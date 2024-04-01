Украина стала «домом отдыха» для террористов

После трагедии в «Крокус Сити Холле» мир и страна в очередной раз будут другими. К нашей невероятной печали это не первый крупный теракт в истории современной России, но первый – в дни тотального противостояния с Западом.

Ставки невероятно высоки, поэтому всем нам необходимы не только горячее сердце, но и холодная голова. Информационная гигиена и умение держать паузу. Работать должны профессионалы.

Президент сказал, что мы знаем исполнителей, но необходимо знать заказчиков. Именно знать, а не путаться в версиях. Враг, планируя и готовя свое злодеяние, прежде всего рассчитывал на эмоциональную реакцию, на то, что ярость и опасения в шоковой ситуации будут способны подорвать взаимное доверие общества и государства. Этого не должно случиться ни при каких обстоятельствах.

Противник заранее расставляет свои зацепки, триггеры, на которых строит стратегию психологической войны. Но умение увидеть ситуацию целиком, понять ходы не только заказчиков, но и главных – как это ни страшно звучит – бенефициаров чудовищного преступления, способно стать противоядием против заранее заготовленных способов манипуляции.

Как мы знаем, ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ*-Х (Хорасан), особая ветвь ИГИЛ (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России), возникшая на границе Северо-Западной провинции Пакистана и Афганистана и распространившая влияние на Среднюю Азию. Исполнители теракта сделали всё, чтоб подтвердить эту версию. О ней же говорили и информационные каналы ИГИЛ, и, что куда более важно – западные источники.

Американцы якобы предупреждали о теракте еще в начале марта, когда предостерегали своих сограждан от посещения массовых мероприятий в России. И сейчас они делают всё, чтоб вдолбить в массовое сознание по всему миру – виновен ИГИЛ. При этом их официальные лица часто срываются на фальцет. «Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби.

Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина здесь явно при чем. Украинская версия должна была возникнуть естественно, даже если бы террористы и не бежали так уверенно в брянские леса по киевской трассе.

Но самое существенное, что между игиловской и украинской версией нет никакого противоречия.

Уже в начале нулевых Украина стала своего рода «домом отдыха» для самых отъявленных террористов-головорезов. По неоднократным свидетельствам официального Симферополя, на юге Херсонской области после 2014 года были обустроены лагеря и тренировочные базы исламских радикалов всех мастей – от активистов Исламской партии возрождения (признана террористической и запрещена в России, так же, как и в странах Центральной Азии) до игиловцев. Одновременно украинские власти охотно привечали у себя недобитых чеченских террористов, готовились использовать их в Донбассе и вообще против России.

Ныне на стороне ВСУ воюют тысячи антирусски настроенных террористов – от откровенных игиловцев и боевиков – участников гражданской войны в Сирии до членов так называемого Албанского джамаата, замеченного еще в Косово и на фронтах балканской войны.

Одновременно по Украине постоянно циркулирует Ахмед Закаев, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело по статье «терроризм», так называемый премьер-министр Ичкерии в изгнании, один из недобитых террористов времен второй чеченской войны. Совсем недавно, 1 марта этого года, Закаев в интервью Литовскому телевидению заявлял прямым текстом: «Всевышний послал нам Украину. Без нее мы не могли бы уничтожить Россию».

В день профессионального праздника украинской СБУ неожиданно разоткровенничался глава этой спецслужбы Василий Малюк. Он решил бахвалиться громкими терактами на территории России: убийством Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушением на Захара Прилепина и прочим. «Занимался я лично», – говорил этот украинский палач об атаках на Крымский мост. И тут же заявлял: «Официально мы этого никогда не признаем».



Если верить западным СМИ, после теракта в «Крокусе» по всему миру прокатилась волна новых террористических угроз. Такое впечатление, что на доказательство «исламской версии» московского теракта брошены очень серьезные силы. И это может указывать, что нити от злодеяния уводят дальше Киева, ближе к штаб-квартире МИ-6 на набережной принца Альберта в Лондоне и к округу Фэрфакс штата Вирджиния в США, где базируется ЦРУ.

Но у разворачивающейся на наших глазах трагедии есть и еще одна, очень существенная сторона. Кто б ни организовал это преступление, ни придумал странный сценарий с открытыми лицами завербованных через соцсети террористов, их побегом в сторону Украины, он очевидно ставит целью ослабить связи России с мусульманским миром – в значительной степени отвергшим позицию Запада по украинскому вопросу.

И это тоже стоит иметь в виду.