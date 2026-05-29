В Кремле заявили о выгоде сближения Узбекистана с ЕАЭС

Песков: Москва надеется на сближение Узбекистана с ЕАЭС
Российские власти рассчитывают на сохранение интереса Ташкента к евразийской интеграции и дальнейшее укрепление взаимовыгодного экономического сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Москва ожидает от узбекистанских партнеров шагов навстречу Евразийскому экономическому союзу, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул позитивный настрой всех стран-участниц по отношению к Ташкенту.
«Все страны-участницы приветствуют интерес Узбекистана – это весьма и весьма позитивный интерес для ЕАЭС», – отметил представитель Кремля.
По словам пресс-секретаря, объединение представляет собой продвинутую форму интеграции на постсоветском пространстве. Участие в союзе приносит государствам большую выгоду и вносит прямой вклад в увеличение их внутреннего валового продукта.
Президент России Владимир Путин назвал выгодным возможное присоединение Узбекистана к ЕАЭС.
Вице-премьер Алексей Оверчук напомнил о масштабных торговых преференциях для участников данного объединения.