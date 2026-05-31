В МВД раскрыли выдающие телефонных мошенников секретные фразы

МВД: Мошенники используют вымышленные процедуры и псевдоофициальные термины

Tекст: Дарья Григоренко

Аферисты пытаются убедить жертв в законности своих действий с помощью специфической лексики. «Мошенники продолжают использовать псевдоофициальные термины и несуществующие «процедуры», которые должны создать у человека ощущение срочности, законности и участия в «специальной операции»», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Самой популярной уловкой преступников остается предложение перевести средства на так называемый безопасный счет. Полицейские напомнили об отсутствии подобных резервных или защищенных реквизитов в банковской системе, включая Центробанк и силовые структуры. Любые просьбы обезопасить сбережения таким образом являются абсолютным обманом.

Кроме того, вымогатели начали запугивать граждан дистанционными обысками. Следователи подчеркнули полную невозможность проведения подобных процедур по видеосвязи или телефону, назвав требования показать квартиру через камеру смартфона стопроцентным признаком преступления.

Осенью прошлого года злоумышленники активно создавали поддельные аккаунты руководителей для выманивания денег.

Официальный представитель МВД Ирина Волк назвала сообщения об опасности сбережений главным признаком обмана.