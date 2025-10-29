России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».7 комментариев
МВД раскрыло актуальные схемы мошенников в 2025 году
В 2025 году мошенники все чаще используют поддельные аккаунты чиновников и обратную социальную инженерию, чтобы жертвы сами выходили на связь с аферистами.
Мошенники активно используют поддельные аккаунты руководителей и тактику обратной социальной инженерии для совершения преступлений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД. Злоумышленники создают фейковые профили в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за чиновников, менеджеров и других известных лиц, чтобы выманить деньги, эксплуатируя доверие или страх перед проверками.
МВД отмечает, что мошенники могут взламывать аккаунты и записывать видео от имени жертвы или руководителя, требуя срочно выполнить поручение. Также преступники представляются сотрудниками банка, налоговой или госслужбы – человека убеждают перевести средства на так называемый «безопасный счет», после чего деньги поступают на счета аферистов.
Для борьбы с такими схемами с марта 2026 года МВД, Центробанк, Роскомнадзор и банки объединят усилия в рамках пилотного проекта. С 1 ноября операторы не смогут обслуживать абонентов, не прошедших проверку, либо владеющих более чем 20 сим-картами. С июля за «дропперство» наступает уголовная ответственность до шести лет.
Росфинмониторинг теперь может приостанавливать подозрительные переводы, а через портал «Госуслуги» граждане могут включить самозапрет на оформление кредитов и займов – эта функция зимой 2022 года стала доступна во всех МФЦ. В стране продолжается масштабная образовательная программа по цифровой безопасности для молодежи и пенсионеров.
В МВД напомнили о необходимости проверять источники сообщений, не переходить по сомнительным ссылкам, не платить госпошлины вне официальных сайтов, не сообщать коды из sms и использовать двухфакторную аутентификацию вместе с антивирусными программами. «Помните: сотрудники госорганов и банков никогда не просят перевести деньги», – подчеркнули в ведомстве.
До этого мошенники придумали схему с переводом средств жертв под предлогом возврата ошибочно зачисленных сумм через сервисы мобильных переводов и терминалы.
В МВД перечисляли способы защиты своих данных при покупках в интернете.