Россия стала двигателем интеграции в Евразии

Эксперты оценили итоги отношений России и стран СНГ

Tекст: Евгений Поздняков

В конце декабря состоялась неформальная встреча лидеров стран – участниц Содружества Независимых Государств. Как сообщил на переговорах президент России Владимир Путин, за десять месяцев товарооборот между всеми странами СНГ увеличился на 2% и составил 83,7 млрд долларов. Лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана подтвердили готовность расширять расчеты в национальных валютах.

Куда большими темпами развиваются связи по линии ЕАЭС. Лишь за первые девять месяцев минувшего года аналогичный показатель достиг отметки в 90 миллиардов. В 2022-м товарооборот между членами интеграционного объединения вырос на 14%, а уже к сентябрю 2023-го увеличился еще на 8%, пишет «Российская газета».

При этом в мае 2024 года, как ожидается, в российской столице состоится юбилейный – десятый – саммит ЕАЭС. По словам Путина, встреча «откроет новое десятилетие тесной совместной работы по углублению интеграции, повышению благосостояния и качества жизни граждан наших стран».

Что касается межстрановых отношений, то наиболее тесные связи развиваются между Москвой и Минском, которые по итогам 2023 года сблизились еще больше. Так, в декабре стороны обсудили детали нового этапа интеграции по линии Союзного государства. Встречи на высшем уровне проводятся с завидной регулярностью, что стало возможным благодаря схожим взглядам политиков обеих стран на вопросы интеграции и внешней политики.

За год окрепли и военные контакты – создаются учебно-боевые центры, призванные усилить оборонный потенциал России и стать подспорьем в проведении СВО. Экономическое взаимодействие также заслуживает внимания. Так, товарооборот в январе–сентябре 2023 года составил 35 млрд долларов, что почти на 11% больше того же периода прошлого года.

При этом Россия не ограничивает своих партнеров в выборе путей развития, что хорошо видно на примере Белоруссии. Каждая страна, по логике Москвы, вольна самостоятельно выбирать вектор действий при условии, что выстраиваемые ею отношения с другими игроками не будут нести экзистенциальной угрозы для России. Однако не все страны СНГ и даже ОДКБ учитывают этот важнейший нюанс.

Например, Ереван в минувшем году неоднократно отказывался от участия в принципиально важных для всего постсоветского пространства мероприятиях. Так, в январе 2023 года премьер Никол Пашинян воспротивился проведению учений ОДКБ, в октябре усомнился в необходимости российских военных баз в Армении. В ноябре он «прогулял» саммит в Минске, далее Ереван ратифицировал Римский статут МУС, выдавший ордер на арест Владимира Путина. А после обострения ситуации в Нагорном Карабахе Пашинян ложно обвинял в этом Москву.

Вместе с тем государства демонстрируют неплохую динамику в части экономических отношений – лишь за январь–сентябрь 2023 года взаимный товарооборот двух стран вырос на 43% и достиг объема в 4,4 млрд долларов, передает РИА «Новости». На этом фоне экономические отношения с антагонистом Армении в регионе – Азербайджаном – развивались не так успешно, зато военно-политических проблем Баку России не создавал.

Не менее интересно год прошел и в отношениях с Казахстаном. После начала СВО в диалоге с этой страной присутствует подозрительная двойственность. Так, после визита в Астану помощника министра финансов США Элизабет Розенберг правительство государства поспешило заявить о том, что оно тщательно противодействует обходу антироссийских санкций.

Однако Казахстан не пытался отказываться от взаимодействия с Москвой по линии ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Товарооборот между странами достиг рекордных 27 млрд долларов. К концу года Казахстан и вовсе стал важным хабом, с помощью которого России все же удается обходить западные санкции. Историческим выдался и визит Путина в Астану, где стороны подписали целую серию важнейших договоров.

Активно развивается сотрудничество с Киргизией, где Москва и Бишкек сделали важный шаг на пути к созданию объединенной системы противовоздушной обороны. Заметны и положительные тенденции в экономике: товарооборот лишь за первое полугодие 2023-го вырос на 17%, сообщает ТАСС.

С Таджикистаном товарооборот за первое полугодие превысил 1 млрд долларов, тем самым обойдя показатели прошлого года на 3,5%. Это же касается Узбекистана, рост торговли с которым за первое полугодие составил 14%, передает РИА «Новости».

В экспертном сообществе отмечают, что уходящий год выдался крайне плодотворным для российской дипломатии на постсоветском пространстве. Несмотря на попытки западных государств разрушить партнерские отношения Москвы со странами СНГ, России удалось удержать свою «орбиту притяжения», не утратив позиции основного очага интеграции в Евразии.

«За этот год еще больше окрепло сотрудничество Москвы и Минска. Россия и Белоруссия в целом являются наиболее ярким примером близкого и плодотворного партнерства на постсоветском пространстве. Однако перенести опыт общения с этой страной на другие страны региона пока достаточно проблематично», – сказал экономист Иван Лизан.

«Основная причина тесных связей с Минском – общее понимание внешних угроз.

В 2020 году Белоруссия находилась в крайне уязвимом положении. Фактически в стране назревал Майдан, сравнимый по силе с украинскими событиями 2014 года. Однако государство выстояло в борьбе с западным влиянием. Во многом это стало возможным благодаря тесным контактам с Москвой», – отмечает он.

«Обе страны имеют протяженные границы с недружественными акторами. Другие республики бывшего СССР находятся вдалеке от очага угрозы. Конечно, данный факт значительно сказывается на их мировосприятии. Многие проблемы, которые испытывают Россия и Белоруссия, им непонятны», – подчеркивает собеседник.

«Очень сложным выдался год в плане взаимодействия России и стран Южного Кавказа. В частности, Никол Пашинян наглядно показал, что может ожидать страну, решившую попытаться разорвать связи с Москвой. Конечно, премьер-министр Армении осознанно шел на потерю Нагорного Карабаха, однако его политика обернулась назреванием серьезных вызовов для Еревана», – считает экономист.

«Совершенно иным оказалось положение Азербайджана. Это государство ведет достаточно мудрую внешнюю политику по сближению с Турцией. При этом тесные отношения Баку и Анкары не создают угроз безопасности для России. Это очень важный момент, который прекрасно понимает президент страны Ильхам Алиев», – уточняет он.

«Хорошим примером реализации многовекторной дипломатии является и Казахстан.

Астана, безусловно, пытается воспользоваться экономическими выгодами, образовавшимися после ухода западных компаний из России. Однако это государство не забывает и о необходимости поддерживать теплые дружеские отношения с Москвой», – акцентирует собеседник.

«В частности, президент Касым-Жомарт Токаев свел на нет обсуждения о переводе казахского алфавита на латиницу и выходе из телекоммуникационной зоны +7. Это политически важные решения, которые подтверждают намерения государства оставаться в числе важнейших партнеров России», – подчеркивает эксперт.

«Кроме того, Астана существенно помогла Москве в преодолении санкционного давления, наладив каналы параллельного импорта. Конечно, это привело к созданию «секретономики», в рамках которой достаточно трудно высчитывать реальные показатели роста товарооборота. Тем не менее, думаю, что в настоящий момент они являются крайне высокими», – считает Лизан.

Достаточно ровно и спокойно развиваются отношения России и государств Средней Азии, отмечает политолог Владимир Корнилов. «С этими республиками нам удалось сохранить тесные и плодотворные контакты. Попытки США и ЕС оторвать данный регион от Москвы не увенчались успехом. На мой взгляд, данный факт можно назвать существенным успехом отечественной дипломатии на постсоветском пространстве, где Москва становится главным двигателем интеграции», – сказал он.

Что касается ЕАЭС, то этот проект Россия успешно развивает на протяжении многих лет.

«И сейчас он завоевывает все больший авторитет и популярность. ЕАЭС действительно может решать экономические вопросы участвующих в нем государств, позволяя добиваться опережающего экономического роста, реализовывать крупные проекты, обеспечивать доступ к капиталам», – пояснил Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Этот проект нужен и полезен для его участников, и в первую очередь поэтому он становится самодостаточным центром формирующегося многополярного мира. Причем это делается не в пику другим центрам будущего многополярного мира. ЕАЭС не столько бросает вызов Западу или кому-то еще, сколько помогает участникам добиваться вполне осязаемых, рациональных результатов», – отметил собеседник.

«Гигантское евразийское пространство нуждается в развитии инфраструктурного обеспечения. И транспортные коридоры «Север – Юг» и «Восток – Запад» позволяют всем участникам достигать огромного синергетического эффекта, приходить к максимальному «выхлопу» от инвестиций», – подчеркнул аналитик.

«Кстати, мы видим, что даже премьер Армении Никол Пашинян, который некоторое время назад после известных событий в Карабахе демонстрировал не очень высокую лояльность Москве, приехал. А все потому, что Армения реализует проект «Перекресток мира», который невозможно воплотить в жизнь без участия других евразийских стран, – заметил эксперт. –

И как бы Пашинян ни хотел уязвить Россию или продемонстрировать свое «фи», когда речь идет о таких проектах, он предпочитает усмирять свои амбиции».

«При этом перед ЕАЭС стоит серьезный вызов – внешние силы стремятся разорвать евразийское пространство, остановить интеграцию региона, помешать государствам вместе зарабатывать и добиваться экономического роста, приносить пользу своим народам. Западу невыгодны союзы, которые ему не подыгрывают», – детализировал спикер.

«Нужно отметить и то, что Россия снова становится традиционным интеграционным центром евразийского пространства. Наша страна уже тысячу лет существует как великая евразийская держава. Именно интеграция этого гигантского пространства является одной из исторических целей России, от которой наша страна не может отказаться, поскольку нельзя отказаться от самой себя», – напомнил он.

«И тут нас от Запада выгодно отличает взаимное уважение между членами ЕАЭС. Мы не пытаемся навязать какой-то свой образ жизни, какой-то догмат тем народам, с которыми взаимодействуем на континентальном евразийском пространстве», – резюмировал Кузнецов.