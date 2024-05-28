«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Путин выразил уверенность в выигрыше ЕАЭС от присоединения Узбекистана
Присоединение Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) может быть выгодно для всех сторон, однако это должен быть суверенный выбор Ташкента, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Узбекистан.
«У нас разные уровни развития экономики, разные уровни развития финансовой системы, и когда то или иное правительство принимает решение об участии или неучастии в тех или иных интеграционных объединениях, они исходят прежде всего из этого», – передает слова главы российского государства ТАСС.
«Если такая экономика, как Узбекистан, присоединится к объединению, я думаю, объединение от этого только выиграет. Я думаю, нужно, чтобы и узбекская экономика выиграла. Участвовать или нет – это выбор любого суверенного государства», – заключил Путин.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия и Узбекистан начнут дружить регионами.