МВД раскрыло актуальные схемы мошенников в 2025 году

Tекст: Ольга Иванова

Мошенники активно используют поддельные аккаунты руководителей и тактику обратной социальной инженерии для совершения преступлений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД. Злоумышленники создают фейковые профили в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за чиновников, менеджеров и других известных лиц, чтобы выманить деньги, эксплуатируя доверие или страх перед проверками.

МВД отмечает, что мошенники могут взламывать аккаунты и записывать видео от имени жертвы или руководителя, требуя срочно выполнить поручение. Также преступники представляются сотрудниками банка, налоговой или госслужбы – человека убеждают перевести средства на так называемый «безопасный счет», после чего деньги поступают на счета аферистов.

Для борьбы с такими схемами с марта 2026 года МВД, Центробанк, Роскомнадзор и банки объединят усилия в рамках пилотного проекта. С 1 ноября операторы не смогут обслуживать абонентов, не прошедших проверку, либо владеющих более чем 20 сим-картами. С июля за «дропперство» наступает уголовная ответственность до шести лет.

Росфинмониторинг теперь может приостанавливать подозрительные переводы, а через портал «Госуслуги» граждане могут включить самозапрет на оформление кредитов и займов – эта функция зимой 2022 года стала доступна во всех МФЦ. В стране продолжается масштабная образовательная программа по цифровой безопасности для молодежи и пенсионеров.

В МВД напомнили о необходимости проверять источники сообщений, не переходить по сомнительным ссылкам, не платить госпошлины вне официальных сайтов, не сообщать коды из sms и использовать двухфакторную аутентификацию вместе с антивирусными программами. «Помните: сотрудники госорганов и банков никогда не просят перевести деньги», – подчеркнули в ведомстве.

До этого мошенники придумали схему с переводом средств жертв под предлогом возврата ошибочно зачисленных сумм через сервисы мобильных переводов и терминалы.

