Где расположено тактическое оружие США в Европе Соединенные Штаты и Евросоюз возмущены намерениями России разместить свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии. «Размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия может остановить это, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», заявляет глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Однако его почему-то не смущает, что десятилетиями на территории ряда стран Европы дислоцированы американские атомные бомбы. Нажать для увеличения