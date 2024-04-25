Британия подготовила для США гигантскую взятку

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Великобритания переводит свою экономику на военные рельсы. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак в ходе своего визита в Польшу. Он намерен довести долю оборонных расходов в ВВП с 2,07 до 2,5% к 2030 году, чтобы, как заявляется, противостоять «авторитарной оси» в лице России, Ирана, Китая и КНДР.



Неужели к этому времени Британия превратится в ведущую европейскую военную державу, чей ВПК за счет дополнительных средств будет клепать военно-морские армады, воздушные флотилии и танковые армии? Вряд ли. На сегодняшний день британского ВПК, по сути, уже не осталось – причем не осталось именно мощностей, которые можно загрузить.

«Военно-промышленный комплекс Британии находится в упадке, как и вооруженные силы страны – пожалуй, в самом большом упадке за всю историю своего существования. Взять хотя бы авиационную составляющую. Авиационной промышленности у Британии тоже нет. Истребитель «Еврофайтер Тайфун» – общий проект четырех стран – закрывается, и британцам навязывают самолеты F-35», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Танковой промышленности тоже нет – в Британии танки больше не производятся. Да, Лондон объявил о намерении создать новые танки «Челленджер-3», однако создание это будет проходить специфическим образом. «На оставшихся у страны 150 «Челленджерах» просто меняют орудие и называют «Челленджер-3». И сейчас американцы бьются за то, чтобы следующие танки на вооружении британской армии были американскими», – продолжает Андрей Клинцевич.

Казалось бы, что уж на британском-то флоте все должно быть более-менее хорошо. Флоте, на котором более 400 лет зиждилась как оборона, так и глобальное доминирование Великобритании. Однако и тут ситуация крайне плачевная.

«Военные корабли списываются только потому, что при вводе в строй нового корабля не хватает личного состава для того, чтобы сформировать новый экипаж. А адмирала, командующего флотом, страна ищет по объявлению, – резюмирует Андрей Клинцевич. – Так что британские силы по сравнению с армиями новой «Оси зла» – как они называют Россию, Китай, Иран и Северную Корею – являются цветочками. Они и близко не подходят по потенциалу, технологиям и количественным показателям, которые разворачиваются у нас».

Но Риши Сунак и не собирается выполнять свои обещания. В его задачу не входит воссоздание ВПК. Заявление премьер-министра об увеличении оборонных расходов имеет не столько военное, сколько политическое значение.

Во-первых, он таким образом участвует в борьбе за европейский трон. ««Заявления Сунака в первую очередь являются свидетельством о том, что он решил поучаствовать в борьбе за лидерство в Европе. А лидерство это выражается в том, кто более активно борется с Россией», – поясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

По мнению эксперта, нынешняя европейская элита окончательно перешла на русофобские, антироссийские позиции и именно по объему вклада в борьбу с Россией определяет политика, который объединяет Европу вокруг себя. В этой борьбе помимо Сунака участвуют Шольц (утверждающий, что Германия вносит большой вклад в дело поддержки Украины и находится тут на втором месте после США), а также Эммануэль Макрон, не исключающий размещения на Украине французской регулярной армии. И в этом перфомансе Сунак говорит о том, что переводит экономику на военные рельсы и, соответственно, будет выходить на уровень 2,5% ВВП – от чего, конечно, Франция с 1,9% расходов на оборону и Германия с 1,57% далеки.

Во-вторых, Сунак борется за благоволение Соединенных Штатов и отчасти готовится к выстраиванию отношений при смене власти в Белом доме. «Республиканский кандидат не скрывает, что его отношение к той или иной стране Европы будет зависеть от того, как и сколько эта страна будет тратиться на оборонные расходы», – напоминает Дмитрий Суслов. Причем не просто тратить, а закупать американское оружие – те самые танки, самолеты и много что еще.

«В ближайшее время британцы будут передавать Украине 1,6 тыс. различных ракет, катера, машины различного назначения. И вот на восстановление этого арсенала – то есть на его закупки – будут выделяться новые деньги. На закупки по большей части американских вооружений», – поясняет Андрей Клинцевич.

Для Великобритании сохранение особых отношений с Соединенными Штатами крайне важно. Благодаря этим отношениям ослабленная после Брекзита страна может сохранять видимость мировой державы – просто за счет того, что она пристегнута к американской политике и действует как младший американский партнер в ряде регионов мире. Подменяя шефа там, где ему некогда.

«На текущий момент Британия – второй по величине натовский игрок в Центральной Азии. При этом сейчас налицо тенденция к сокращению активности США в регионе (что демонстрирует, например, уход оттуда Фонда Сороса). А значит, можно говорить, что Великобритания будет превращаться в ключевого антироссийского игрока, финансирующего организации подрывного характера в Центральной Азии и работающего на создание России второго фронта.

Тем более что Великобритания имеет традиционно большое представительство на Ближнем и Среднем Востоке, имеет немалый опыт работы еще с колониальных времен и знает, как опираться в своей деятельности на экстремистские и полуэкстремистские организации», – поясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Кроме того, за счет американцев Британия сохраняет и продвигает свои позиции в Европе. «Она является этаким трансатлантическим мостом. И чем теснее трансатлантические отношения, тем лучше и устойчивее положение Великобритании на континенте. Поэтому она всячески способствует тому, чтобы трансатлантические отношения укреплялись. Этим ее позиция отличается от позиции Франции или Германии, которые все-таки внутри Европейского союза и от трансатлантических отношений зависят в меньшей степени. И повышение оборонных расходов – это, собственно, еще один вклад в это британское укрепление», – резюмирует Дмитрий Суслов.

Таким образом получается, что «перевод экономики на военные рельсы» является не прологом для войны, а взяткой, которую Риши Сунак платит Вашингтону и европейским русофобам ради своего лидерского статуса в Старом Свете. Весьма симптоматичный признак упадка империи, над которой в свое время «никогда не заходило солнце».