 115 млн евро по заявлению российской компании.

    Мировой судья в Москве назначил корпорации штраф в размере свыше 16 млрд рублей за неуплату ранее наложенных административных взысканий.

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    4 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    В «Единой России» поддержали позицию малого бизнеса по НДС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Единая Россия» предложила изменить подход к уплате НДС предпринимателями. Власти намерены вернуться к обсуждению правил уплаты налога на добавленную стоимость для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев заявил о необходимости учесть позицию предпринимательского сообщества по вопросам налогообложения, передает Telegram-канал ЕР. Эта тема регулярно поднималась на встречах кандидатов с избирателями и вошла в Новую народную программу.

    «Мы убеждены, что налоговые изменения для предпринимателей должны вводиться аккуратно и быть предметом постоянного мониторинга», – подчеркнул политик. По его словам, именно на таком подходе настаивала партия при внедрении недавних налоговых новшеств.

    В процессе формирования Народной программы поступает множество обращений от представителей малого и среднего бизнеса. Предприниматели отмечают огромное влияние этого вопроса на развитие сектора, в связи с чем предложено пересмотреть подходы к уплате НДС для работающих по упрощенной системе.


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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 08:19 • Новости дня
    Фетисов назвал циничным поведение Исинбаевой
    Фетисов назвал циничным поведение Исинбаевой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Двукратный олимпийский чемпион, победитель семи чемпионатов мира по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов подверг критике позицию легкоатлетки Елены Исинбаевой, отказавшейся защищать интересы страны в Международном олимпийском комитете.

    В кулуарах Петербургского международного экономического форума депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказал свое отношение к поступку прославленной легкоатлетки, передает РИА «Новости».

    «Это было ее решением. Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России, но ничего не сделала для того, чтобы в Международном олимпийском комитете нам флаг вернули. Цинично, разве нет? Она приняла решение с этим жить. Насколько она счастлива сейчас, можно только догадываться», – заявил Фетисов.

    Парламентарий подчеркнул, что Исинбаева оказалась одной из немногих, кто сделал подобный выбор. По его словам, большинство великих спортсменов, включая хоккеистов, возвращаются на родину, хотя имели все возможности для комфортной жизни за рубежом.

    Сейчас Исинбаева проживает в Испании. Срок ее полномочий в комиссии атлетов МОК завершился после Олимпиады в Париже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года Вячеслав Фетисов осудил участие россиян в международных турнирах без национальных символов.

    В июле Елена Исинбаева погасила задолженность перед российской налоговой службой.

    В мае текущего года Международный олимпийский комитет продлил санкции в отношении отечественных спортсменов.

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    4 июня 2026, 10:01 • Новости дня
    Орешкин призвал отказаться от оборонительной модели в отношениях с Западом
    Орешкин призвал отказаться от оборонительной модели в отношениях с Западом
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    России следует отказаться от исключительно оборонительной позиции во взаимодействии с западными странами, поскольку прежний миропорядок уже не восстановится, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

    Выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Орешкин подчеркнул важность проактивного подхода, передает РИА «Новости».

    «Надо отходить от исключительно оборонительной модели. На самом деле, по большому счету, мы уже от этого отошли. Надо отходить все больше и больше. Главный еще момент, надо не ждать, что что-то вернется старое», – заявил он, отвечая на вопрос о смене парадигмы реагирования на санкционное давление.

    Политик также отметил, что западные экономики сейчас находятся в состоянии лихорадки, которая отражается на всем мире. Однако, по его словам, России необходимо сосредоточиться на открывающихся возможностях. Он обратил внимание на продолжающийся рост экономик Китая, Индии и стран Африки.

    В заключение Орешкин добавил, что наряду с использованием глобальных возможностей, стране необходимо активно заниматься внутренними вопросами. Важнейшими задачами он назвал реализацию реформ и структурных изменений в российской экономике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Максим Орешкин заявил об исчерпании ресурсов прежней модели экономического роста России.

    Позже заместитель руководителя администрации президента отметил перенос главных драйверов развития в страны Азии и Африки.

    В апреле текущего года Владимир Путин указал на необратимость структурных изменений во всех сферах глобальной экономики.

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    4 июня 2026, 09:14 • Новости дня
    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»

    Politico: Европейские страны призвали усложнить выдачу шенгенских виз россиянам

    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»
    @ Clara Margais/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенген для российских туристов, и призвали запретить россиянам «загорать на европейских пляжах», сообщает Politico.

    По данным Politico, в преддверии летнего сезона 11 стран Европы призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, передает РИА «Новости».

    Обращение министров Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии направлено главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару Магнусу Бруннеру.

    «Одиннадцать европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летних каникул, утверждая, что россияне не должны загорать на европейских пляжах», – говорится в публикации издания. Примечательно, что Испания, Греция, Италия и Франция, популярные у туристов, документ не подписали.

    Дипломаты намерены поднять этот вопрос на полях заседания СБ ООН для оценки возможной поддержки инициативы. Ранее сообщалось, что в 2025 году страны ЕС выдали россиянам более 620 тыс. виз, что на 10,2% превышает показатели 2024 года. В МИД подобные ограничения неоднократно называли дискриминацией.

    В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

    В мае Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

    Прошлой осенью Европейский союз полностью прекратил оформление новых многократных разрешений на въезд.

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

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    4 июня 2026, 17:44 • Новости дня
    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»

    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос»

    Теннисистка Андреева победила украинку Костюк и вышла в финал «Ролан Гаррос»
    @ Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над украинкой Мартой Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции в Париже.

    Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу восьмой ракетки мира Андреевой, передает РИА «Новости». Матч продолжался один час 16 минут.

    До этой встречи россиянка ни разу не выигрывала партию у Костюк, потерпев поражения в двух предыдущих очных матчах. Андреева стала первой представительницей России с 2021 года, вышедшей в финал турнира такого уровня.

    В решающем поединке «Ролан Гаррос» 19-летняя спортсменка сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер, посеянной под 25-м номером, и полькой Майей Хвалиньской. Предыдущий раз в финал турнира в Париже выходила Анастасия Павлюченкова, уступившая чешке Барборе Крейчиковой.

    Ранее в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Андреева обыграла румынку Сарану Кырстю. Диана Шнайдер на этой же стадии соревнований победила белоруску Арину Соболенко.

    В прошлом году Костюк из-за травмы снялась с матча против Андреевой на турнире в Штутгарте.

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    4 июня 2026, 15:32 • Новости дня
    «Единая Россия» встала на защиту прав стажёров и работодателей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Государственную думу внесен законопроект, направленный на защиту прав молодых специалистов и работодателей, который вводит специальный статус стажера. Проект внесла партия «Единая Россия».

    Депутаты фракции «Единая Россия» совместно с Минтрудом подготовили поправки в Трудовой кодекс, направленные на решение проблемы трудоустройства молодых специалистов без опыта работы, передает сайт ЕР. Замруководителя фракции Андрей Исаев пояснил, что инициатива вводит официальный статус стажера.

    «Подготовленные нами поправки в Трудовой кодекс вводят специальный статус стажера, который может быть обозначен в штатном расписании предприятия или организации. Стажировку могут проходить студенты, а также выпускники соответствующих профильных вузов и ссузов в течение первого года после окончания обучения», – рассказал он.

    По словам депутата, с молодыми специалистами будет обязательно заключаться временный трудовой договор сроком до шести месяцев. Это обеспечит им зарплату не ниже МРОТ, формирование стажа, пенсионные накопления и оплату больничных. Механизм позволит работодателям оценить сотрудника до заключения постоянного контракта.

    Кроме того, предлагается разрешить индивидуальным предпринимателям заключать ученические договоры. Первый замруководителя фракции Дмитрий Вяткин уточнил, что новые правила не затронут государственную, муниципальную и военную службу.

    Первый зампред комитета по молодежной политике Михаил Киселев добавил, что сейчас количество предложений о стажировках сократилось в два раза по сравнению с ситуацией четыре года назад из-за опасений бизнеса вкладываться в неопытных сотрудников. Законопроект вводит обязательное наставничество и призван стимулировать молодежь работать по специальности.

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    4 июня 2026, 11:51 • Новости дня
    «Единая Россия» защитила права более 30 млн собственников жилья

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о закреплении прав более 30 млн собственников приватизированного жилья.

    Это стало возможным благодаря принятию закона, устанавливающего десятилетний срок исковой давности по спорам, связанным с приватизацией, говорится в Telegram-канале фракции «Единая Россия».

    «Это принципиально важный момент, о котором часто забывают в пылу политических дискуссий о крупном бизнесе», – подчеркнул Крашенинников. Он отметил, что в России было заключено свыше 30 млн договоров о приватизации жилья.

    По словам депутата, отсутствие такого закона поставило бы под удар огромное число добросовестных собственников. Люди, годами живущие в своих квартирах, не должны опасаться потери прав из-за процедурных нюансов.

    Принятый документ направлен на обеспечение стабильности гражданского оборота и защиту конституционных прав российских семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин распорядился ввести сроки исковой давности по делам об оспаривании приватизационных сделок.

    В конце мая российский парламент окончательно одобрил поправки в Гражданский кодекс о десятилетнем ограничении на пересмотр итогов передачи государственной собственности.

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    4 июня 2026, 09:01 • Новости дня
    При ударе дрона по поезду в Крыму погиб человек
    При ударе дрона по поезду в Крыму погиб человек
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по составу, следовавшему из Азовского в Керчь, погиб один человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    ЧП произошло во время движения поезда по маршруту, один человек погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести, указал Аксенов в Max.

    На месте происшествия активно работают профильные ведомства и экстренные оперативные службы.

    «Соболезнования родным и близким погибшего. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим. Органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку», – подчеркнул руководитель республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате украинского удара по Симферополю погибли три человека.

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    4 июня 2026, 10:26 • Новости дня
    Politico: Германия с треском провалила выборы в Совбез ООН

    Германия потерпела поражение на выборах в Совет Безопасности ООН

    Politico: Германия с треском провалила выборы в Совбез ООН
    @ Loey Felipe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральная Ассамблея ООН отказала Германии в предоставлении места непостоянного члена Совета Безопасности, отдав предпочтение Португалии и Австрии на фоне политических трудностей канцлера.

    Генеральная Ассамблея ООН не избрала Германию в качестве непостоянного члена Совета Безопасности, отдав два места Португалии и Австрии, сообщает Politico.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль объяснил неудачу поддержкой Израиля, отметив, что это стоило стране ключевых голосов.

    «Горькое поражение не помешает нам продолжать выполнять нашу историческую ответственность перед Израилем», – заявил глава внешнеполитического ведомства. Вадефуль также обвинил Кремль в агитации против Берлина из-за поддержки Украины.

    Поражение Германии, которая десятилетиями получала место в Совбезе каждые восемь лет, стало серьезным дипломатическим ударом. Оно может усилить критику в адрес канцлера Фридриха Мерца, обещавшего восстановить лидерство страны в Европе.

    Австрия и Португалия, напротив, укрепили свои позиции. Австрийский канцлер Карл Нехаммер подчеркнул важность нейтралитета и многосторонности, отметив, что ценность страны не определяется ее военной или экономической мощью.

    В самой Германии политические оппоненты Мерца, включая представителей партии «Альтернатива для Германии» и Социал-демократической партии, назвали итоги голосования позором и предупреждающим сигналом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне голосования Берлин и Вена вступили в ожесточенное дипломатическое противостояние за кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

    Еще в прошлом году в Германии опасались потери шансов на это место из-за произраильской риторики властей.

    На фоне внешнеполитических и экономических проблем рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца упал до исторического минимума в 15%.

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    4 июня 2026, 14:46 • Новости дня
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    Захарова прокомментировала кризис в ООН цитатой из «Служебного романа»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично высказалась о колоссальных проблемах с финансированием Организации Объединенных Наций, вспомнив известную сцену из популярного советского фильма «Служебный роман».

    Захарова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме оценила финансовые трудности всемирной организации, вспомнив слова героини Ольги Рыжовой из «Служебного романа», пишут «Известия».

    «А помнишь, как ты все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило», – сыронизировала представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подтвердила наличие серьезных проблем с поступлением средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Организация Объединенных Наций оказалась на грани банкротства из-за неуплаты многомиллиардных взносов Соединенными Штатами и Китаем.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил об угрозе надвигающегося финансового коллапса.

    Для частичного погашения задолженности Вашингтон направил в регулярный бюджет организации около 160 млн долларов.

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    4 июня 2026, 11:15 • Новости дня
    В Китае заметили уникальную подлодку без традиционной рубки
    В Китае заметили уникальную подлодку без традиционной рубки
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На шанхайской верфи зафиксировали новую крупную китайскую подводную лодку, особенностью которой стало отсутствие традиционного ограждения рубки.

    Спутниковые снимки запечатлели неизвестную субмарину на предприятии Jiangnan Shipyard в Шанхае первого июня, передает TWZ.

    Эксперты оценивают ее длину в 120 метров, а ширину – от 10 до 11 метров. Эти габариты превосходят размеры обычных дизель-электрических лодок и некоторых атомных ударных субмарин.

    Отказ от выступающей рубки позволяет значительно улучшить гидродинамику конструкции. Снижение сопротивления воды оптимизирует скорость и маневренность в подводном положении, а также делает лодку более тихой и малозаметной. На снимках также различимы Х-образные рули и, предположительно, кольцевой насадок гребного винта, характерный для водометных движителей.

    «ВМС НОАК осуществляют значительный стратегический переход от дизель-электрического к полностью атомному строительству, что представляет собой фундаментальный отход от исторических моделей строительства», – заявил глава Управления военно-морской разведки ВМС США контр-адмирал Майк Брукс. Он отметил, что новые китайские субмарины приближаются по качеству к американским аналогам.

    Восемь лет назад на этой же верфи уже спускали на воду небольшую подлодку без рубки длиной около 45 метров. В 2024 году государственная корпорация CSSC представила модель крупного беспилотного подводного аппарата со схожим дизайном. Новая большая субмарина, вероятно, является обитаемой и может предназначаться для высокоскоростного перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года специалисты заметили на китайской верфи строительство гигантской безэкипажной подводной лодки.

    Осенью на военном параде в Пекине военные продемонстрировали новый автономный подводный аппарат AJX-002.

    В 2024 году новейшая китайская атомная субмарина класса Zhou затонула около города Ухань.

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    4 июня 2026, 13:41 • Новости дня
    Силуанов подтвердил планы перенести пенсии «молчунов» в долгосрочные сбережения
    Силуанов подтвердил планы перенести пенсии «молчунов» в долгосрочные сбережения
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов Антон Силуанов в ходе Петербургского международного экономического форума одобрил инициативу использования средств так называемых молчунов в качестве долгосрочных сбережений.

    Силуанов подтвердил планы перенести «пенсии молчунов» в долгосрочные сбережения, пишет «Коммерсантъ».

    Он поддержал предложение руководителя ВЭБа Игоря Шувалова о создании объединенного пенсионного фонда с участием государственных компаний.

    «Это требует законодательного решения, чтобы средства, которые есть в Соцфонде, в том числе и «молчунов», могли бы для людей использоваться по-другому, они могли бы на них больше получать доходности, лучше управлять», – заявил глава Минфина.

    В конце мая появилась информация о возможном слиянии трех крупных негосударственных структур: «Благосостояние», «Газфонд Пенсионные накопления» и «ВТБ Пенсионный фонд». Участники рынка концептуально поддержали идею объединения, предполагающую пропорциональное распределение долей в новой организации.

    Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил о разработке законопроекта об объединенном пенсионном фонде с госконтролем.

    В прошлом году глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил автоматически переводить пенсионные накопления граждан в программу долгосрочных сбережений.

    При этом подавляющее большинство россиян совершенно не понимают механизмы управления своими замороженными пенсионными средствами.

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    4 июня 2026, 10:12 • Новости дня
    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран

    Президент Финляндии Стубб предложил расширить ЕС до 40 стран

    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александер Стубб предложил рассмотреть возможность увеличения числа стран – участниц Евросоюза с 27 до 40.

    В состав объединения, по его мнению, могут войти как европейские, так и неевропейские государства, включая Канаду, передает ТАСС со ссылкой на канал CNBC.

    «В данный момент нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии. Нам необходимо расширить или, по крайней мере, создать механизмы членства, которые были бы достаточно гибкими, чтобы охватить в общей сложности 40 европейских государств или даже неевропейских», – заявил финский политик на энергетической конференции.

    Политик отметил, что время для расширения союза ограничено. По его словам, после завершения конфликта на Украине и потенциальной смены администрации в США внимание общественности сместится на другие темы. Среди возможных кандидатов на вступление он выделил Британию, Норвегию, Исландию и страны Западных Балкан.

    Кроме того, Стубб призвал серьезно задуматься о членстве Турции после рассмотрения заявок Украины, Молдавии и Грузии. Идею присоединения Канады он назвал привлекательной альтернативой превращению этой страны в 51-й американский штат. Политик подчеркнул, что для проецирования своей силы в мире европейским странам необходимо начать мыслить более масштабно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность вступления Канады в Евросоюз.

    Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предположил вероятность присоединения этого государства к европейскому блоку.

    В прошлом году председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о планах принятия в объединение Украины и Молдавии.

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    4 июня 2026, 18:14 • Новости дня
    Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле между Россией и США
    Дмитриев анонсировал подписание соглашения о тоннеле между Россией и США
    @ nasa.gov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США 5 июня планируют подписать соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив, сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума.

    «Завтра мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Тоннель будет. Это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами», – заявил он в интервью «Звезде», передает РИА «Новости».

    В конце прошлого года Дмитриев объявил о подготовке России к совместной работе с США в Арктике.

    Ранее спецпредставитель президента предложил соединить два государства подземным маршрутом через Берингов пролив.

    Президент США назвал идею строительства такого объекта весьма интересной.

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    Минобороны: Российские войска поразили солнечную электростанцию украинской армии
    Лавров: На Украине война Байдена стала войной Трампа
    Власти Сербии сообщили о продлении газового контракта с Россией
    «Почта России» возобновила доставку посылок из США
    Русский язык впервые вошел в четверку самых влиятельных в мире
    В Киеве снесли памятник писателю Михаилу Булгакову
    Эксперт: Пляжный отдых россиянам в ЕС хотят запретить прибалты и скандинавы

    Какие нефть и рубль крайне нужны бюджету России

    Минфин отчитался о нефтегазовых доходах бюджета. В мае они снова выросли – более чем на треть. Однако за все прошедшие пять месяцев доходы от нефти и газа все равно оказались на треть меньше, чем годом ранее. Почему так происходит, и какие нефть и рубль нужны бюджету, чтобы заработать в этом году ровно столько, сколько планировали? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Евросоюз связывает себя войной

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». В пятерку наиболее враждебных стран вошли Литва, Германия, Нидерланды, Франция и Британия. По мнению экспертов, действия этих государств и их союзников свидетельствуют о том, что конфронтация Европы с Россией переросла в системное военно-инфраструктурное противостояние без намеков на деэскалацию. Подробности

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    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России

    1 июня отмечается День Северного флота – самого молодого, но самого могучего и значимого в ВМФ России. Как и когда Северный флот доказал свою исключительную важность для безопасности нашей страны – и почему в наши дни он является ключевым инструментом и с точки зрения обеспечения интересов России в Арктике, и как фактор сдерживания при противостоянии с НАТО? Подробности

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    Финансист и застройщик поможет деградации нацразведки США

    И. о. главы одного из ключевых разведывательных ведомств США назначен человек, никогда не имевший отношения ни к разведке, ни даже в целом к государственной службе. Более того, его репутация подмочена судебными исками. Почему же президент США Дональд Трамп остановился именно на этой кандидатуре? Похоже, на то у него есть конкретные политические причины. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Пентагон оставил Литву без прикрытия

      США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

    • США против России: давление продолжается

      Замглавы МИД России Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что США наращивают давление на Россию и ее союзников. Что ждет отношения Москвы и Вашингтона?

    • США банкротят ООН ради третьей мировой

      Из-за действий США и Китая Организация Объединенных Нация оказалась на грани банкротства. Сколь бы ни была ООН непопулярна и бессильна, важно понимать, что ее разрушают в рамках подготовки к третьей мировой войне.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Чемпионат мира по футболу 2026: даты, расписание, стадионы и составы групп

      Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах – США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 национальных сборных; 104 матча будут сыграны на 16 стадионах в 16 городах за 39 дней. Каковы составы турнирных групп, в какие дни будут сыграны ключевые матчи и как смотреть матчи чемпионата в России?

    • Выпускной в 2026 году: даты, программа и где пройдут торжества в Москве и Санкт-Петербурге

      В 2026 году выпускные вечера в России пройдут в конце июня: Москва проведет городской праздник на ВДНХ, Санкт-Петербург встретит выпускников на праздновании «Алых парусов» – в концертной программе на Дворцовой площади и водно-пиротехническом шоу на Неве. Одновременно в Москве пройдет Всероссийский выпускной бал, главной площадкой которого станет Государственный Кремлевский дворец.

    • «Алые паруса» 2026: дата, программа и как попасть на праздник выпускников в Санкт-Петербурге

      В Санкт-Петербурге состоится ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» – масштабное музыкальное и пиротехническое шоу с проходом парусника по акватории Невы. Концертная часть проводится на Дворцовой площади в закрытом формате, доступном только по именным приглашениям, тогда как с набережных за шоу могут наблюдать все желающие.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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