Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе

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26 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:11  |  vz.ru
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Россия подрывает главенство доллара в мировой торговле

Рубль помогает доллару слабеть Станислав Красильников/ТАСС
Россия продолжает работу по ослаблению долларовой экономической системы. В планах Москвы продолжить наращивать торговлю в национальных валютах как в рамках ЕАЭС, так и с Китаем, который уже стал главным торговым партнером. Попытки подвинуть доллар в глобальной торговле раньше предпринимали японская йена, потом евро. Теперь наступило время новой альтернативной валюты. Однако США так просто не отдадут свое место под солнцем.  Подробности...
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Россия и Китай начали второй этап создания многополярного мира

Создание контуров нового мира – общая цель России и ее партнеров Донат Сорокин/ТАСС
Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина стал «оплеухой американцам» и обозначил новый этап формирования многополярного мира. США понимают, что эра их гегемонии проходит, но будут всячески этому сопротивляться. К такому выводу пришли политологи в ходе дискуссии о роли России в будущем многополярном мире.  Подробности...
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Россия предъявила Украине и Западу мощный бронетанковый кулак

В России с советских времен сохранилось несколько танковых заводов, в том числе и знаменитый УВЗ Марина Молдавская/ТАСС
Отечественный ВПК «раскочегарился», большинство заводов трудится в три смены, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В результате, по его словам, Россия в этом году выпустит полторы тысячи танков. У нашей армии появится самый мощный бронетанковый кулак во всей Евразии. Перевес сил на украинском поле боя станет бесспорным. За счет каких ресурсов будет достигнут рекордный темп выпуска бронетехники? Подробности...
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Как ненависть украинцев к полякам перековали в любовь

Волынская резня – массовое убийство поляков членами ОУН – до сих пор бередит историческую память EPA/ТАСС
Самый близкий к украинцам народ не русские, а поляки, такое мнение, как утверждают местные социологи, сегодня наиболее популярно в украинском обществе. Неужели украинцы забыли многолетнюю вражду с поляками, Волынскую резню и претензии Варшавы на Львов? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Желать Родине поражения – гарантированная «премия Дарвина»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Даже те, кто мечтает вернуть свободу передвижений, доступность курортов, деловое и культурное сотрудничество с западными партнёрами, всё равно должны (если у них есть разум) желать Победы и всеми силами её приближать. Подробности...

Для Киева и Варшавы команда «Голос» звучит на английском

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Олег Хавич, политический аналитик
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Милитаризация Польши принципиально опасна для Европы

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Обсуждение: 4 комментария
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    Ядерное оружие в Белоруссии разрушит один из главных мифов на Западе

    Академик Арбатов: Ядерное оружие в Белоруссии подтвердит крепость союза Минска и Москвы
    Белоруссия давно просила разместить у себя российское ядерное оружие
    		  
    26 марта 2023, 19:20
    Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Польша теперь будет куда более осмотрительно принимать решения о стягивании сил у границы с Белоруссией». Такими словами эксперты объясняют сенсационное заявление Владимира Путина о готовности разместить российское ядерное оружие в Белоруссии. Реакция же Европы парадоксальна: американское ядерное оружие на своей территории почему-то ЕС совершенно не беспокоит.

    Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин. «Мы уже помогли белорусам переоборудовали самолеты, 10 самолетов готовы для применения ЯО, передали «Искандер». С 3 апреля приступаем к обучению экипажей и строительству хранилища для ЯО. Мы не передаем Белоруссии наше ТЯО, но разместим его, и обучим военных, как США в Европе», – сказал он в интервью «Россия 24».

    Путин отметил, что размещать оружие будут без нарушения соответствующих международных обязательств. По словам президента, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

    Глава государства упомянул, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Он добавил, что Москва делает то, чем Соединенные Штаты занимаются десятилетиями. «Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    На решение Москвы уже отреагировали в США, сообщает Reuters. «Мы не видим ни причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, ни каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие», – отметил высокопоставленный представитель администрации президента США.

    Происходящее вызвало критику в Киеве. «Кремль взял Белоруссию в качестве ядерного заложника», — сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Украина призвала созвать в связи с этим внеочередное заседание Совбеза ООН.

    В НАТО назвали такое решение Москвы «опасным и безответственным». Вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала к срочным переговорам между Россией и Украиной, указав, что ситуация становится «все более опасной и пугающей». МИД ФРГ назвал действия России «дальнейшей попыткой ядерного запугивания», сообщает Welt.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что для ТЯО в Белоруссии, вероятно, будут доработаны штурмовики Су-25, а также модернизированы истребители МиГ-29. Также речь может идти о капитальном ремонте небольшого количества фронтовых бомбардировщиков Су-24М, которые в позднем СССР были основным носителем авиационного ТЯО.

    Кроме того, Владимир Путин упомянул комплексы «Искандер». Ракеты данного комплекса также могут оснащаться ядерными боеголовками. Дальность действия ракет комплекса «Искандер» исчисляется сотнями км, и эти ракеты невозможно перехватить современными комплексами ПВО.

    Размещение в Белоруссии российского ЯО будет означать эскалацию и угрозу европейской безопасности, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Интересно, что он не считает эскалацией  наличие американского ядерного оружия в Европе.

    О таком наличии широко известно. Оно находится в Европе со времен Холодной войны. В частности, в 2019 году комитет Парламентской ассамблеи стран-участниц НАТО обнародовал доклад, в котором сообщалось, где США размещают свои ядерные бомбы В61. 20 бомб размещены на авиабазе Бюхель около города Кохем (ФРГ), за нее отвечает 702-я эскадрилья ВВС США.

    Еще 22 бомбы находятся на базе Кляйн-Брогель, где дислоцировано 10-е тактическое авиационное крыло ВВС Бельгии. 20 бомб – на базе Волкель в Нидерландах. 35 бомб размещены на северо-востоке Италии, в 50 километрах к западу от города Удине. Есть в Италии и еще одно хранилище ядерного оружия – 40 бомб находятся на базе Геди-Торре на севере страны, в 15 километрах от Брешии.

    Наконец, самая восточная база Командования ВВС США в Европе –Инджирлик, где дислоцируются 39-е авиационное крыло ВВС США, 10-авиационное крыло, 2-е командование ВВС Турции. На базе хранятся 50 атомных бомб, сообщает «Военное обозрение».

    А вот после распада СССР Россия вывела все ядерное оружие из бывших советских республик. Значительные арсеналы располагались на Украине, в Казахстане - и в том числе в Белоруссии. По сути, в какой-то степении ситуация возвращается к тому, что было в советское время - ведь Соединенные Штаты свое ядерное оружие из Европы не выводили никогда.

    «С военной точки зрения размещение ТЯО в Белоруссии существенного значения не имеет. Ядерное оружие все страны стараются располагать подальше от границы, чтобы оно не было быстро уничтожено во время потенциального полномасштабного военного конфликта», – отметил академик РАН Алексей Арбатов.

    «США имеют много возможностей разместить ТЯО ближе к России – в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии. Но они этого не делают, чтобы не ставить оружие в большую уязвимость.

    Кроме того, с военной точки зрения размещение ТЯО на территории союзника не означает готовности его применять», – указал эксперт.

    «Ни Россия, ни США не имеют права передавать ЯО другим странам, это запрещают статьи 1 и 2 Договора о нераспространении ЯО, – напомнил собеседник. - ТЯО в Белоруссии будет находится в распоряжении ядерно-технических войск 12-го Главного управления Минобороны РФ. Это отдельный род войск, который может передать ТЯО в войска только по приказу верховного главнокомандующего РФ, то бишь – президента. И подчиняется это управление только ему, напрямую».

    Президент Белоруссии действительно говорил о своем желании иметь на территории своей страны российское ядерное оружие. «Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь», говорил белорусский лидер в 2021 году. В чем же его мотив?

    «Для чего это нужно Лукашенко? Это подтверждает крепость союза Минска и Москвы. Теперь безопасность Белоруссии обеспечена не просто силами общего назначения, а ЯО. Кроме того, это повышает политический вес белорусского лидера на международной арене, в Европе прежде всего», – заключил Арбатов.

    Однако и для России происходящее имеет внятный политический смысл. «Размещение ТЯО в Белоруссии – это сигнал Москвы Соединенным Штатам и ЕС о том, что создание из Киева антироссийской прокси-силы, накачка Украины оружием, расширение военного американского присутствия в Восточной Европе повышает риски прямого столкновения России с НАТО, затяжной конфронтации и гонки вооружений», – пояснил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов.

    «США и ЕС пытаются убедить себя и весь мир, что их политика на Украине не ведет к росту стратегических рисков. Россия заинтересована в том, чтобы разрушить этот миф. Поэтому Москва и делает такие шаги: приостановление участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, размещение ТЯО в сопредельном государстве», – пояснил собеседник.

    «Чрезвычайно важной задачей России является внушение страха элитам США и ЕС реальной полномасштабной войны, если хотите – Третьей мировой. Страх, который присутствовал на Западе во время Холодной войны. Это единственное, что сейчас может стабилизировать ситуацию. Когда в Европе и США заговорят о бомбоубежищах и самодельных марлевых повязках, тогда их власти начнут идти к деэскалации и диалогу с Москвой», – пояснил эксперт.

    «Для Минска же это усиление сдерживания от потенциального конфликта со стороны европейских стран. Та же Польша теперь будет куда более осмотрительно принимать решения о стягивании сил у границы с Белоруссией», – резюмировал аналитик.
     
     
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