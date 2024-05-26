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    26 мая 2024, 12:00 • Политика

    Россия и Узбекистан начнут дружить регионами

    Эксперты назвали главные направления сотрудничества России и Узбекистана

    Россия и Узбекистан начнут дружить регионами
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Узбекистан станет третьей страной, которую посетит Владимир Путин после инаугурации. Москва и Ташкент активно наращивают сотрудничество как в экономической, так и в социально-гуманитарной сфере. Экспертное сообщество называет республику одним из наиболее перспективных партнеров России в СНГ. В чем это выражается и в каких сферах стоит ожидать наибольшего прогресса?

    Владимир Путин в воскресенье посетит Узбекистан, визит продлится два дня. На официальном сайте Кремля сообщается, что российского лидера пригласил лично президент республики Шавкат Мирзиеев. В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Ташкента. Они также примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана, цель которого – расширение практического сотрудничества между регионами двух стран, деловыми кругами и организациями.

    По итогам встречи планируется подписание «солидного пакета двусторонних документов». В настоящий момент на официальном портале правовой информации уже опубликован проект соглашения государств о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства.

    Узбекистан станет третьим государством, которое посетит Владимир Путин после инаугурации. Первый визит состоялся в Китай, где глава России обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином большой спектр вопросов – от военного сотрудничества до гуманитарного. Также президент приезжал с визитом в Белоруссию.

    Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин в рамках заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств назвал страны СНГ ключевыми партнерами РФ. Их доля во внешней торговле России стабильно увеличивается. За четыре года товарооборот прибавил более чем две трети.

    Одной из актуальных задач, стоящих перед участниками объединения, премьер назвал развитие транспортного комплекса. Во время встречи был принят план действий по данному направлению до 2030 года. Планируется, что эти меры позволят увеличить экономические показатели стран и ускорить доставку грузов.

    Напомним, в декабре 2023-го, подводя итоги отношений Москвы с государствами региона за минувший год, газета ВЗГЛЯД писала, что увеличение экономических связей РФ с Узбекистаном идет невероятными темпами. Только с января по июнь показатели роста торговли составили 14%.

    Двустороннее сотрудничество носит комплексный характер. На полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в июне 2023 года было подписано соглашение о поставках российского газа в Узбекистан, а также «дорожная карта» по подготовке транспортной системы республики к приему и обеспечению логистики данного ресурса. Договор был заключен сроком на два года и подразумевает объем экспорта в 9 млн кубометров в сутки. Кроме того, в 2023-м в Казани прошел третий форум межрегионального сотрудничества между двумя государствами.

    Немаловажным фактором диалога Москвы и Ташкента является партнерство в социально-гуманитарной сфере. Узбекистан занимает первое место в списке стран-доноров рабочей силы для России. Согласно данным «Ведомостей», в прошлом году около двух миллионов раз граждане республики пересекали границу РФ с целью приезда на заработки. В сравнении с 2019 годом этот показатель увеличился на 35%.

    За первый квартал 2024 года Россия значительно нарастила поставки нефти в республику. В период с января по март Москва продала Ташкенту 75 тыс. тонн этого ресурса, пишут в другом материале «Ведомости». Всего за текущий год планируется направить в страну 550 тыс. тонн сырья.

    В экспертном сообществе отмечают, что визит Владимира Путина в Узбекистан может принести двустороннему сотрудничеству множество новых договоренностей. Подчеркивается, что республика является одной из наиболее перспективных стран в СНГ для Москвы в плане наращивания взаимовыгодного партнерства.

    «У России с Узбекистаном отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. И по моим оценкам, Ташкент очень активно и динамично идет на сотрудничество с Москвой»,

     – пояснил Александр Князев, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России. «Причем сближение происходит по самым разным направлениям: экономика, политический диалог, очень активно развивающаяся образовательная сфера – в Узбекистане больше полутора десятков филиалов российских университетов, такого нет ни в одной стране Центральной Азии. И большинство из них были открыты в последние годы», – напомнил он.

    «Так что, я думаю, главным во время этого визита будет определение планов того, как сделать наше сотрудничество еще более эффективным. Есть, например, важный вопрос о создании в Узбекистане атомной станции силами Росатома. Этот процесс длится уже несколько лет. Возможно, это будет отдельной темой в ходе визита Владимира Путина», – указал аналитик.

    «Важны в целом вопросы энергетического сотрудничества. Россия уже два года поставляет в Узбекистан газ. Сейчас речь идет о наращивании объемов к следующему сезону. Еще один важный аспект для Москвы и Ташкента – это межрегиональное сотрудничество. В этом деле тоже есть немало позитивного, и это очень перспективное направление для расширения работы», – продолжил эксперт.

    «Что касается укрепления партнерства по линии ЕАЭС, то сейчас по своей активности в статусе наблюдателя Узбекистан выглядит иногда более позитивно, чем некоторые страны, которые являются полноценными членами этой организации.

    Но я не думаю, что вступление произойдет в какой-то обозримой перспективе, поскольку это уже вопрос не только экономического взаимодействия, но и политического. А на Ташкент оказывается немалое давление со стороны западных стран», – указал спикер.

    «Очень часто разного рода визиты высокопоставленных чиновников из Вашингтона в Узбекистан призваны оказывать давление с целью дистанцировать страну от России. Поэтому я думаю, что Ташкент предпочтет прагматично, спокойно работать, пользуясь статусом наблюдателя в ЕАЭС», – спрогнозировал политолог.

    При этом спикер сомневается, что у Узбекистана в обозримой перспективе появится возможность дистанцироваться от Запада. «Пока большая часть внешнеэкономической деятельности Ташкента все равно связана с международной финансовой системой, от которой на данный момент Россия отключена. А для республики отказ от SWIFT и прочих систем стал бы колоссальным ударом. Последнее, чего нам хотелось бы – подставлять союзника под вторичные санкции», – подчеркнул он. «Мы заинтересованы в том, чтобы Узбекистан работал в прежнем режиме.

    У нас существуют и кооперационные, и производственные связи, интересы в сфере безопасности, военного сотрудничества.

    Центральная Азия – это зона наших жизненных интересов с точки зрения обеспечения российской безопасности», – детализировал собеседник. «Если говорить про главных экономических партнеров Узбекистана, то здесь Россия в некотором смысле соревнуется за лидерство с Китаем. Мы конкурируем по таким основным позициям, как количество совместных предприятий, уровень инвестирования, объем взаимного товарооборота. По количеству предприятий мы существенно опережаем КНР. Однако по уровню инвестирования иногда отстаем. Третья страна в этом рейтинге, как правило, Турция, но она значительно позади Москвы и Пекина», – уточнил Князев.

    У России имеется огромная инвестиционная программа для Узбекистана, напоминает Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС. «Денежные вливания носят стратегический характер. Вполне возможно, что на этом фоне стоит ожидать расширения направлений финансирования. Также, может быть, Узбекистан захочет обсудить миграционные вопросы, которые в последнее время нередко оказываются в центре внимания», – пояснил он.

    «У нас идет взаимное сотрудничество – Узбекистан покупает наш лес, а взамен поставляет продукты питания. Кстати, в ходе визита Путина могут быть подняты и какие-то вопросы по взаимным расчетам между странами»,

    – добавил он. «Узбекистан по населению как Киргизия, Туркмения, Таджикистан и Казахстан вместе взятые. Поэтому он, безусловно, будет играть центральную роль в этом регионе. Это один из самых выгодных для России партнеров в пространстве СНГ, помимо Белоруссии, на сегодняшний день. Тут нужно отметить и культурно-гуманитарное сотрудничество. В республике хорошая религиозная обстановка, страна пресекает разные радикальные проявления», – заметил аналитик.

    «Узбекистан достаточно прагматично подходит к взаимодействию в сфере культуры, развивает кинематографические мощности и предлагает России снимать кино довольно дешево. И когда фильмы выходят с восточным колоритом, это прибавляет им веса», – резюмировал Лепехин.

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