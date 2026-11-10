Tекст: Антон Антонов

«В районе Хатнего комбинированным ударом уничтожено крупное скопление живой силы и техники 129 отмбр и 157 омбр ВСУ. Уничтожено до 50 человек личного состава, склад с БПЛА, две ББМ и несколько единиц автомобильной техники», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Харьковском направлении удары авиации ВКС России и расчетов БПЛА пришлись по ВСУ в районах Великий Бурлук, Хатнее, Борщевая, Мерефа и Ивано-Шийчино.

В районе Токаревки на Липцовском направлении продолжаются ожесточенные бои с продвижением российских подразделений в лесопосадках у Высокой Яруги. На Волчанском и Великобурлукском направлениях в районе Приколотного российские штурмовые группы сорвали выдвижение нескольких штурмовых групп ВСУ, уничтожив ББМ «Казак» и три автомобиля.

На Сумском направлении продолжаются позиционные бои, российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Ястребщины, Вакаловщины, Великой Чернетчины, Присеймья, Низов, Гнилицы, Эсмани и Фотовиж.

В Сумском районе в районе села Хотень отмечаются стрелковые бои. Штурмовые подразделения «Северян» продвинулись примерно на 100 м.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские расчеты беспилотников «Герань» поразили склады украинских дронов дальнего действия в районах Чернигова и Пекуровки.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

