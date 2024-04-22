Рар: Польша хочет усилить свою значимость в НАТО при помощи ядерного оружия США

Немецкий политолог: Варшава пытается убедить Вашингтон перевезти ядерное оружие из Германии

Tекст: Евгений Поздняков

«Возможности размещения американского ядерного оружия в Польше обсуждаются давно. Варшава пытается убедить Вашингтон перевезти боеголовки, базирующиеся в Германии, на собственную территорию. Во многом это вопрос престижа республики», – сказал германский политолог Александр Рар.

«По мнению местных политиков, таким образом им удастся усилить собственную значимость в НАТО. Они считают, что если столь мощные боеприпасы будут находиться в Польше, то в случае войны с Россией США придется сражаться за Варшаву. Однако Германия также не спешит распрощаться с ценным активом», – отмечает он.

«Тем временем политический вес Польши стремительно растет. Республика намерена стать ведущей региональной державой, и ее власти готовы пойти на многое, чтобы добиться желаемого статуса. На этом фоне вполне возможно, что в будущем Германия также заявит о необходимости получения собственного ядерного оружия», – акцентирует спикер.

Вместе с тем, по мнению собеседника, «в ближайшие годы Европу ожидает масштабная милитаризация». «Вопрос о том, где именно будут храниться американские боеголовки и бомбардировщики, приобретет небывалую актуальность. Однако от самих государств ЕС в этом плане зависит не так много. Последнее слово будет за Вашингтоном», – подчеркивает политолог.

«Тем не менее, США могут пойти на сокращение военного присутствия в Европе. Берлин и Варшава прекрасно это понимают. В кулуарах начинают говорить о том, что в таком случае американский ядерный зонтик утратит свою силу. Странам придется полагаться лишь на потенциал Британии и Франции», – уточняет эксперт.

Резюмируя, Рар отметил, что нынешнее развитие событий создает для России «новые вызовы в сфере безопасности». «Западные боеголовки приближаются вплотную к границам РФ. Разумеется, Москва даст равносильный ответ», – заключил спикер.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Fakt заявил о готовности разместить на территории страны ядерное оружие. По его словам, в случае, если союзники государства примут решение о целесообразности данной инициативы, Варшава ответит согласием.

По мнению Дуды, это приведет к укреплению безопасности восточного фланга НАТО. Необходимость перебазирования вооружений глава Польши объяснил «все большей милитаризацией» Калининградской области, а также размещение боеголовок РФ в Белоруссии. Дуда также заверил мировую общественность, что в случае одобрения инициативы Варшава будет полностью выполнять свои обязательства в рамках альянса.

Его заявления вызвали неодобрительную реакцию в России. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва будет вынуждена проанализировать ситуацию вокруг желания Польши принять на своей территории американское ядерное оружие. Власти страны сделают все необходимое, чтобы гарантировать безопасность собственных граждан.

Дуда не в первый раз затрагивает данную тему. Еще в октябре 2022 года он сообщал о намерениях получить доступ к программе обмена ядерным оружием США, напоминает Gazeta Polska. Глава государства подчеркивал, что вопрос получения боеголовок республикой является долгосрочным, однако актуальность проблемы возрастает якобы в связи с «угрозой» со стороны России.