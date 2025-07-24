Путин и Мирзиеев обсудили рост товарооборота и сотрудничество

Tекст: Вера Басилая

О переговорах между лидерами двух стран сообщила пресс-служба президента Узбекистана, передает ТАСС. В ходе разговора Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения, пожелал ему здоровья и успехов.

Главной темой беседы стало поддержание положительной динамики взаимного товарооборота, а также продвижение совместных проектов в сферах промышленности, энергетики и сельского хозяйства. Особое внимание уделили кооперации предприятий и расширению сотрудничества между регионами России и Узбекистана.

Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства и союзничества, а также практическую реализацию ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения и отметил важность его вклада в развитие сотрудничества между Россией и Узбекистаном.