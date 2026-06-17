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Рэпер Mystikal получил 20 лет тюрьмы за изнасилование
Суд в Луизиане приговорил рэпера Mystikal к 20 годам за изнасилование
Хип-хоп-исполнитель Майкл Лоуренс Тайлер (Mystikal) проведет два десятилетия в заключении после признания вины в совершении тяжкого преступления в собственном доме.
Американский музыкант Майкл Лоуренс Тайлер, выступающий под псевдонимом Mystikal, осужден в штате Луизиана, передает РИА «Новости».
Местный канал WBRZ 2 уточняет детали судебного решения. «Тайлер осужден на 20 лет за изнасилование», – говорится в сообщении.
Преступление произошло в особняке артиста в 2022 году. Изначально Тайлеру грозило пожизненное лишение свободы. Музыкант согласился на сделку со следствием, поэтому срок наказания ограничили 20 годами.
В 2004 году рэпер уже был судим по аналогичному делу. Тогда он провел за решеткой шесть лет и был официально зарегистрирован как сексуальный преступник.
В начале 2000-х Mystikal несколько раз номинировался на премию «Грэмми».
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