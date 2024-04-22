Американское ядерное оружие вызвало новый раскол власти в Польше

Президент и премьер Польши поспорили о необходимости размещения ядерного оружия США

Tекст: Евгений Поздняков

В понедельник президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил о готовности разместить на территории страны американское ядерное оружие (ЯО). По его словам, если союзники Варшавы примут решение о целесообразности данной инициативы, тогда Польша ответит согласием.

По мнению Дуды, это приведет к укреплению безопасности восточного фланга НАТО. Необходимость перебазирования вооружений глава Польши объяснил «все большей милитаризацией» Калининградской области, а также размещением российского тактического ЯО в Белоруссии.

Его заявления вызвали неодобрительную реакцию в России. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва будет вынуждена проанализировать желания Польши и сделает все необходимое для защиты российских граждан. В то же время в МИД указали на «маниакальную» попытку Варшавы привлечь внимание Генштаба ВС России.

«Нетрудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО», – цитирует официального представителя МИД РФ Марию Захарову ТАСС.

Соответствующие заявления Дуды она назвала «провокационными». «Все это в совокупности ведет к тому, что в нашем собственном военном планировании мы относимся к Польше с особым вниманием и сообразно тем угрозам, которые возникают для России при участии этой страны», – добавила она.

Напомним, Дуда не впервые затрагивает данную тему. Еще в октябре 2022 года он сообщал о намерениях получить доступ к программе обмена ядерным оружием США, напоминает Gazeta Polska. Глава государства подчеркивал, что вопрос получения боеголовок республикой является долгосрочным, однако актуальность проблемы возрастает якобы в связи с «угрозой» со стороны России.

При этом размещение американского ЯО в Европе регламентируется нормами совместных ядерных миссий НАТО. В настоящий момент вооружения Штатов базируются на пяти авиабазах в четырех странах ЕС: в Германии (Бюхель), Италии (Авиано и Геди), Бельгии (Кляйне Брогель), Нидерландах (Волкель). Кроме того, боеголовки США имеются и в Турции (Инджирлик).

Согласно стандартам альянса, в мирное время оружие охраняется персоналом американских ВВС. Однако в случае начала конфликта снаряды могут быть установлены на боевые самолеты стран – участниц организации, с чьих территорий будет осуществляться их запуск. По оценкам экспертов, общее число боеголовок Штатов в Европе примерно равно 150 единицам.

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По информации СМИ, больше всего снарядов находится в Турции – около 50. В Германии имеется возможность хранить 44 бомбы, однако данные мощности используются лишь наполовину. Нельзя забывать, что в Европе имеются и две другие ядерные державы – Британия и Франция, в распоряжении которых имеются 225 и 290 боеголовок соответственно.

Разумеется, подобная ситуация несет огромные угрозы безопасности для России. Для того чтобы сбалансировать положение дел, в прошлом году Москва договорилась с Белоруссией о размещении собственного ТЯО на ее территории. Таким образом, тема ядерного сдерживания в Европе вновь вернулась в повестку дня.

«Возможности размещения американского ядерного оружия в Польше обсуждаются давно. Варшава пытается убедить Вашингтон перевезти боеголовки, базирующиеся в Германии, на собственную территорию. Во многом это вопрос престижа республики», – сказал германский политолог Александр Рар.

«По мнению местных политиков, таким образом им удастся усилить собственную значимость в НАТО. Они считают, что если столь мощные боеприпасы будут находиться в Польше, то в случае войны с Россией США придется сражаться за Варшаву. Однако Германия также не спешит распрощаться с ценным активом», – отмечает он.

«Тем временем политический вес Польши стремительно растет. Республика намерена стать ведущей региональной державой, и ее власти готовы пойти на многое, чтобы добиться желаемого статуса. На этом фоне вполне возможно, что в будущем Германия также заявит о необходимости получения собственного ядерного оружия», – акцентирует спикер.

Вместе с тем, по мнению собеседника, «в ближайшие годы Европу ожидает масштабная милитаризация». «Вопрос о том, где именно будут храниться американские боеголовки и бомбардировщики, приобретет небывалую актуальность. Однако от самих государств ЕС в этом плане зависит не так много. Последнее слово будет за Вашингтоном», – подчеркивает политолог.

«Тем не менее США могут пойти на сокращение военного присутствия в Европе. Берлин и Варшава прекрасно это понимают. В кулуарах начинают говорить о том, что в таком случае американский ядерный зонтик утратит свою силу. Странам придется полагаться лишь на потенциал Британии и Франции», – уточняет эксперт.

Он также отметил, что нынешнее развитие событий создает для России «новые вызовы в сфере безопасности». «Западные боеголовки приближаются вплотную к границам РФ. Разумеется, Москва даст равносильный ответ», – считает Рар.

Инициатива Дуды в большей степени носит политический характер, нежели военный, сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский. «Во-первых, доступ к ядерному оружию останется в руках США. Во-вторых, несколько бомб никак не повлияют на боеспособность армии. Например, размещение американского ОМП в Германии и Италии не сказалось на возможностях войск этих европейских стран», – отметил он.

«Польские власти уже не в первый раз говорят о размещении на своей территории ядерного оружия. Партия «Право и справедливость» является горячим сторонником данного решения. Однако американцы необязательно пойдут на такой шаг и ранее уже отказывали Варшаве. Подобное заявление было бы гораздо более серьезным, если бы звучало не из уст Дуды, а от представителя действующей администрации США или же окружения Трампа», – подчеркивает он.

«Кроме того, внешнюю политику в Польше определяет кабинет министров, а не президентская канцелярия. А контролирующая правительство партия «Гражданская платформа» выступает против размещения на территории страны ядерного оружия. То есть мы видим определенный раскол во властных кругах»,

– акцентирует эксперт. «В таких условиях сложно сказать, какова была истинная цель заявления Дуды. Возможно, он решил разжечь спор со своими оппонентами. Или же он таким образом придает значимость своей недавней поездке в США и встрече с Трампом. Однако я не думаю, что это заявление может быть связано с грядущими выборами в Европарламент, хотя такие мнения тоже звучат», – рассуждает собеседник.

«При этом потенциальное размещение боеголовок на территории Польши может некоторым политикам вскружить голову, привлечет пристальное внимание Москвы и сделает страну потенциальной целью для российского ядерного оружия. А польским избирателям такая перспектива не нравится», – поясняет он.

Между тем Александр Носович, член Совета по внешней и оборонной политике, указывает на разобщенность внутри польского руководства по вопросу размещения ядерных боеголовок. «Прошло несколько часов и премьер-министр Туск заявил, что Дуда обязан был с ним посоветоваться, прежде чем предпринимать такие стратегические шаги», – пишет он в своем Telegram-канале.

«Я хотел бы, чтобы возможные инициативы были хорошо подготовлены людьми, которые за это отвечают. Эта идея очень массивна, я бы сказал, очень серьезная. Я должен узнать все подробности, которые склонили господина президента к этой декларации. Я должен хорошо понять намерения господина президента», – сказал Туск.

Ранее правительство Польши «прямо выступало против размещения в стране ядерного оружия», отмечает Носович.

«Для них это в первую очередь не переброска американских боеголовок под Гродно и Калининград, а их переброска из Германии. Польские либералы вообще и правящая «Гражданская коалиция» в частности – это пронемецкая партия, выступающая за стратегический союз Польши с ФРГ, за сохранение последней лидирующей позиции в Европе, которую обеспечивает в том числе размещение на территории Германии ядерного арсенала США», – считает эксперт.

«Так что эта история лишь в третью очередь про рост военных угроз Калининградской области и Союзному государству. Прежде всего, эта история про внутренний польский раздрай, а также интриги и склоки в натовском гареме за внимание падишаха», – уверен Носович.

Инициатива Дуды действительно не принесет Польше укрепления безопасности, а ослабит ее, считает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. «Если планы президента республики увенчаются успехом, то страна станет в ряд первоочередных целей России в случае какой-либо агрессии», – заметил он.

«Напомню, Варшава давно метит на место Лондона и Берлина среди союзников США. Инициатива разместить ядерное оружие на своей территории – как раз одно из этих звеньев. Плюс к тому Дуда хочет набрать себе политических баллов во внутренне- и внешнеполитической борьбе. Однако это может сыграть ему в минус: местные граждане прекрасно понимают, чем чревато наращивание эскалации с Россией, и не поддержат это», – резюмирует Бартош.