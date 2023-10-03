Пашинян обрек Армению на новые проблемы

Названы последствия ратификации Ереваном Римского статута МУС

Tекст: Илья Абрамов

Во вторник парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Как объявил спикер Ален Симонян, за данное решение выступили 60 депутатов, еще 20 голосов было отдано против.

Напомним, ранее досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге выписала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

Соответственно, нынешние решение Еревана было негативно воспринято в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ратификация является некорректным шагом с точки зрения отношений между Москвой и Ереваном. Армения, как отметил представитель Кремля, является дружественным государством и партнером. Россиян многое объединяет с братским армянским народом, но у российской стороны появляются дополнительные вопросы к Еревану.

Также Песков сказал, что Москва абсолютно не согласна с позицией премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который объяснил решение Еревана ратифицировать Римский статут МУС тем, что двустороннего партнерства и механизмов ОДКБ якобы было недостаточно для защиты страны.

В МИД России также заявляли, что ратификация Римского статута МУС Ереваном обернется негативными последствиями для отношений между странами. «До армянских партнеров изначально была доведена позиция о неприемлемости ратификации Арменией Римского статута МУС в условиях, когда этой структурой выданы «ордера на арест» высшего руководства России», – передает ТАСС заявление ведомства.

Армения, в свою очередь, предложила Москве заключить двустороннее соглашение, чтобы развеять опасения России по поводу планов парламента Еревана ратифицировать Римский статут. В целом же процесс ратификации армянское правительство начало в конце прошлого года. Это решение Ереван объяснял желанием поднять вопрос о военных преступлениях Азербайджана. Конституционный суд страны 24 марта признал Римский статут соответствующим Основному закону, передавало РБК.

«Международный уголовный суд – это полностью дискредитировавшая себя организация и максимально предвзятый орган, решения которого зависят от указаний со стороны США. За всю свою историю эта структура ни разу не помогла кому-либо добиться справедливости», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Если Армения планирует с помощью ратификации Римского статута решить вопрос с Карабахом, то данная ставка обречена на провал. МУС не будет оказывать содержательную поддержку Еревану. Даже если бы Пашинян не признал Карабах территорией Азербайджана, МУС все равно бы ничего не сделал», – отмечает собеседник.

«Скорее всего, в вопросе ратификации на Ереван надавили западные государства, которые хотят усилить свое влияние в Закавказье. Этот шаг является недружественным по отношению к Москве. Он идет в ущерб как интересам России, так и Армении. Ответственность за это решение целиком и полностью лежит на Пашиняне. Однако я не думаю, что оно сможет разрушить многовековые отношения между нашими народами», – подчеркивает сенатор.

Собеседники также указали на заблуждения Пашиняна относительно перспектив хоть каким-то образом повлиять на Баку посредством МУС. Даже если предположить, что эта структура начнет принимать какие-то решения, они будут носить бессодержательный характер и на позицию, например, президента Ильхама Алиева по тем или иным вопросам, никак не повлияют.

Более того, некоторые действия МУС могут ухудшить отношения не только Москвой и Ереваном, но и еще больше усугубить отношения между Ереваном и Баку. Иными словами, Пашинян своими неосторожным шагом ухудшает и без того трудное положение Армении на внешнеполитическом треке, считают эксперты.

К этому могут добавиться и экономические трудности. В частности, автоперевозчики, перевозящие грузы из Армении в Россию, столкнулись с проблемой в виде проверки российской стороной качества армянского коньяка. А ранее торговый атташе посольства Армении в России Ваан Акопян сообщил о скоплении около 60 большегрузов с коньяком, которые ожидают экспертизы.

«В целом же, об авторитете Международного уголовного суда говорит тот факт, что такие государства как Россия, США и Китай не ратифицировали Римский статут. При этом Армения решила признать юрисдикцию МУС под давлением Штатов. Вашингтон давно хочет увеличить свое влияние в Закавказье, поэтому надавил на Пашиняна, чтобы он начал отдаляться от России», – сказал историк и политолог Армен Гаспарян.

«Таким образом ратификация Римского статута Арменией – это исключительно антироссийский кейс. Эта организация никак не поможет Еревану решить проблему Карабаха или оказать юридическое давление на Азербайджан. Внутри страны решение также пользы не принесет. Большинству жителей все равно на МУС, они даже не знают, чем эта структура занимается», – отмечает собеседник.

«В результате, если Пашинян останется у власти, то нам следует ожидать продолжения антироссийской политики официального Еревана.

Постепенно встанет вопрос о выходе страны из ОДКБ и Евразийского Союза, а также о выводе наших войск с базы в Гюмри. При этом сама Армения от этого пострадает гораздо больше, и все это прекрасно понимают», – подчеркивает он.

«Поэтому Москве сейчас необходимо внимательно следить за действиями Еревана. Кроме того, нам нужно активно работать во всем постсоветском пространстве. Нельзя думать, будто бы этот макрорегион является зоной нашего ответственного влияния, поэтому он никуда от нас не денется. Такая точка зрения ошибка и может привести к результатам, которые мы сейчас наблюдаем на примере Армении», – резюмировал Гаспарян.