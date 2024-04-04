Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.3 комментария
Глава Минобороны Британии: Мир перешел из послевоенной в довоенную эпоху
Глава Минобороны Британии Шаппс: Мир вернулся в довоенную эпоху
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что мир перешел из послевоенной в довоенную эпоху, и НАТО необходимо срочно адаптироваться к новым реалиям.
В своей колонке для Telegraph Шаппс подчеркнул, что Великобритания всегда была «главной движущей силой» альянса, но сейчас этого недостаточно.
«Мы должны еще раз срочно задуматься о будущем Североатлантического союза. Мы перешли из послевоенного мира в довоенный», – передает РИА «Новости» его слова.
Шаппс считает, что в этой связи должен быть предпринят ряд мер, в том числе НАТО следует, по его мнению, удвоить усилия по поддержке Украины, увеличить оборонные расходы членов альянса, а также укрепить евроатлантический оборонный сектор.
Министр заявил, что сложилась ситуация, когда некоторые участники НАТО не могут выделять 2% ВВП на оборону. Так больше не может продолжаться, сказал глава британского военного ведомства. «НАТО не может позволить себе играть в русскую рулетку со своим будущим», – подчеркнул он.
Шаппс также сравнил современную ситуацию с миром, описанным в романе-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла, но добавил, что сегодня она «еще более опасная».
Напомним, британские военные чиновники ранее признали, что армия Великобритании не сможет продержаться более двух месяцев в случае полномасштабной войны с Россией.