  • Новость часаАббасов объяснил убийство москвича из-за спора о парковке словами «так получилось»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Молдаванам предложили «Победу» вместо Санду
    Украинская разведка спрогнозировала тяжелую ситуацию для ВСУ с середины мая
    В Израиле оценили планы США ввести санкции против батальона ЦАХАЛ «Нецах Иегуда»
    Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР
    Задержанным по делу об убийстве москвича из-за парковки предъявили обвинение
    Bloomberg: Помощь США не позволит Украине изменить обстановку на поле боя
    Глава ГУР МО Украины сказал, что сгубило предателя Кузьминова
    Газпром обошел Туркменистан по поставкам газа в Китай
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Запад толкает Украину на последнюю битву

    Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Зачем нам сегодня Кант

    То, что празднованию 300-летия философа присвоен федеральный статус – полностью оправдано. Разбрасываться великими соотечественниками государству не к лицу. Раз мы страна-цивилизация, у нас должно быть всё, в том числе и Кант.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хотят ли европейцы войны с Россией

    Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.

    6 комментариев
    22 апреля 2024, 14:56 • Новости дня

    Рар: Польша хочет усилить свою значимость в НАТО при помощи ядерного оружия США

    Немецкий политолог: Варшава пытается убедить Вашингтон перевезти ядерное оружие из Германии

    Рар: Польша хочет усилить свою значимость в НАТО при помощи ядерного оружия США
    @ Chris Kleponis/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польша хочет убедить Штаты передать Варшаве ядерное вооружение, базирующееся в Германии. Это вопрос престижа. Однако последнее слово все равно остается за Вашингтоном, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Польше заявили о готовности разместить на территории страны ядерное оружие.

    «Возможности размещения американского ядерного оружия в Польше обсуждаются давно. Варшава пытается убедить Вашингтон перевезти боеголовки, базирующиеся в Германии, на собственную территорию. Во многом это вопрос престижа республики», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «По мнению местных политиков, таким образом им удастся усилить собственную значимость в НАТО. Они считают, что если столь мощные боеприпасы будут находиться в Польше, то в случае войны с Россией США придется сражаться за Варшаву. Однако Германия также не спешит распрощаться с ценным активом», – отмечает он.

    «Тем временем политический вес Польши стремительно растет. Республика намерена стать ведущей региональной державой, и ее власти готовы пойти на многое, чтобы добиться желаемого статуса. На этом фоне вполне возможно, что в будущем Германия также заявит о необходимости получения собственного ядерного оружия», – акцентирует спикер.

    Вместе с тем, по мнению собеседника, «в ближайшие годы Европу ожидает масштабная милитаризация». «Вопрос о том, где именно будут храниться американские боеголовки и бомбардировщики, приобретет небывалую актуальность. Однако от самих государств ЕС в этом плане зависит не так много. Последнее слово будет за Вашингтоном», – подчеркивает политолог.

    «Тем не менее, США могут пойти на сокращение военного присутствия в Европе. Берлин и Варшава прекрасно это понимают. В кулуарах начинают говорить о том, что в таком случае американский ядерный зонтик утратит свою силу. Странам придется полагаться лишь на потенциал Британии и Франции», – уточняет эксперт.

    Резюмируя, Рар отметил, что нынешнее развитие событий создает для России «новые вызовы в сфере безопасности». «Западные боеголовки приближаются вплотную к границам РФ. Разумеется, Москва даст равносильный ответ», – заключил спикер.

    Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил о готовности разместить на территории страны ядерное оружие. По его словам, в случае, если союзники государства примут решение о целесообразности данной инициативы, Варшава ответит согласием.

    По мнению Дуды, это приведет к укреплению безопасности восточного фланга НАТО. Необходимость перебазирования вооружений глава Польши объяснил «все большей милитаризацией» Калининградской области, а также размещение боеголовок РФ в Белоруссии. Дуда также заверил мировую общественность, что в случае одобрения инициативы Варшава будет полностью выполнять свои обязательства в рамках альянса.

    Его заявления вызвали неодобрительную реакцию в России. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва будет вынуждена проанализировать ситуацию вокруг желания Польши принять на своей территории американское ядерное оружие. Власти страны сделают все необходимое, чтобы гарантировать безопасность собственных граждан.

    Дуда не в первый раз затрагивает данную тему. Еще в октябре 2022 года он сообщал о намерениях получить доступ к программе обмена ядерным оружием США, напоминает Gazeta Polska. Глава государства подчеркивал, что вопрос получения боеголовок республикой является долгосрочным, однако актуальность проблемы возрастает якобы в связи с «угрозой» со стороны России.

    20 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    Нетаньяху в ходе спора о Газе напомнил Бербок о нацистах
    Нетаньяху в ходе спора о Газе напомнил Бербок о нацистах
    @ Thomas Koehler/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поспорили из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа, сообщил 13-й канал израильского телевидения.

    По данным телеканала, в ходе встречи с Нетаньяху Бербок предложила ему ознакомиться со снимками голодающих детей в Палестине, на что израильский премьер призвал ее взглянуть на фото с рынков и пляжей в Газе, намекая, что слухи о голоде там якобы преувеличены, передает РИА «Новости».

    В ответ на призыв главы МИД ФРГ не распространять подобные фото, не отражающие реальную ситуацию в Газе, Нетаньяху повысил голос и напомнил ей о нацистах, утверждает телеканал.

    «Это реальность. Это не похоже на то, что инсценировали нацисты, мы не похожи на нацистов, которые создавали сфабрикованные изображения фальшивой реальности», – приводит телеканал слова премьера Израиля, который, вероятно, имел в виду сокрытие нацистами ужасов в лагерях смерти.

    Немецкое издание Spiegel позже сообщило, что публикация израильского телеканала вызвала «переполох». Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт назвал приведенные журналистами детали встречи неверными и вводящими в заблуждение.

    В марте в больнице сектора Газа 10 детей умерли от голода.

    Коментарии (36)
    19 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    В ФРГ пообещали ответить на ноту по преступлениям нацистов в СССР

    В МИД Германии пообещали ответить на ноту России по преступлениям нацистов на территории СССР в годы ВОВ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел Германии ответит на ноту России, в которой требуется признать актами геноцида преступления, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории СССР.

    В ведомстве подтвердили, что о ноте российского посольства им известно, МИД ответит на нее, передает ТАСС.

    Напомним, Россия потребовала от ФРГ признать, что Германия совершила геноцид в отношении жителей советских территорий. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем спустя 80 лет судить нацистов и их пособников.

    Коментарии (10)
    20 апреля 2024, 11:15 • Новости дня
    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России

    Депутат Ивлев: НАТО планирует удары ВСУ по России во время командно-штабных игр

    В Госдуме привели доказательства планирования НАТО ударов по России
    @ Dirk Waem/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удары украинских войск по территории России планируются во время командно-штабных игр в интересах ВСУ на картах российских регионов генералами НАТО под руководством США, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

    Ивлев отметил, что заявления Йенса Столтенберга о якобы законных ударах ВСУ по России, можно назвать признанием в том, что НАТО координирует действия Украины. По его словам, натовские генералы в Монсе под Брюсселем проводят учения на картах Крыма, ДНР, ЛНР, Белгородской и Брянской и других областей, после чего дают команды главкому ВСУ Александру Сырскому, передает РИА «Новости».

    Также депутат заявил, что украинских летчиков и специалистов ПВО обучают на авиабазе Рамштайн натовские инструкторы, а на полигонах НАТО солдаты ВСУ обкатывают Abrams и Leopard. По его словам, спутники и беспилотники США передают разведданные и оказывают навигационную поддержку при нанесении ударов ВСУ по России.

    Ивлев считает, что своими заявлениями о легитимности ударов ВСУ, он разрешил Киеву и в дальнейшем продолжать террористические атаки России.

    Ранее Столтенберг заявил, что альянс считает законными удары Украины «по военным целям в глубине территории России».

    До этого Столтенберг заявлял, что союзникам, выбирая между помощью Киеву и собственным вооружением, следует выбрать Украину, которой нужно больше оружия.

    Коментарии (23)
    22 апреля 2024, 02:57 • Новости дня
    Шольц заявил о скором завершении эпохи ископаемого топлива
    Шольц заявил о скором завершении эпохи ископаемого топлива
    @ Michael Matthey/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Эпоха ископаемого топлива завершается, это ведет к изменению промышленных процессов, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу», – приводит слова Шольца РИА «Новости».

    Напомним, директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов указывал, что после отказа от российского трубопроводного газа европейская промышленность сократила свой выпуск практически на треть, ряд производств в Европе был просто закрыт.

    При этом в 2023 году Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ

    Коментарии (44)
    21 апреля 2024, 13:40 • Новости дня
    Пентагон пообещал доставить боеприпасы Киеву за несколько дней

    Пентагон: США смогут поставить ВСУ боеприпасы из Германии за пару дней

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США после подписания законопроекта о военной помощи смогут доставить ВСУ боеприпасы со складов в Германии в короткий срок, передает New York Times слова представителя Пентагона генерала Патрика Райдера.

    По словам Райдера, у США надежная логистика, поэтому снаряды могут быть доставлены в течение нескольких дней, передает РИА «Новости».

    Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила закон об оказании военной помощи Израилю, Украине и Тайваню.

    Напомним, как сообщил дипломатический источник в Брюсселе, принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ВСУ было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО.

    Коментарии (34)
    20 апреля 2024, 09:50 • Новости дня
    США нашли способ увеличить доходы от российских активов

    FT: США предложили Европе снизить налоги на доходы от российских активов

    США нашли способ увеличить доходы от российских активов
    @ Walter G. Allgower/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США предложили снизить налоги на доходы от замороженных российских активов в Европе в рамках предложений о финансировании Украины через займы под будущие доходы, что высвободит дополнительно еще 50 млрд долларов, пишет The Financial Times.

    Заместитель советника по национальной безопасности США по международной экономике Далип Сингх заявил, что доходы от активов могут отправить для помощи Украине уже в этом году, если снизить налоги на доходы от активов, передает Ura.ru со ссылкой на The Financial Times.

    Ранее главы государств и правительств стран ЕС сочли, что предложения ЕК по использованию прибыли от замороженных активов России для Украины необходимо одобрить как можно скорее.

    Напомним, Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала воровством посягательство Запада на российские активы, и предупредила о зеркальном ответе России.

    Коментарии (3)
    19 апреля 2024, 18:35 • Новости дня
    НАТО посчитало законными удары Украины по военным целям в глубине России

    Столтенберг: В НАТО обсудили поставку Украине высокоточных дальнобойных систем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главы министерств обороны стран Североатлантического альянса обсудили передачу киевскому режиму высокоточных систем дальнего поражения, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

    Министры обсудили передачу Украине систем ПВО, высокоточных систем дальнего радиуса действия и снарядов калибра 155 мм, цитирует Столтенберга ТАСС.

    Альянс считает законными удары Украины «по военным целям в глубине территории России», добавил он.

    Генсек НАТО отметил, что Украине могут поставить не только системы Patriot, но и французско-итальянские SAMP/T. При этом раскрывать какие-либо конкретные цифры по этим поставкам он не стал.

    До этого Столтенберг заявлял, что союзникам, выбирая между помощью Киеву и собственным вооружением, следует выбрать Украину, которой нужно больше оружия.

    Коментарии (9)
    19 апреля 2024, 18:57 • Новости дня
    Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с передачей оружия Украине

    Столтенберг призвал страны НАТО отдавать оружие Украине в ущерб собственным интересам

    Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с передачей оружия Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс должен передавать вооружение киевскому режиму даже в ущерб своим оборонным возможностям, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

    При передаче оружия Киеву остается риск снижения военных возможностей стран альянса ниже уровня требований НАТО, заявил Столтенберг, передает ТАСС.

    Если это единственный способ поставить оружие Украине, то это «риск, на который нужно пойти», добавил он. При этом в странах НАТО должны принять решения о наращивании запасов вооружений в случае их истощения на Украине, заключил генсек.

    Также ранее в пятницу он заявлял, что министры обороны стран НАТО обсудили передачу киевскому режиму высокоточных систем дальнего поражения.

    Коментарии (9)
    22 апреля 2024, 09:45 • Новости дня
    ЕС собрался запретить импорт СПГ из России
    ЕС собрался запретить импорт СПГ из России
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны Евросоюза намерены включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

    По его словам, принятие этого пакета станет одним из самых важных шагов против России, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее о том, что Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ за год, и анализировала, почему это произошло.

    Коментарии (11)
    20 апреля 2024, 10:28 • Новости дня
    Потомок Наполеона предупредил об опасности конфликта с Россией

    Внучатый племянник Наполеона предупредил о беспрецедентных последствиях конфликта с Россией

    Потомок Наполеона предупредил об опасности конфликта с Россией
    @ Robert Ghement/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Внучатный племянник Наполеона Бонапарта Иоахим Мюрат объявил о своем участии в выборах в Европарламент и предупредил об опасности скатывания Европы в войну с Россией в условиях существования ядерного оружия.

    В своей статье, опубликованной в журнале Revue Politique et Parlementaire, Мюрат выразил обеспокоенность курсом Европы, ведущим к потенциальному военному столкновению с Россией, учитывая наличие ядерного оружия.

    Политик считает, что «французская нация ускоряет свое падение» и рискует быть втянутой в войну с разрушительными и беспрецедентными последствиями». По его словам, Франция разрушается сторонниками «федералистской Европы», призвав к восстановлению власти наций перед лицом «деспотичной евробюрократии», состоящей из технократов без какой-либо демократической легитимности, передает РИА «Новости».

    Мюрат назвал использование украинского конфликта европейскими бюрократами нечестным аргументом, осудил «фанатиков федералистской Европы» за критику тех, кто выступает за дипломатию и переговоры. По словам политика, нужно принять все возможности для достижения прочного мира.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад находится в шаге от отправки войск на Украину, что «утянет Европу на дно».

    Коментарии (3)
    22 апреля 2024, 13:46 • Новости дня
    Песков отреагировал на желание Польши разместить ядерное оружие

    Песков: Россия примет нужные меры в случае размещения ядерного оружия США в Польше

    Песков отреагировал на желание Польши разместить ядерное оружие
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные проанализируют ситуацию вокруг желания Польши разместить на своей территории американское ядерное оружие, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Россия намерена сделать все необходимое, чтобы гарантировать свою безопасность, передает ТАСС.

    Коментарии (4)
    21 апреля 2024, 16:59 • Новости дня
    Еврокомиссар назвал неизвестной дату поставок нового оружия ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в эфире французского телеканала LCI не смог сообщить, когда именно ВСУ получат новое вооружение.

    По его словам, назвать точную дату крайне сложно. Он сообщил, что комиссия постоянно находится в контакте со странами-членами ЕС и украинскими властями, передает РИА «Новости».

    Напомним, Еврокомиссия предложила направлять 90% доходов от заблокированных российских активов на закупку вооружений для Украины, а 10% – в бюджет ЕС для поддержки украинского ВПК. Первые перечисления могут начаться уже в июле. Главы государств и правительств стран ЕС считают, что предложения Еврокомиссии по использованию прибыли от замороженных активов России для Украины необходимо оперативно одобрить.

    Коментарии (0)
    21 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    Шольц в разговоре с Нетаньяху заявил о необходимости не допустить эскалации

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Шольц подчеркнул необходимость избежать обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

    Он добавил, что Шольц во время разговора озвучил решение глав государств и правительств стран ЕС о новых санкциях против Ирана, передает ТАСС.

    В пятницу СМИ сообщили, что Израиль атаковал территорию Ирана. Беспилотники заметили над Исфаханом, после чего ПВО «уничтожила их в небе».

    Коментарии (0)
    20 апреля 2024, 15:04 • Новости дня
    Airbus предложил интегрировать крылатые ракеты Taurus на истребители Eurofighter

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Airbus Defence and Space Михаэль Шелльхорн заявил о возможности оснащения истребителей Eurofighter крылатыми ракетами Taurus.

    В интервью немецкому изданию Spiegel Шелльхорн рассказал, что Airbus уже десять лет назад предлагал бундесверу эту интеграцию, но тогда она не получила поддержки, передает РИА «Новости».

    «Теперь я предполагаю, что Eurofighter сертифицируют для использования с Taurus», – сказал он.

    Шелльхорн также подчеркнул необходимость обновления немецкого авиапарка. По его мнению, истребители Tornado необходимо заменить к 2030 году. Возраст самых старых Eurofighter уже составляет 30 лет, добавил он.

    Ранее в Германии приостановили выпуск ракет Taurus.

    Коментарии (0)
    21 апреля 2024, 01:51 • Новости дня
    Чешский депутат ЕП предложил ужесточить импорт сельхозпродукции с Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Европарламента (ЕП) от Чехии Мартин Главачек выступил с поправками к действующему европейскому соглашению о свободной торговле с Украиной, препятствующими расширению доступа украинской сельхозпродукции на рынок ЕС.

    По данным газеты Politico, таким образом депутат стремится улучшить положение европейских фермеров, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что Главачек пытается заручиться поддержкой в этом вопросе у коллег-парламентариев.

    Предложения были выдвинуты за несколько дней до намеченного на вторник голосования в Страсбурге, на котором депутаты должны проголосовать за продление соглашения о свободной торговле с Украиной.

    Европарламент обязан обсудить поправки, предложенные чешским депутатом. Если они получат поддержку, то процесс рассмотрения продления соглашения, действие которого заканчивается 5 июня, может быть остановлен.

    Ранее сообщалось, что Чехия одобрила отправку на Украину более 150 наемников с начала конфликта. Некоторые чехи участвуют в боях бок о бок с украинскими солдатами на протяжении более двух лет.


    Коментарии (0)
    Главное
    Песков отреагировал на желание Польши разместить ядерное оружие
    Украинские военные застрелили полицейского в Винницкой области
    Стало известно о задержке поставок Киеву 400 немецких бронемашин
    В Конгрессе назвали спикера Джонсона предателем США
    В России создали систему защиты важных объектов от атак дронов
    В Киеве школьники избили сверстника за просмотр мультфильмов якобы на русском
    Союз ММА России решил обратиться в Минспорт по факту массовой драки на турнире

    Российские мегамаршруты лишают Запад контроля над торговлей

    Запад признает, что Россия может стать новым центром мировой торговли благодаря двум своим новым маршрутам – Северному морскому пути и транспортному коридору «Север – Юг». Эти крупные инфраструктурные проекты пугают Запад, который привык контролировать международную торговлю, в том числе через Суэцкий канал. Подробности

    Перейти в раздел

    Молдаванам предложили «Победу» вместо Санду

    В ходе съезда оппозиционных сил Молдавии, который прошел на выходных в Москве, был создан блок «Победа». Блок направлен на выстраивание тесного взаимодействия с Россией и ЕАЭС. Несмотря на жесткую критику со стороны Кишинева, участники объединения намерены выдвинуть своего кандидата на пост президента страны. Эксперты уже отмечают, что у молдавского лидера Санду появился серьезный конкурент. Подробности

    Перейти в раздел

    Как французские интервенты были изгнаны с Черного моря

    105 лет назад, во второй половине апреля 1919 года, в Севастополе вспыхнуло восстание французских моряков. По мнению ряда историков, именно оно сыграло ключевую роль в том, что Франция прекратила интервенцию против Советской России и окончательно покинула Крым. Как и почему это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян начинает капитуляцию перед Азербайджаном

    Между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница. Премьер Армении Пашинян утверждает, что армяне должны этому радоваться, однако в реальности в селах вспыхнули протесты. И действительно, все на самом деле не так радужно для Армении. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Аргентина ложится под НАТО

      Аргентина подала заявку в секретариат НАТО с намерением стать «глобальным партнером» Североатлантического альянса, как Австралия, Ирак, Япония и так далее. Это предельно странный шаг даже для такого человека, как Хавьер Милей – нынешнего президента Аргентины, который беседует с мертвыми собаками и мечтает вернуть Фолклендские острова.

    • Лавров отказался от переговоров с Зеленским

      Вести переговоры с Владимиром Зеленским не имеет смысла, заявил глава МИД Сергей Лавров. Не поедет представитель России и в Швейцарию, где организуют так называемый саммит мира. Ранее Киев сам отказался от переговоров с Москвой. Мог передумать, но время вышло – и в первую очередь оно вышло у Зеленского.

    • США поздравят Украину с юбилеем Гитлера

      Эпопея с выдачей Украине 60 млрд долларов из бюджета США сдвинулась с мертвой точки и сразу приблизилась к финишу. Скорее всего, Палата представителей утвердит выплату уже 20 апреля, хотя сопротивлялась этому почти полгода. Американские консерваторы заявляют о предательстве. Что произошло на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............