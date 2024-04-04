Глава Минобороны Британии: Мир перешел из послевоенной в довоенную эпоху

Глава Минобороны Британии Шаппс: Мир вернулся в довоенную эпоху

Tекст: Ольга Никитина

В своей колонке для Telegraph Шаппс подчеркнул, что Великобритания всегда была «главной движущей силой» альянса, но сейчас этого недостаточно.

«Мы должны еще раз срочно задуматься о будущем Североатлантического союза. Мы перешли из послевоенного мира в довоенный», – передает РИА «Новости» его слова.

Шаппс считает, что в этой связи должен быть предпринят ряд мер, в том числе НАТО следует, по его мнению, удвоить усилия по поддержке Украины, увеличить оборонные расходы членов альянса, а также укрепить евроатлантический оборонный сектор.

Министр заявил, что сложилась ситуация, когда некоторые участники НАТО не могут выделять 2% ВВП на оборону. Так больше не может продолжаться, сказал глава британского военного ведомства. «НАТО не может позволить себе играть в русскую рулетку со своим будущим», – подчеркнул он.

Шаппс также сравнил современную ситуацию с миром, описанным в романе-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла, но добавил, что сегодня она «еще более опасная».

Напомним, британские военные чиновники ранее признали, что армия Великобритании не сможет продержаться более двух месяцев в случае полномасштабной войны с Россией.