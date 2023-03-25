Москва и Минск договорились о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия

Путин: Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие

Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его, и обучит военных, как США в Европе, заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается наших переговоров с Александром Григорьевичем Лукашенко, поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании [Аннабель Голди], что они собираются поставлять на Украину заряды с обедненным ураном, это так или иначе связано с ядерными технологиями. Даже вне контекста этих событий, этого заявления Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие», – цитирует ТАСС Путина.

«Мы уже помогли белорусам переоборудовали самолеты, 10 типов самолетов готовы для применения тактического оружия, передали «Искандер», с 3 апреля приступаем к обучению экипажей, приступаем к строительству хранилища для ядерного оружия. Мы не передаем Белоруссии наше тактическое ядерное оружие, но разместим его, и обучим военных, как США в Европе», – заявил президент.

Ранее Путин заявлял, что Россия продолжит подготовку экипажей для самолетов ВВС Белоруссии, переоборудованных для применения боеприпасов с ядерной боевой частью.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, даст ли Россия Лукашенко право использовать свои ядерные боеприпасы.

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