Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
МИД сообщил о готовности ЕАЭС оперативно принять Узбекистан
Замглавы МИД Панкин: ЕАЭС готов принять заявку Узбекистана на членство
Евразийский экономический союз готов в кратчайшие сроки рассмотреть прошение Ташкента о полноправном членстве в объединении, если республика примет соответствующее решение, заявил замглавы МИД Александр Панкин.
Панкин рассказал об открытости объединения для новых участников. По его словам, процедура вступления не займет много времени, пишут «Известия».
«Если Узбекистан направит заявку, конечно, я думаю, она будет удовлетворена в соответствии с процедурой в максимально короткие сроки», – подчеркнул дипломат.
В настоящее время в состав союза входят пять государств: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. При этом статус наблюдателей закреплен за Кубой, Ираном, Молдавией и самим Узбекистаном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на сближение Узбекистана с Евразийским экономическим союзом.
В конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал идею полноправного членства республики в организации.
Весной 2025 года узбекистанский лидер Шавкат Мирзиеев утвердил закон о присоединении страны к Евразийскому банку развития.