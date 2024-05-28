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    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия порождает нужные миру смыслы

    Русских часто упрекают в мессианстве. Это вряд ли наша уникальная черта; в конце концов, крестовые походы были придуманы не у нас. Но мы действительно чувствуем себя не в своей тарелке, если не участвуем в мировой борьбе идей.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему никаб нельзя, а хиджаб можно

    Запрет на ношение никаба в России нужно вводить. Однако при этом не переусердствовать – то есть не распространять его на некоторые другие формы мусульманского головного убора.

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    28 мая 2024, 16:50 • Новости дня

    Путин выразил уверенность в выигрыше ЕАЭС от присоединения Узбекистана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Присоединение Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) может быть выгодно для всех сторон, однако это должен быть суверенный выбор Ташкента, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Узбекистан.

    «У нас разные уровни развития экономики, разные уровни развития финансовой системы, и когда то или иное правительство принимает решение об участии или неучастии в тех или иных интеграционных объединениях, они исходят прежде всего из этого», – передает слова главы российского государства ТАСС.

    «Если такая экономика, как Узбекистан, присоединится к объединению, я думаю, объединение от этого только выиграет. Я думаю, нужно, чтобы и узбекская экономика выиграла. Участвовать или нет – это выбор любого суверенного государства», – заключил Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия и Узбекистан начнут дружить регионами.

    25 мая 2024, 19:48 • Новости дня
    Байден снова попытался оскорбить Путина

    Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, вновь попытался оскорбительно высказаться в адрес главы российского государства Владимира Путина.

    Байден заявил, что Вашингтон продолжает поставлять Киеву оружие и осуществлять подготовку украинских военных, но исключил «поставку» на украинский фронт американских солдат.

    По его словам, США стоят на стороне Украины и противостоят человеку, которого он знает много лет, «жестокому тирану», передает ТАСС.

    Байден заявил, что Путин уверен в расколе НАТО. По словам президента США, он якобы заявил российскому лидеру в Женеве в 2021 году, что если тот хочет «финляндизации», то есть нейтралитета Украины, то в итоге получит «натоизацию» всей Европы. Американский лидер считает, что НАТО сегодня сильнее, чем когда-либо.

    Байден на мероприятии по сбору средств на его кампанию заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ним на одну сторону.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам же Путин отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

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    26 мая 2024, 05:51 • Новости дня
    Посол Антонов объяснил «словесное хамство» Байдена

    Посол Антонов объяснил «словесное хамство» Байдена решением России бросить вызов западному миропорядку

    Посол Антонов объяснил «словесное хамство» Байдена
    @ Russian Embassy in the USA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден использует «словесное хамство», поскольку зол из-за того, что Россия, «говоря языком американцев», бросает вызов «миропорядку, основанному на правилах», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов сказал, что Байден пытается «самоутвердиться за счет имиджа» главы российского государства Владимира Путина. Для ответственного политика такое недопустимо, заявил посол. Он подчеркнул, что «Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг» президент России.

    Антонов призвал руководство США смириться с тем, что Москва будет осуществлять «независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах», передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, вновь попытался оскорбительно высказаться в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не будет давать резкой оценки оскорбительным высказываниям Байдена с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.


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    26 мая 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин прибыл в Узбекистан
    Путин прибыл в Узбекистан
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин прибыл в Узбекистан, у него запланирована встреча с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

    В ходе государственного визита российский лидер пробудет в стране два дня, 26 и 27 мая, передает РИА «Новости».

    В ходе переговоров политики планируют поговорить о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений стран, обменяться мнениями по региональным вопросам.

    Также они оба поучаствуют в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана. В пресс-службе Кремля отмечали, что после визита стороны подпишут «солидный пакет двусторонних документов».

    Газета ВЗГЛЯД изучала, в каких сферах отношений Москвы и Ташкента стоит ожидать наибольшего прогресса.

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    27 мая 2024, 14:53 • Новости дня
    Путин и Мирзиеев договорились навести порядок в сфере трудовой миграции
    Путин и Мирзиеев договорились навести порядок в сфере трудовой миграции
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев в ходе переговоров обсудили вопросы трудовой миграции и выразили намерение навести порядок в этой сфере.

    Как сообщил Мирзиеев, в ходе встречи было уделено отдельное внимание вопросу трудовой миграции, стороны отметили важность организации системного взаимодействия и внедрения эффективных механизмов, передает ТАСС.

    По словам главы Узбекистана, Путин поддержал его предложения по этому вопросу. «Я думаю, что мы все равно наведем в этом вопросе нужный порядок с обеих сторон», – сказал он.

    В понедельник президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев начали переговоры в расширенном составе.

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    25 мая 2024, 17:50 • Новости дня
    Путин призвал принимать на вооружение эффективные образцы в ускоренном порядке
    Путин призвал принимать на вооружение эффективные образцы в ускоренном порядке
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо активнее задействовать ресурсы «народного ОПК», а наиболее эффективные образцы поставлять на вооружение в ускоренном формате, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством предприятий ОПК.

    «Необходимо также эффективнее задействовать ресурсы так называемого «народного ОПК», дать возможность для дальнейшего развития, наращивания и выпуска продукции, а некоторые наиболее эффективные образцы принимать на вооружение в ускоренном порядке», – передает слова главы государства ТАСС.

    При этом на важным остается вопрос выпуска гражданской продукции.

    «Не снимаются с повестки дня и вопросы диверсификации оборонных предприятий», – указал Путин.

    Он отметил, что «освоение гражданской высокотехнологичной продукции, решение этой системной задачи крайне важно для оптимального использования производственного потенциала отрасли, для закрепления перспективных кадров, в целом для повышения стабильности организации ОПК, их устойчивого развития, прочной экономической и финансовой базы именно на долгосрочную перспективу».

    Также президент рассказал о росте выпуска вооружений.

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    28 мая 2024, 16:24 • Новости дня
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано, нужно проводить серьезный и глубокий анализ по этому вопросу, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Узбекистане.

    По словам Путина, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется, передает ТАСС.

    «По поводу легитимности украинской власти, действительно, нужно проводить такой серьезный, глубокий анализ. По законам Украины верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента. Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано. Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер», – заявил Путин, добавив, что власти Украины сами не захотели отменить военное положение, чтобы провести выборы президента.

    Президент отметил, что окончательный ответ на вопрос о легитимности власти должна дать политическая и правовая система Украины, «это не так уж и сложно». Путин допустил, что Запад желает постепенно сменить власти на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

    Ранее Путин заявил, что Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась.

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    26 мая 2024, 19:38 • Новости дня
    Путина встретили в Узбекистане с букетом цветов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин прибыл в ташкентский аэропорт вечером в воскресенье, его встретили там с цветами, они попали на видео.

    На опубликованном Telegram-каналом RIA_Kremlinpool ролике запечатлен букет красных роз, которые вручили российскому лидеру, когда он сошел с трапа самолета.

    Президента России встретил его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев.

    Ранее сообщалось, что в ходе переговоров в Узбекистане главы государств обсудят перспективы развития двусторонних отношений стран.

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    26 мая 2024, 21:44 • Новости дня
    Песков: Россия готова развивать сотрудничество с Узбекистаном по поставкам газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова развивать сотрудничество с узбекистанской и казахстанской сторонами по поставкам газа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Сотрудничество Узбекистана, Казахстана и России предоставляет «очень широкие» возможности, Москва открыта к этому, это «взаимовыгодное сотрудничество», сказал Песков в эфире Первого канала во время визита российского президента Владимира Путина в Ташкент, передает ТАСС.

    Он также назвал Узбекистан «традиционным, очень важным партнером в [России] в Средней Азии», торговые отношения с которой развиваются динамично.

    «Это одна из крупнейших среднеазиатских стран, которая играет очень большую роль здесь, в этом регионе», – заключил он.

    Напомним, Путин прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом.

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    25 мая 2024, 17:13 • Новости дня
    Путин потребовал выстроить эффективную экономику ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Экономика вооруженных сил должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством предприятий ОПК.

    «Как отмечал уже раньше, важно и на сегодня выстраивать эффективную экономику вооруженных сил. Мы все понимаем, что при таких расходах экономика вооруженных сил, являющаяся частью экономики всей страны, должна быть выстроена соответствующим образом, с тем, чтобы каждый государственный рубль работал эффективно», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Президент заявил, что все средства должны эффективно расходоваться на нужды вооруженных сил, и в целом вписываться в экономику.

    Путин, обратившись к участникам встречи, спросил, как идет заключение контрактов с предприятиями, авансирование и сам процесс планирования гособоронзаказа.

    «Есть ли какие-то проблемные вопросы, которые до сих пор не решены?», – спросил президент.

    Путин напомнил о принятых им ранее решениях на повышение эффективности и ускорения самого процесса ремонта, восстановления боеспособности вооружений и техники, и попросил отчитаться, как «организована эта работа».

    Кроме того, глава государства напомнил о своем поручении ускорить внедрение современных технологий и инновационных решений для постоянного совершенствования и улучшения тактико-технических характеристик вооружений и техники с учетом опыта и боевого применения.

    Ранее Путин решил обсудить с руководством оборонных предприятий поставки востребованных вооружений.

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    27 мая 2024, 15:08 • Новости дня
    Путин назвал важным переход на нацвалюты в расчетах России и Узбекистана
    Путин назвал важным переход на нацвалюты в расчетах России и Узбекистана
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российской и узбекистанской сторонам необходимо переходить на национальные валюты в своих двусторонних расчетах, заявил российский президент Владимир Путин после переговоров в Узбекистане.

    «Наши страны последовательно переходят в расчетах на национальные валюты, что мы считаем чрезвычайно важным», – цитирует Путина ТАСС.

    Финансовые взаиморасчеты укрепляют сотрудничество кредитно-банковских учреждений, отметил он. Доля рубля в двусторонних коммерческих сделках по итогам 2023 года достигла 58% и продолжает расти.

    Также в ходе переговоров Путин и его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиеев выразили намерение навести порядок в сфере трудовых мигрантов.

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    27 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин назвал преимущества российских технологий при строительстве АЭС

    Путин: Росатом строит за границей 20 энергоблоков и заключил контракты еще на шесть

    Tекст: Вера Басилая

    Росатом занимается возведением за рубежом не менее 20 энергоблоков по современным российским технологиям, законтрактовано строительство еще шести, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым.

    «Росатом активно работает за рубежом, <…> является лидером в этой сфере в мире, <…> номер один по количеству энергоблоков, возводимых за рубежами Российской Федерации, 20 блоков в стадии строительства за рубежом и шесть в контрактации»,– цитирует ТАСС Путина.

    Путин напомнил, что Россия и Узбекистан подписали протокол к межправсоглашению, «открывающий возможность для сооружения в Узбекистане АЭС малой мощности по современным российским технологиям». По словам президента, Россия сделает все, чтобы эффективно работать и на проекте в Узбекистане.

    Президент России Владимир Путин находится с двухдневным визитом в Узбекистане.

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    27 мая 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин: Прокачка газа из России в Узбекистан будет увеличена до 11 млрд кубометров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пропускная способность трубопровода «Средняя Азия – Центр» будет расширена, это позволит увеличить поставки газа из России в Узбекистан через Казахстан до 11 млрд кубометров в год, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «Ведутся сейчас работы о расширении пропускной способности трубопроводной системы «Средняя Азия – Центр», что позволит уже в следующем году нарастить объемы прокачки газа в Узбекистан до 11 млрд кубометров», – сказал российский лидер по итогам переговоров с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает ТАСС.

    Российские энергетические компании активно работают в Узбекистане, отметил Путин. Газпром и «Лукойл» осваивают месторождения, а «Татнефть» и «Зарубежнефть» занимаются нефтехимическими производствами, переработкой и поставками топлива, уточнил он.

    Ранее Путин и Мирзиеев договорились навести порядок в сфере трудовой миграции.

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    27 мая 2024, 18:22 • Новости дня
    Путин: Большая часть российских субъектов сотрудничает с областями Узбекистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Узбекистан продолжают наращивать сотрудничество, с регионами Узбекистана наладили партнерство уже 78 субъектов РФ, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «В общей сложности 78 из 89 субъектов Российской Федерации осуществляют взаимовыгодное партнерство с узбекскими областями. Именно благодаря таким прямым контактам, активным и инициативным, совместным усилиям регионов и властей, управленческих команд регионов, деловых кругов сотрудничество России и Узбекистана наполняется конкретным содержанием, вовлекая все больше участников», – сказал Путин на заседании Совета регионов России и Узбекистана, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев оценил выполнение дорожной карты сотрудничества России и Узбекистана.

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    27 мая 2024, 07:56 • Новости дня
    Бутман: Путин продолжает играть в хоккей для поддержания спортивной формы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин продолжает в свободное время играть в хоккей, рассказал играющий в одной команде с российским лидером в Ночной хоккейной лиге народный артист РФ Игорь Бутман.

    Бутман рассказал, что продолжает играть в НХЛ, причем играет с выдающимися спортсменами, такими как Александр Овечкин и Илья Ковальчук, передает ТАСС. Он добавил, что в свободные часы к команде «для поддержания великолепной физической формы» присоединяется президент России Владимир Путин.

    Ранее президент Владимир Путин заявил Центральному телевидению Китая, что продолжает играть в хоккей и делает это с удовольствием.

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    27 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин назвал российско-узбекистанские переговоры успешными и конструктивными

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин считает, что переговоры в Узбекистане прошли успешно и были конструктивными. Такое мнение он высказал по итогам переговоров.

    «Сегодняшние переговоры прошли в конструктивном ключе и были, действительно, очень полезными. Мы рассмотрели практически все актуальные вопросы российско-узбекистанского сотрудничества в политической, экономической, в культурно-гуманитарной областях», – передает ТАСС слова главы российского государства.

    Путин поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за приглашение посетить страну с государственным визитом.

    «Я хочу сказать, что даже за этот период времени, когда у нас происходили изменения, (связанные с выборами, инаугурацией и обновлением кабинета министров России), партнерство у нас не прекращалось, благодаря тому уровню, который был достигнут в наших отношениях за предыдущее время», – констатировал Путин, отметив, что взаимодействие двух стран продолжало динамично и поступательно развиваться.

    Российский лидер уточнил, что во время переговоров были определены долгосрочные ориентиры расширения двусторонних контактов и были поставлены соответствующие задачи. Он отметил, что в рамках визита был заключен целый ряд межправительственных соглашений и коммерческих контрактов, многие из которых направлены на активизацию практического взаимодействия в экономической сфере.

    Ранее в понедельник президент России Владимир Путин заявил, что пропускная способность трубопровода «Средняя Азия – Центр» будет расширена, это позволит увеличить поставки газа из России в Узбекистан через Казахстан до 11 млрд кубометров в год.

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