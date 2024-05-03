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    Почему в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    @ Global Look Press

    3 мая 2024, 12:06 Мнение

    Почему в Средней Азии любезно принимали Кэмерона

    Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев

    публицист

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    На прошлой неделе по Средней или, если на европейский манер, Центральной Азии катался очередной западный эмиссар – Дэвид Кэмерон, бывший британский премьер, ныне министр иностранных дел. Он заскочил также и в Монголию. Повсюду он подписал множество малозначимых бумаг, чем вызвал бурление в среде московских экспертов и рассуждения о якобы предательстве этих государств.

    Но чем Запад всерьез может давить на страны ЦА?

    На Узбекистан давить трудно. После событий в Андижане Ислам Каримов увел свою страну в автаркию. Следствием стала бедность населения, однако сегодня это одна из немногих стран в мире, которая может похвастаться практически полным суверенитетом. Современные правители этой страны, кажется, не до конца понимают, какой подарок они в этом смысле получили, насколько хорошие у них на руках карты.

    Что касается Таджикистана и Туркменистана, то на севере Афганистана все еще обретаются не до конца истребленные, хотя и прилично потрепанные, боевики ИГИЛ. «Нельзя забывать, что ИГИЛ* и «Аль-Каида*»* созданы именно американцами и по-прежнему активно используются спецслужбами США для достижения геополитических целей», – открыто говорил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на заседании ШОС в августе 2022 года. Тогда же Патрушев назвал терроризм «важным инструментом Запада в арсенале гибридных войн».

    Захватить власть в названных странах эти группы вряд ли способны. Но устроить жестокие теракты – вполне. Ситуация в Таджикистане не вполне стабильна, поскольку гражданская война 1990-х все еще тлеет. Среди жителей Горного Бадахшана немало исмаилитов, которые считают проводником воли Аллаха Ага-хана IV, выпускника Гарварда и «Его Высочество» – так еще в 1957 году имама официально согласилась именовать Елизавета II. Человек этот полностью вписан в западный истеблишмент.

    Что касается Казахстана – то тут чистая экономика. Некоторые аналитики утверждают, что казахстанский бюджет на треть состоит из поступлений от иностранных компаний, ведущих добычу в республике. Западные компании держат 78,3% добычи нефти в стране. Во всех трех крупнейших проектах – «Тенгиз», «Карачаганак» и «Кашаган» – присутствует национальный оператор «КазМунайГаз», но нигде он не является контролирующим акционером. При этом на 9,4% казахстанский госбюджет формируется за счет трансфертов из Национального фонда, аналога российского Стабфонда, в который отправляются абсолютно все налоги, связанные с нефтью. Если учесть разного рода косвенные налоги и сборы, остановка трех этих месторождений, которые, чем черт не шутит, могут быть при отходе просто взорваны, будет означать выпадение минимум пятой части госбюджета.

    Половина Нацфонда Западом уже арестовывалась под надуманным предлогом в 2018-2021 годах. На сегодня он составляет около 60 млрд долл. Во что вложены эти средства, по понятным причинам не раскрывается. Так что не подписавшим бумаги о неразглашении непонятно, сколько там может быть арестовано «партнерами». 60 млрд – это, конечно, меньше, чем заблокированные Западом российские 300 млрд, но для республики это, так или иначе, очень серьезные деньги. Приличная часть средств казахстанских пенсионеров вложена в западные бумаги, и они также могут сгореть. Ну и часть физического золота из резервов, по соглашению с МВФ, хранится за пределами страны. Не будем уже вспоминать о деньгах олигархата, которые либо напрямую, либо через офшоры выводились в основном в лондонский Сити. Тут ситуация похожа на российскую, и об этих капиталах можно забыть.

    Что касается отношений с тем же Лондоном, смотреть следует не на то, принимает ли, например, Астана сэра Кэмерона или гордо указывает ему на дверь. И уж точно не на протокольные заявления политиков. А на то, что происходит в реальности. Британцы в Казахстане еще недавно владели рядом крупных активов. Первый пример – Карагандинский металлургический комбинат. Господин Лакшми Миттал воспринимается некоторыми как индиец, хотя в Индии его не сильно жалуют. По факту он представляет интересы совсем других особ. Предприятие было, по сути, национализировано Казахстаном, еще и, похоже, с выводом части казахстанских капиталов из Лондона. Другая точка присутствия британцев – Астанинская фондовая биржа. Здесь после ухода господина Келимбетова с должности главы МФЦА, уже больше года не часто встретишь представителей Сити. Британцы в лице оружейной компании BAE Systems также владеют 49% национального авиаперевозчика Air Astana. Компания совсем недавно провела IPO на Лондонской бирже, что можно воспринимать как элегантный способ выйти из бизнеса с кэшем. Ну и самое главное. В лице англо-голландской Shell британцы «сидят» в Карачаганаке и Кашагане, крупнейших нефтяных проектах. По Кашагану Казахстан подал иск в международный арбитраж на сумму ни много ни мало 150 млрд долл. Иски на миллиарды долларов поданы и к Карачаганаку. Понятно, что никакой западный суд такие претензии не удовлетворит. Развязка впереди.

    По всему, мы наблюдаем эвакуацию британцев десятью разными способами. Причина, судя по всему, в слишком большой их вовлеченности в события января 2022 года. Насколько в такой обстановке могла быть дружественной и теплой беседа сэра Кэмерона и казахстанских официальных лиц за закрытыми дверьми, остается только догадываться. Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Таковы традиции. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Гордиевы узлы разбросаны повсюду. Большинство завязались из-за распада СССР.

    Но без России региону не обойтись. Просто потому, что протяженность российско-казахстанской границы – 7,6 тыс. км. Длиннее в мире только граница США и Канады. У региона нет выхода к океану, и это определяет все. Любые экспортно-импортные операции могут в реальном мире осуществляться только с соседями или через них. Поэтому действительно значимыми для стран региона даже в среднесрочной перспективе, не говоря уж о долгосрочной, являются именно соседи – Россия, Китай, Иран, Афганистан, Турция с оговорками. Но не Запад уж точно, особенно после ухода США из Афганистана. Это понимают все, включая, надо полагать, и самого Кэмерона.

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