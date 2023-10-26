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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева
    Саудовская Аравия предупредила США о последствиях операции в Газе
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    Резолюция ГА ООН по сектору Газа возмутила Израиль
    ХАМАС: Израиль атаковал Газу с суши, моря и с воздуха
    Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе
    Вильнюс стал на треть славянским городом
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Сара Вагенкнехт – комсомолка, красавица, «путинистка»

    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    10 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    26 октября 2023, 13:50

    Эксперт объяснил критику Пашиняна в адрес Москвы и российских военных баз

    Политолог Лепехин: Пашиняну еще долго придется крутиться как ужу на сковородке

    Эксперт объяснил критику Пашиняна в адрес Москвы и российских военных баз
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Одновременное давление со стороны западных партнеров и пророссийского населения заставляет Никола Пашиняна вертеться как ужа на сковородке. В связи с этим армянский премьер изображает политику многовекторности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Лепехин. Ранее в Ереване усомнились в целесообразности сохранения присутствия российских военных баз.

    «Нынешнее поведение Пашиняна регламентируется двумя сторонами действительности: теоретической и фактической. Премьер считает, что российских военных баз в Армении быть не должно. Это соотносится с его текущей политикой и соответствует настроениям западных партнеров Еревана», – сказал Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

    «Однако в реальности страна сталкивается с колоссальными вызовами в сфере безопасности, устоять перед которыми без участия Москвы практически невозможно. Кроме того, большая часть населения Армении сохраняет пророссийские взгляды, а делать что-либо в обход общественного мнения – крайне опасная затея», – отмечает собеседник.

    «Поэтому Пашинян вынужден изображать политику многовекторности. Это хорошо заметно и по его интервью в The Wall Street Journal. Он как бы подтверждает, что не намерен менять текущий статус-кво, говоря о сохранении членства в ОДКБ. А с другой стороны, намекает на то, что российских военных в Армении быть не должно», – подчеркивает эксперт.

    «Главная задача Пашиняна состоит именно в формировании нужной ему риторики. Не думаю, что его слова скоро воплотятся в жизнь. Страна нуждается в защите, а реально обеспечить ее, кроме Москвы, некому», – уточняет собеседник.

    «При этом воззрения Пашиняна на будущее Армении предельно понятны. Он хочет видеть Ереван в составе единого европейского пространства. Речь идет как об интеграции в экономической сфере, так и в части вопросов безопасности. Однако премьер-министр не понимает истинного значения своей страны для западного мира», – считает эксперт.

    «ЕС одинаково важны как Армения, так и Азербайджан. Особых усилий по защите Еревана они предпринимать не собираются. Поэтому Пашиняну еще долгое время придется крутиться как ужу на сковородке, озвучивая противоречивые заявления», – резюмирует Лепехин.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. В интервью The Wall Street Journal он отметил, что страна ищет новых партнеров, так как Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». По его словам, произошедшее в Нагорном Карабахе привело к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

    Несмотря на это, Армения пока сохраняет членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Премьер-министр заметил, что сейчас стороны находятся на стадии обсуждения вопросов и ему «не хочется ошибиться в понимании друг друга». Он также заявил, что Ереван не обсуждает вывод российских военных баз со своей территории.

    «Такого вопроса мы не обсуждаем. Мы сейчас больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина такой ситуации, и, конечно, думаю также, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ», – сказал премьер.

    На слова Пашиняна отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усилия в помощи Баку и Еревану выйти на заключение мирного договора продолжаются. Об этом сообщают РИА «Новости». Также он подчеркнул, что «негоже России и Армении общаться через газеты, тем более через Wall Street Journal».

    Это не первое антироссийское высказывание Пашиняна. Выступая ранее на заседании Европарламента, он заявил, что ОДКБ «ничего не сделала», чтобы помочь Еревану во время обострения на армяно-азербайджанской границе два года назад.

    «Через два дня после роспуска парламента, 12 мая 2021 года, азербайджанские военные нарушили границу с Арменией на участке примерно 100 км. Они вторглись на суверенную территорию Армении на глубину до четырех километров», – цитирует Пашиняна ТАСС. ОДКБ, по его мнению, якобы бездействовала.

    При этом он намерен углублять сотрудничество с ЕС. По словам премьер-министра, сейчас правительство государства готово быть «ближе к Евросоюзу настолько, насколько это возможно со стороны Евросоюза».

    Москва, в свою очередь, предлагала Еревану пути решения вопроса с Нагорным Карабахом, но Армения отвергла их. Об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сказал президент России Владимир Путин.

    Он отметил, что Москва на протяжении последних 15 лет советовала Армении пойти на компромиссы по данному вопросу, например, вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха и оставить два за собой, но власти страны не согласились на это.

    Однако после обострения конфликта в 2020-м представители Еревана на встрече в Праге признали спорный регион частью Азербайджанской Республики и подчеркнули, что признают суверенитет Баку в рамках Азербайджанской ССР, в которую входил и Карабах, добавил Путин.

    27 октября 2023, 14:04
    Рогов назвал причины покушения на Олега Царева

    Рогов: Для Украины Олег Царев был и остается опасным врагом

    Рогов назвал причины покушения на Олега Царева
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Царев еще до Евромайдана определился, на чьей он стороне. С тех пор экс-политик, обладающий знаниями о внутренних процессах на Украине, стал опасен для СБУ, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что на экс-депутата Верховной рады Олега Царева было совершено покушение.

    «Олег всегда был искренен, открыт и прямолинеен в оценках происходящего. Даже когда он заблуждался, он был искренен в своем заблуждении и не следовал правилам какой-то политической игры или заказа. Это все стало залогом его популярности и высокого доверия наших сторонников», – говорит руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Также важно, что Царев все время держал руку на пульсе и по ситуации в родной Днепропетровской области, и по другим регионам, временно подконтрольным офису Зеленского. Олег еще в конце 2013 года, на заре Евромайдана, четко определил свою позицию и не сворачивал с нее ни разу», – напоминает эксперт.

    «Более того, когда я в 2010 году искал соратников в борьбе с украинскими властями, прекрасно понимая, что ждет страну, Олег был одним из немногих в украинской политической среде, кто высказывал свою позицию и был готов к противостоянию», – добавляет он.

    «Уже потом у нас были и «Народный фронт Новороссии», и парламент Новороссии, и поддержка восставшего Донбасса, и масса других событий. Олег еще опасен для нашего противника тем, что он в полной мере знает политические особенности разных регионов Украины», – рассуждает Рогов.

    «Именно поэтому ранее Коломойский предлагал за убийство Царева вознаграждение. Сейчас Бене, конечно, не до этого. Но для Украины Олег был и остается врагом. Террористические методы противника не меняются, лишь становятся все жестче», – говорит собеседник.

    «Примеры убийств Даши Дугиной, Владлена Татарского и других людей – лишнее тому подтверждение. Если чаще всего Украина использует взрывные устройства, то я напомню, что от расстрелов СБУ тоже не отказывается», – замечает эксперт.

    «Все это наталкивает на мысль, что сейчас одна из важнейших задач России – беречь таких политиков и экспертов. Все больше людей получают личную охрану, причем по поручению президента. Очевидно, это делается для того, чтобы сохранить людей, которые нам нужны и сейчас, и будут полезны в будущем для налаживания мирной жизни на освобожденных территориях», – заключил Рогов.

    Ранее стало известно, что в бывшего депутата Верховной рады Олега Царева стреляли. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил Рогов. Ранее была версия, что на экс-политика напали с ножом, однако эта информация была опровергнута.

    Сообщения о покушении подтвердили и родственники Царева. В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале бывшего депутата Верховной рады, говорится, что прошлой ночью в экс-политика дважды стреляли в санатории, где он проживает.

    Информации о преступнике в настоящее время нет, говорится в сообщении. Отмечается, что по данному делу работают силовики. Царев находился без сознания, когда к месту происшествия прибыли кареты скорой помощи. Уточняется, что у него произошла большая кровопотеря. «Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», – говорится в сообщении, которое подписано «админом канала».

    Олег Царев был народным депутатом Украины четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Занимал пост заместителя главы фракции «Партии регионов» в Верховной раде седьмого созыва. В 2013 году выступил против Евромайдана. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, однако снял свою кандидатуру. В июле 2014 года стал спикером парламента Новороссии, в который вошли представители ЛНР и ДНР.

    Впоследствии, по информации СМИ, ушел из политики, сосредоточившись на управлении оздоровительными клиниками на Черном море. Царев заочно осужден на Украине на 12 лет лишения свободы в связи с поддержкой Донбасса.

    Коментарии (40)
    27 октября 2023, 18:45
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    ЕК решилась на передачу Украине доходов от замороженных активов России
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Еврокомиссия в ближайшее время представит механизм, как можно использовать доходы от 211 млрд евро замороженных активов России для финансирования Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, доходы от замороженных российских активов сейчас идут только отдельным финансовым институтам ЕС. В ближайшее время будет представлено предложение по использованию доходов от реинвестирования этих средств для помощи Украине, передает ТАСС.

    «Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», – сказала фон дер Ляйен.

    Решение использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева было принято саммитом ЕС. Вместе с тем в ходе саммита страны не смогли согласовать программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд евро, но отметили, что она останется «приоритетом сообщества», заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

    Ранее сообщалось, что новую помощь Украине заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и еще ряд стран.

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    27 октября 2023, 14:32
    Израильский эксперт: Встречи с ХАМАС в Москве не пойдут на пользу отношениям России и Израиля

    Политолог Ципис: Израиль недоволен тем, что представителей ХАМАС встречают в Москве

    Израильский эксперт: Встречи с ХАМАС в Москве не пойдут на пользу отношениям России и Израиля
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Визит представителей ХАМАС в Москву не пойдет на пользу отношениям России и Израиля. Тель-Авиву не нравится, что членов организации, которая считается террористической, встретили на официальном уровне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль осудил визит представителей ХАМАС в Москву.

    «Во-первых, ХАМАС не является государством и по международному праву не должен встречаться с представителями стран, особенно таких значимых, как Россия. Во-вторых, движение было признано террористическим во многих государствах. В-третьих, организация устроила резню на территории Израиля. Естественно, у нас появился вопрос, почему представителей ХАМАС чествуют в Москве», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Данный визит не пойдет на пользу отношениям Израиля и России. Хотя дипломатических последствий, таких как вызов посла или высылка дипломатов, ожидать не следует. Сейчас мы воспринимаем поездку ХАМАС либо как поддержку Москвой этого движения, либо как стремление Кремля стать посредником», – отмечает собеседник.

    «Несмотря на это, Израиль не будет отправлять свою делегацию в Россию. Мы видим, что Москва сотрудничает с арабским миром. Поэтому ни о какой поездке речи идти не может», – резюмировал Ципис.

    Ранее министерство иностранных дел Израиля заявило об осуждении еврейским государством визита представителей палестинского движения ХАМАС в Россию. В Тель-Авиве расценили это как «недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС». «Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», – говорится в заявлении МИД Израиля.

    Напомним, в Москву прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук. Российская сторона обсудила с ним ситуацию в секторе Газа и немедленное освобождение заложников.

    «С ним состоялись контакты в продолжение российский линии на немедленное освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также обсуждались вопросы, связанные с обеспечением эвакуации российских и других иностранных граждан с территории палестинского анклава», – сообщили в российском МИД.

    Кроме того, в Москве прошла встреча делегации палестинского движения во главе с Марзуком со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым. В ходе нее также обсуждалась ситуация в Газе.

    Также с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком встретился замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани. Он прибыл в Москву по приглашению своего российского коллеги для обмена мнениями и двусторонних консультаций.

    Как указали в диппредставительстве исламской республики, на этой встрече заместитель министра иностранных дел Ирана подчеркнул принципиальные позиции страны в поддержку Палестины. «Приоритетом Тегерана в переговорах с иностранными сторонами является немедленное прекращение огня, оказание помощи народу и снятие репрессивной блокады Газы», – добавили в посольстве.

    Напомним, президент России Владимир Путин сказал, что Москва исходит из безальтернативности решения конфликта путем переговоров. Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил российский лидер.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва придерживается сбалансированного подхода в отношении палестино-израильского конфликта и сохраняет равную дистанцию к двум сторонам. По его словам, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но также нельзя забывать, что является предтечей сложившейся ситуации.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему занятая Москвой позиция является единственно верной в рамках сложившихся обстоятельств.

    Коментарии (16)
    27 октября 2023, 16:52
    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья

    Президент Молдавии заявила о возможности страны войти в ЕС без Приднестровья

    Санду: Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Молдавия может стать членом Европейского союза и без Приднестровья, заявила лидер республики Майя Санду.

    По словам президента, идеальный путь для Молдавии – это вступление в Евросоюз целиком, но если этого не произойдет, то есть вариант, по которому «сначала в Евросоюз интегрируется правобережье, потом левобережье», передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Vocea Basarabiei.

    Санду заявила, что приднестровский конфликт «возник в результате того, что Москва поддержала сепаратистский режим».

    Ранее власти Молдавии заблокировали в стране 20 российских СМИ.

    Коментарии (26)
    27 октября 2023, 08:19
    Стало известно, почему ЕС не смог согласовать 50 млрд евро для Украины

    Politico: Венгрия и Словакия выступили против выделения 50 млрд евро Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломата.

    Газета пишет, что Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Отмечается, что поправки в бюджет должны поддержать все 27 стран – членов Евросоюза, передает ТАСС.

    Орбан заявил, что в Будапеште ждут делегацию с Украины, чтобы обсудить с ней ситуацию вокруг венгерского банка OTP, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из Европейского фонда мира.

    Ранее страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год.

    Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу (ЕС) пересмотреть бюджет сообщества. По словам фон дер Ляйен, многолетний бюджет ЕС предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 млрд евро из них получит Киев.

    Фицо проинформировал фон дер Ляйен о том, что республика не будет оказывать Украине военную помощь и сосредоточится только на гуманитарной помощи.

    Перед началом саммита Орбан заявил, что правительство Венгрии не поддержит выделение дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза, пока не получит убедительное обоснование трат.

    Коментарии (5)
    27 октября 2023, 12:08
    В Совфеде назвали позорным решение мэра Киркенеса убрать венок с памятника советским воинам

    Сенатор Долгов: Позорный поступок мэра Киркенеса говорит об утрате норвежцами исторической памяти

    В Совфеде назвали позорным решение мэра Киркенеса убрать венок с памятника советским воинам
    @ t.me/RusEmbNo

    Tекст: Илья Абрамов

    Мэр Сер-Варангера совершил позорный поступок, который требует осуждения со стороны России. Норвегия либо окончательно потеряла историческую память, либо вспомнила о деяниях предков-коллаборационистов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее мэр Сер-Варангера Магнус Меланд убрал российский венок с памятника советским воинам-освободителям в Киркенесе.

    «Поступок мэра Сер-Варангера – это позор, который свидетельствует об утрате норвежцами исторической памяти. И данная акция не единична, подобные ситуации возникают во многих странах Европы. А ведь именно наши солдаты в свое время освободили большую часть этих земель от нацизма», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Однако история жестоко наказывает за невыученные уроки. Это случится и с теми, кто сейчас совершает такие позорные вещи. России же в данном контексте стоит активно осуждать подобные инциденты, в том числе на международных площадках», – подчеркивает собеседник.

    «С другой стороны, не исключаю, что в части норвежской элиты, напротив, проснулась память об их предках-коллаборационистах. Ряд жителей этой страны сотрудничали с нацистами. Плохо только одно – этой «бациллой» сегодня пытаются заразить молодежь, которой показывают очень дурной пример», – отмечает он.

    «Вместе с тем стоит обратить внимание на россиянку, которая потом все же вернула венок на его законное место. Это сигнал к тому, что в Норвегии есть люди с исторической памятью, и их, я уверен, немало. Таких граждан надо поддерживать. Ведь правящие элиты западных стран подвержены антироссийской истерии, а голос неравнодушных пока не слышен», – резюмировал Долгов.

    Ранее мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд убрал венок, который российский консул Николай Коныгин возложил к памятнику советским воинам-освободителям в Киркенесе. Отмечается, что руководитель коммуны «был в ярости».

    Напомним, власти Норвегии призвали воздержаться от участия в мероприятиях, связанных с празднованием освобождения норвежского города Киркенес Красной армией 25 октября 1944 года, однако российский дипломат проигнорировал их мнение и принял участие в церемонии, передает NRK.

    Примечательно, что после того, как норвежский чиновник убрал венок, возложенный консулом России к памятнику советским воинам-освободителям, одна россиянка вернула его на место.

    Однако в Норвегии есть и другие мнения по поводу участия дипломатов в торжествах. Бывший мэр муниципалитета Сер-Варангер Сесилия Хансен отметила, что российские представители должны иметь возможность отмечать день освобождения города у памятника советским солдатам.

    Коментарии (13)
    27 октября 2023, 19:38
    Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Наименование зоны действий российских миротворцев изменилось на «Карабахский экономический район Азербайджанской Республики».

    Ранее в бюллетенях ведомства зона действия носила название «зона Нагорно-Карабахского конфликта», передает ТАСС.

    В бюллетене за пятницу октября указывается, что для обеспечения безопасности движения по дорогам выставили два постав в районе Ханкенди (Степанакерта).

    Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что если российские миротворцы оставят Нагорный Карабах, то они должны будут вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

    Коментарии (2)
    27 октября 2023, 12:33
    Орбан: Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя

    Премьер Венгрии Орбан заявил об отсутствии у Запада смелости признать поражение Украины на поле боя

    Орбан: Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя
    @ hao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад не осмеливается признать, что Украина не сможет одержать победу на поле боя, хотя для военных экспертов это очевидно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

    По его словам, поражение Украины очевидно. «Это уже все военные эксперты говорят и пишут, только политики не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию», – пояснил Орбан, передает РИА «Новости».

    Премьер отметил, что еще в начале боевых действий Запад обозначил Киеву свое видение развития событий: «Вы воюете, проливаете кровь – погибло очень много, потери Украины огромны – а мы даем вам деньги и военные средства».

    Европейские политики изначально предполагали победу Украины и в связи с этим могли обещать финансирование. Однако сейчас, по словам Орбана, победа Киева недостижима.

    Напротив, он считает, что «русские не проиграют на фронте» и не может идти речи «о смещении президента России, что изначально входило в стратегию Запада».

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия не хочет давать Киеву больше денег, пока не увидит четкого обоснования данных трат.

    Коментарии (10)
    27 октября 2023, 12:56
    Рар: Все больше стран ЕС будут против помощи Украине

    Политолог Рар: Все больше стран ЕС будут выступать против поддержки ВСУ

    Рар: Все больше стран ЕС будут против помощи Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    В ЕС привыкли давить на небольшие государства, пытающиеся отклониться от общеевропейского мейнстрима. Венгрию и Словакию ждет трудное противостояние с Брюсселем за сохранение независимой позиции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро.

    «Венгрия и Словакия воспользовались своим правом наложения вето. Однако это будет иметь серьезные последствия для обеих стран. Братиславу и Будапешт начнут лишать денег из фондов развития. Их даже попытаются дисциплинировать моральными аргументами, мол, если вы не с Брюсселем, значит вы поддерживаете «агрессию России», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В ЕС действует простой принцип: с маленькими провинившимися странами никто не договаривается. Что Брюссель может предложить Венгрии и Словакии? Только деньги. Однако Виктор Орбан оказался крепким орешком. Теперь его и Роберта Фицо СМИ будут «жарить» как на сковороде», – рассуждает эксперт.

    «Обычно страны, выпадающие из мейнстрима, быстро туда возвращаются. Однако доводы Орбана о том, что Украина уже проиграла в войне и западная помощь ничего не изменит, по всей видимости, соответствуют действительности. В связи с этим все больше стран ЕС будут выступать против дальнейшей поддержки ВСУ. А в Брюсселе ни при каких обстоятельствах не согласятся с «победой России» – уточняет он.

    «Более того, мы уже видели, как в США, где Конгресс высказался против дальнейшей военной помощи Украине, власти все равно пытаются финансово поддержать ВСУ, но уже за счет обходных вариантов. Полагаю, Брюссель пойдет по тому же пути», – говорит политолог.

    «Но на саммите произошел и еще один важный момент – раскол на почве ситуации на Ближнем Востоке. Большинство стран объединения постепенно переходят на сторону палестинцев. И лишь Германия продолжает твердо стоять на произраильских и проукраинских позициях. Предугадать дальнейшее развитие событий трудно, но, думаю, Вашингтон, Берлин и Париж попытаются всеми силами прогнуть ЕС под свою линию», – резюмирует Рар.

    Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро. В заявлении по итогам первого дня саммита ЕС говорится, что лидеры стран-участниц объединения «после углубленного обмена мнениями» решили «продолжить работу с целью достижения соглашения к концу года».

    Речь идет о масштабном проекте изменения многолетнего бюджета, в который были бы заложены выделения денежной помощи офису Зеленского в размере 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год. По информации издания Politico, против согласования этого предложения выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо.

    Отмечается, что поправки должны быть признаны всеми 27 государствами объединения. В качестве основных претензий по данной инициативе Будапешт указал ситуацию с банком ОТР, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из фонда мира ЕС. Орбан подчеркнул, что он ждет делегацию от офиса Зеленского в Венгрии для обсуждения сложившейся проблемы.

    Накануне саммита он также отмечал, что Будапешт не готов давать больше денег ВСУ до тех пор, пока не увидит четкого обоснования данных трат. «В том, что перед нами сейчас, отсутствует профессиональная политическая суть. Так не пойдет», – подчеркнул премьер-министр.

    Подобные действия Венгрия могут привести к ее изоляции в ЕС. Об этом пишет издание The Guardian. Отмечается, что страна достигла пика одиночества, что стало результатом поддержки премьер-министра государства российской позиции. Неназванный дипломат из Евросоюза уточнил, что на месте Украины, он бы не стал делиться планами, «пока Орбан находится в зале».

    В свою очередь, Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Ранее он проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о том, что Словакия готова оказывать стране исключительно гуманитарную помощь. При этом премьер-министр подчеркнул, что глава Еврокомиссии уважает суверенное право стран-членов не оказывать военную поддержку ВСУ.

    Накануне Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу  пересмотреть бюджет сообщества. По ее словам, планируемые траты предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 из них должна получить Украина.

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    27 октября 2023, 03:54
    Страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Украине 50 млрд евро

    Страны Евросоюза не смогли согласовать многолетний бюджет с выделением Украине 50 млрд евро за период с 2024 по 2027 год

    Страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Украине 50 млрд евро
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Главы государств и правительств Евросоюза не смогли договориться об увеличении многолетнего бюджета сообщества на период с 2024 по 2027 год для продолжения оказания Украине финансовой и военной поддержки и борьбы с миграционным кризисом.

    Страны Евросоюза не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета ЕС с выделением финансирования Украине в размере 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год, передает РИА «Новости».

    В заявлении по итогам первого дня саммита ЕС говорится, что лидеры стран Евросоюза «после углубленного обмена мнениями» решили «продолжить работу с целью достижения соглашения к концу года», передает ТАСС.

    Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу (ЕС) пересмотреть бюджет сообщества. По словам фон дер Ляйен, многолетний бюджет ЕС предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 млрд евро из них получит Киев.

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    27 октября 2023, 12:44
    Премьер Люксембурга: Орбан показал средний палец ВСУ

    Премьер Люксембурга Беттель: Орбан решением о блокировке помощи Киеву показал средний палец ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным в Китае сравнима с тем, как если бы венгерский лидер «показал средний палец всем украинцам и военнослужащим вооруженных сил Украины», заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

    Политик подчеркнул, что ЕС нельзя позволить, чтобы Орбан брал его в заложники. По его словам, премьеру Венгрии и всем остальным не следует забывать о своем прошлом. Так Беттель прокомментировал решение Венгрии блокировать финансовую помощь Украине, передает ТАСС.

    Орбан ранее заявил, что Запад не осмеливается признать, что Украина не сможет одержать победу на поле боя, хотя для военных экспертов это очевидно.

    Напомним, из-за позиции властей Венгрии и Словакии ЕС не смог согласовать пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро.

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    27 октября 2023, 14:17
    Орбан раскрыл обман ЕК в вопросе европейского бюджета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия (ЕК) ввела в заблуждение страны Евросоюза (ЕС) относительно реального размера увеличения европейского бюджета.

    В эфире радио Kossuth Орбан заявил, что реальный размер планируемого увеличения европейского бюджета составляет не 60, а 100 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подтвердила пересмотр бюджета ЕС на ближайшие четыре года, предложив увеличить его на 66 млрд евро для выделения помощи Киеву, реализации программ по миграции и беженцам, а также укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 млрд евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть для поддержки Украины.

    «Мы до поздней ночи уламывали друг друга. Это была главная тема. На самом деле, выяснилось, когда мы обратились к бюрократам (руководству ЕС), чтобы они назвали цифры, что речь идет не о 60 с чем-то, а о 100 (миллиардах евро)», – сказал венгерский премьер.

    По словам Орбана, помимо помощи Украине и распределения мигрантов по Европе, часть бюджетных средств будет направлена на повышение зарплат европейским чиновникам.

    Премьер Венгрии заявил, что предложение Брюсселя по бюджету «стоит считать непроработанным и непригодным для серьезных переговоров».

    Ранее Венгрия заблокировала военную помощь ЕС Украине.

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    27 октября 2023, 20:19
    Премьер Словакии потребовал предварительно анализировать новые санкции против РФ

    Премьер Словакии потребовал анализировать санкции против России перед их принятием

    Премьер Словакии потребовал предварительно анализировать новые санкции против РФ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что перед принятием ЕС новых санкций против России будет требовать проведения их глубокого анализа и возможного влияния на Евросоюз.

    Братислава, по его словам, не поддержит очередные антироссийские санкции ЕС в сфере атомной энергетики. Он добавил, что не может представить себе принятие этого пакета санкций, передает ТАСС.

    Премьер отметил, что санкции ЕС против Москвы в сфере атомной энергетики могут задеть две действующие в Словакии АЭС, построенные еще при содействии СССР.

    Санкции против России, по мнению премьера, не эффективны, но все их он отвергать не будет. Словакия будет сосредоточена на оказании Украине больше гуманитарной помощи, а не военной, а также примет участие в ее восстановлении.

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    27 октября 2023, 14:44
    Политолог: Позицию Венгрии и Словакии по Украине разделяют многие члены ЕС

    Политолог Корнилов: В скором времени к риторике Братиславы и Будапешта присоединятся другие члены ЕС

    Политолог: Позицию Венгрии и Словакии по Украине разделяют многие члены ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    ЕС продолжит давление на Венгрию и Словакию по выплатам Украине. Однако тренд на недовольство политикой Евросоюза по отношению к офису Зеленского набирает силу. Взгляды Орбана и Фицо разделяют и другие лидеры в объединении, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро.

    «Венгрия и Словакия неоднократно озвучивали свои позиции по поводу выделения дополнительных средств на Украину. Эти государства четко дали понять, что не хотят тратить деньги на затянувшийся конфликт. У них есть на это достаточно веские причины. Так, Будапешт настаивает на разблокировке выплат из бюджета ЕС, которые полагаются ему в качестве компенсации за издержки в период пандемии», – отмечает политолог Владимир Корнилов.

    «Братислава, в свою очередь, открыто заявляет, что готова оказывать офису Зеленского исключительно гуманитарную помощь. Очевидно, что конфликт внутри союза постепенно нарастает. Однако силы сторон заведомо разнятся. Брюссель имеет огромное количество рычагов давления на непокорные страны», – акцентирует собеседник.

    «Конечно, выставлять образовавшийся раскол на всеобщее обозрение ЕС невыгодно. Уверен, что со Словакией и Венгрией пытались договориться «за кулисами» большой политики, однако успехом эта затея не увенчалась. Откладывать же сроки принятия бюджета возможности не было. Все-таки временные рамки основных обсуждений не должны меняться», – подчеркивает эксперт.

    «Однако сложившийся конфликт, скорее всего, постараются урегулировать за счет торгов и взаимных уступок. Думаю, ЕС удастся согласовать изменения в бюджете, однако итоговая сумма будет гораздо ниже, чем заявленные 50 млрд евро. Тем не менее, тренд на снижение поддержки Украины продолжится», – уточняет он.

    «Уверен, что к риторике Будапешта и Братиславы в скором времени присоединятся и другие страны Евросоюза. Точно сказать, кто именно пополнит число «бунтарей», сложно. Многое зависит от внутриполитических причин. Словакия в этом плане является показательным примером», – считает собеседник.

    «До победы Фицо Братислава придерживалась общего курса ЕС. Однако сегодня это государство стало одним из лидеров недовольства чрезмерного финансирования Украины. Предпосылки к таким же изменениям имеются и у других участников ЕС. Думаю, многие европейские лидеры вздохнули с облегчением, когда Орбану и Фицо удалось приостановить процесс согласования выплат офису Зеленского», – резюмирует Корнилов.

    Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро. В заявлении по итогам первого дня саммита ЕС говорится, что лидеры стран-участниц объединения «после углубленного обмена мнениями» решили «продолжить работу с целью достижения соглашения к концу года».

    Речь идет о масштабном проекте изменения многолетнего бюджета, в который были бы заложены выделения денежной помощи офису Зеленского в размере 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год. По информации издания Politico, против согласования этого предложения выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо.

    Отмечается, что поправки должны быть признаны всеми 27 государствами объединения. В качестве основных претензий по данной инициативе Будапешт указал ситуацию с банком ОТР, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из фонда мира ЕС. Орбан подчеркнул, что он ждет делегацию от офиса Зеленского в Венгрии для обсуждения сложившейся проблемы.

    По его мнению, западные страны не осмеливаются признать неспособность Украины одержать победу на поле боя. Об этом он сообщил в эфире радио Kossuth. Он уточнил, что поражение ВСУ уже стало очевидным. Премьер-министр считает, что ЕС изначально предполагал выигрыш офиса Зеленского, из-за чего и обещал активное финансирование кампании.

    Накануне саммита он также отмечал, что Будапешт не готов давать больше денег ВСУ до тех пор, пока не увидит четкого обоснования данных трат. «В том, что перед нами сейчас, отсутствует профессиональная политическая суть. Так не пойдет», – подчеркнул премьер-министр.

    Подобные действия Венгрия могут привести к ее изоляции в ЕС. Об этом пишет издание The Guardian. Отмечается, что страна достигла пика одиночества, что стало результатом поддержки премьер-министра государства российской позиции. Неназванный дипломат из Евросоюза уточнил, что на месте Украины, он бы не стал делиться планами, «пока Орбан находится в зале».

    В свою очередь, Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Ранее он проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о том, что Словакия готова оказывать стране исключительно гуманитарную помощь. При этом премьер-министр подчеркнул, что глава Еврокомиссии уважает суверенное право стран-членов не оказывать военную поддержку ВСУ.

    Накануне Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу  пересмотреть бюджет сообщества. По ее словам, планируемые траты предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 из них должна получить Украина.

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    27 октября 2023, 12:31
    Грузия сочла себя «самым непредвзятым» посредником между Азербайджаном и Арменией

    Грузия назвала себя «самым непредвзятым» посредником между Азербайджаном и Арменией

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия является «беспристрастным, нейтральным и объективным посредником» между Азербайджаном и Арменией, заявил в пятницу премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Гарибашвили подтвердил факт встречи накануне около Тбилиси с премьерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Али Асадовым, назвав переговоры «важными».

    По его словам, Тбилиси крайне заинтересован в долгосрочном мире в регионе.

    «Поэтому Грузия и я лично принимаем участие в процессе установления мира», – заявил Ираклий Гарибашвили.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Грузию и подтвердил готовность вести переговоры в этой стране с армянской стороной.

    Пашинян и Асадов участвуют в Тбилиси в 4-м форуме «Великого Шелкового пути» наряду с делегатами из более чем 60 стран. Премьер Армении отправился в Тбилиси вместо заседания Совета глав правительств СНГ в Киргизии.

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