  • Политолог: Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в конфликте Баку и Еревана
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    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад забыл, когда ему говорили жесткое «нет»

    Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной. Что самой территорией, которую представляет нынче Шольц, современная ФРГ уже 30 лет как обязана России.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    8 комментариев
    28 сентября 2023, 11:57

    Армения сделала России предложение по Римскому статуту МУС

    Армения предложила заключить соглашение с Россией до ратификации Римского статута МУС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы развеять опасения Москвы по поводу планов парламента республики ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС), сообщил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

    Киракосян при этом заявил, что даже если Россия отклонит предложение Армении, разговоры «о возможном аресте президента России в случае его визита в Армению являются неразумными». Лидеры стран имеют иммунитет, передает ТАСС его слова.

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян называл структуры безопасности, в которые входит страна, «неэффективными», и заявлял, что защитить республику может якобы только ратификация Римского статута МУС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС.

    Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, что этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.

    27 сентября 2023, 18:24
    Азербайджанские политологи разъяснили, что ждет задержанного миллиардера Варданяна

    Азербайджанские политологи Велизаде и Аббасов объяснили, что Баку инкриминирует Рубену Варданяну

    Азербайджанские политологи разъяснили, что ждет задержанного миллиардера Варданяна
    @ State Border Service of Azerbaijan/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    С точки зрения Баку, Рубен Варданян не только выступал с антиазербайджанскими заявлениями, но и поддерживал незаконные военные формирования в Карабахе. Поэтому он предстанет перед судом, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Ильгар Велизаде и Тофик Аббасов. Ранее на границе Азербайджана задержали отказавшегося от гражданства России миллиардера Рубена Варданяна.

    «Причина задержания Рубена Варданяна находится на поверхности. Он представлял интересы незаконного правительства сепаратистского образования на территории Азербайджана. Кроме того, этот политик выступал против реинтеграции региона и в целом позволял себе крайне враждебные высказывания по отношению к Баку», – сказал Ильгар Велизаде, глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ».

    «Варданян также принимал активное участие в поддержке военизированных формирований в Карабахе. Подобные действия в любом государстве мира будут восприниматься как антиконституционные. В связи с этим его задержание выглядит логичным шагом, предпринятым Баку в рамках стабилизации ситуации в регионе», – подчеркивает эксперт.

    «При этом его судьба должна решаться строго в рамках законодательства Азербайджана. Уверен, что суд тщательно рассмотрит все детали столь важного дела. Его действиям будет дана четкая правовая оценка, и, скорее всего, Варданяна будет ждать отправка в исправительные учреждения», – считает собеседник.

    «Говорить о помиловании, думаю, можно будет только после этой процедуры. Напомню, что оно будет возможно лишь в том случае, если президент Ильхам Алиев решит, что подобный исход пойдет на благо стране», – акцентирует Велизаде.

    «Варданян был арестован за свою незаконную деятельность. Он оказался на территории Азербайджана без разрешения, занимался неправовой коммерческой и политической деятельностью в Карабахе, даже был министром несуществующего государства», – добавляет сотрудник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов.

    «Несколько раз Варданян озвучивал воззвание к карабахцам на продолжение вооруженной борьбы. Политик оскорблял честь и достоинство азербайджанского народа и лично президента Алиева. Это было опубликовано в армянской и международной прессе. То есть он нарушил несколько серьезных статей уголовного кодекса, поэтому предстанет перед судом», – отмечает собеседник.

    В среду стало известно о том, что на границе Азербайджана задержали бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), бизнесмена и основателя инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Как отмечал источник ТАСС, политик пытался выехать в Горис Сюникской области Армении. О задержании  экс-главы правительства НКР также сообщила его супруга Вероника Зонабенд в Telegram-канале Варданяна. Она подчеркнула, что «все десять месяцев блокады Рубен стоял плечом к плечу с арцахцами, терпел лишения и боролся за выживание вместе с ними».

    Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать азербайджанские власти предоставить информацию о местонахождении и состоянии задержанного.

    Рубен Варданян родился 25 мая 1968 года в Ереване (Армянская ССР, СССР). В 1985 году поступил на экономический факультет МГУ, после первого курса служил в Вооруженных силах СССР, в 1992 году с отличием окончил экономический факультет. Стажировался в Banca CRT (Италия), в том же году окончил курсы по развивающимся рынкам Merrill Lynch в Нью-Йорке.

    Миллиардер армянского происхождения. Входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. На 2021 год его состояние составляло 1 млрд долларов США. По данным на октябрь 2019 года, Варданян входил в советы директоров ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Америабанк» и Global Blue Russia Holdings B.V.

    Напомним, Варданян отказался от гражданства РФ и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

    Коментарии (33)
    28 сентября 2023, 04:54
    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе

    Al-Watan: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе из-за провала Украины

    СМИ: США открывают новые фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация США приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, так как Украина не справляется со своей задачей, сообщает сирийское издание Al-Watan.

    В материале говорится, что США сталкиваются с «неутешительной реальностью», в связи с чем американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России на территории Молдавии и на Южном Кавказе, передает РИА «Новости».

    По мнению автора, Вашингтон решил создать как можно больше горячих точек вокруг России из-за неожиданной стойкости последней. По мнению Запада, это могло бы привести к истощению потенциала России.

    Обозреватель также отметил, что на открытие новых фронтов Запад сподвиг провал Украины. Автор статьи пришел к выводу, что Вашингтон напрасно делает ставки на Киев, так как между армиями России и Украины существует огромный дисбаланс, не позволяющий ВСУ достичь прогресса.

    Напомним, во вторник один из лидеров грузинской оппозиции Губаз Саникидзе заявил, что Азербайджан открыл в Нагорном Карабахе «второй фронт». Грузинский оппозиционер призвал учиться у соседей и открыть «второй фронт» в Абхазии и Южной Осетии. В марте в США раскрыли планы Вашингтона по открытию нового фронта против России в Грузии.

    Коментарии (31)
    27 сентября 2023, 13:37
    На границе Азербайджана задержан экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян

    Экс-госминистр непризнанной НКР Варданян задержан на границе Азербайджана

    На границе Азербайджана задержан экс-госминистр Карабаха Рубен Варданян
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший государственный министр (глава правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян задержан на границе Азербайджана, сообщил источник в его окружении.

    Источник ТАСС сообщил, что Варданяна задержали при попытке выехать в Горис Сюникской области Армении.

    Рубен Карленович Варданян родился 25 мая 1968 года в Ереване (Армянская ССР, СССР). В 1985 году поступил на экономический факультет МГУ, после первого курса служил в Вооруженных Силах СССР, в 1992 году с отличием окончил экономический факультет. Стажировался в Banca CRT (Италия), в том же году окончил курсы по развивающимся рынкам Merrill Lynch в Нью-Йорке.

    Миллиардер армянского происхождения. Входил в рейтинг богатейших людей России по версии Forbes. На 2021 год его состояние составляло 1 млрд долларов США. По данным на октябрь 2019 года, Варданян входил в советы директоров ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Америабанк» и Global Blue Russia Holdings B.V.

    В разное время входил в советы директоров, экспертные и консультативные советы ведущих российских и зарубежных компаний в различных отраслях («Соллерс», «АвтоВАЗ», «Сибур Холдинг», «Новатэк», «Гражданские самолеты Сухого», «Международный аэропорт Шереметьево», «Росгосстрах» (был гендиректором этой компании в 2002–2004 годах), Международная финансовая корпорация (США), Standard Bank Plc. (Великобритания), Marsh & McLennan Companies (США)).

    1 сентября 2022 года Варданян отказался от гражданства России и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

    Ранее сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха на данный момент выехали более 20 тыс. вынужденных переселенцев.

    Коментарии (24)
    27 сентября 2023, 16:07
    Путин призвал в первую очередь обеспечить бензином потребности внутреннего рынка
    Путин призвал в первую очередь обеспечить бензином потребности внутреннего рынка
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В свете роста цен на топливо в России президент Владимир Путин заявил, что бензин сначала необходимо поставлять на внутренний рынок, а потом зарабатывать через экспорт.

    Он отметил, что российское правительство понимает, из-за чего происходит повышение стоимости. «Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие», – передает слова президента ТАСС.

    Напомним, правительство России  ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля для стабилизации российского рынка.

    Коментарии (48)
    27 сентября 2023, 21:52
    В США заявили о создании международной миссии в Карабахе
    В США заявили о создании международной миссии в Карабахе
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты планируют в ближайшее время согласовать детали международной наблюдательной миссии в Карабахе, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    США и их союзники намерены определить то, «как именно будет выглядеть эта миссия», сказал Миллер, передает РИА «Новости».

    Вашингтон надеется вернуть все заинтересованные стороны «к столу переговоров» и приветствует заявление Баку о том, что Азербайджан рад приветствовать такую наблюдательную миссию. При этом США не считают роль России в обострении в Карабахе «продуктивной», сказал Миллер.

    Ранее он заявлял, что США планируют создать международную миссию по Нагорному Карабаху. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что допустит в регион международных наблюдателей.

    Коментарии (21)
    28 сентября 2023, 08:27
    Помпео рассказал о шутках с Путиным про КГБ

    Экс-госсекретарь США и бывший директор ЦРУ рассказал, как шутил с Путиным про КГБ

    Помпео рассказал о шутках с Путиным про КГБ
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Майк Помпео на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме рассказал о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным в бытность госсекретарем США в администрации Дональда Трампа.

    Так, Помпео, который в 2017–2018 годах занимал должность директора ЦРУ, рассказал, что на встречах с Путиным они шутили по поводу КГБ и спецслужб. По мнению бывшего министра иностранных дел США, у президента есть видение восстановления великой Российской империи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей АМNА.

    При этом Помпео уверен, что «нормальная жизнь вернется».

    Кроме того, он высказался об отношениях России и Китая, отметив, что связи между двумя странами сейчас прочнее, чем три года назад. При этом экс-госсекретарь США считает, что это «отношения необходимости». Помпео полагает, что между Россией и Китаем есть трения, которые приведут к тому, что страны пойдут в противоположном направлении, как только представится такая возможность.

    Помпео занимал должность госсекретаря США с 26 апреля 2018 по 20 января 2021 года.

    Ранее Помпео говорил, что Путин является информированным собеседником, четко понимающим интересы страны.

    Коментарии (3)
    28 сентября 2023, 12:24
    Политолог: Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в конфликте Баку и Еревана

    Политолог Трухачев: Следующей целью Баку станет присоединение Нахичеванской автономии

    Политолог: Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в конфликте Баку и Еревана
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Баку и Ереван выполнили свои роли в региональном конфликте. Кавказ ждут серьезные геополитические изменения, которые станут результатом торгов Анкары, Вашингтона и Тегерана. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

    «Ликвидация Нагорного Карабаха не поставит точку в длительном конфликте Баку и Еревана. Противоречий между сторонами достаточно много, и теперь речь может идти о пересмотре границ самих республик. Кроме того, особо актуальной становится судьба Зангезурского коридора, который может связать основную территорию Азербайджана с Турцией», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «То есть в настоящий момент для Баку вырисовывается новая задача: соединить Нахичеванскую автономию с остальным государством. Однако для реализации столь амбициозных планов Алиеву придется зайти в регион, который официально признан международным сообществом в качестве армянских земель», – подчеркивает собеседник.

    «Разумеется, оставить подобный шаг без ответа западные страны не смогут. Мы уже наблюдаем, как отношение США к Азербайджану постепенно меняется: Вашингтон пытается плавно «остудить» горячий пыл Баку. Штаты не заинтересованы в дестабилизации положения на Кавказе», – отмечает эксперт.

    «Для них было важно устранить Нагорный Карабах, поскольку здесь присутствовали российские миротворцы. Теперь же задача Америки – аккуратно зайти в регион. В этом плане, конечно, ситуация постепенно сместится в сторону диалога США и Турции. Азербайджан и Армения уже выполнили свои роли – дальше играть будут крупные игроки», – считает политолог.

    «В этой связи очень важно не забывать и о позиции Ирана. Резкое усиление Анкары и Баку не устроит Тегеран, и страна попытается сделать все, чтобы снизить риски для собственной безопасности. Прямого военного конфликта не будет – в этом случае Вашингтон решится на прямое размещение сил в регионе, что приведет к затяжному кризису», – акцентирует собеседник.

    «В подобном исходе не заинтересован никто, поэтому стороны, скорее всего, постараются договориться. На мой взгляд, Азербайджан и Турция все-таки получат коридор, который свяжет территории двух стран. В обмен на это Армении отдадут несколько регионов, прилегающих к ее границам, а Иран успокоят трубопроводом в Европу, по которому можно будет качать энергоресурсы, поправляя текущее экономическое положение страны», – резюмирует Трухачев.

    Ранее был подписан указ о прекращении существования непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Соответствующее решение принял президент НКР Самвел Шахраманян. Он также поручил распустить все государственные учреждения и организации. Документ вступит в силу до 1 января 2024 года.

    Населению региона предписано рассмотреть предложенные Азербайджаном условия реинтеграции и принять решение о возможности остаться. Напомним, по результатам антитеррористической операции Баку на территории Нагорного Карабаха власти непризнанной республики приняли решение о капитуляции.

    По условиям достигнутых соглашений армия обороны НКР будет расформирована и разоружена, а принадлежащие ей техника и вооружение вывезены с территории региона и в дальнейшем утилизированы. Кроме того, в рамках договоренностей обозначается вывод оставшихся подразделений ВС Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента.

    На фоне этих событий Турция планирует ввести в эксплуатацию железную дорогу Карс – Нахичевань. Ее протяженность составит 224 километра. В настоящий момент идет техническая подготовка к тендеру на строительство проекта и утверждено экономическое обоснование инициативы. В проекте будет пять станций, которые спроектируют как двойную линию с электросигнализацией.

    Нагорный Карабах был признан автономной областью в составе Азербайджанской ССР в 1937 году, напоминает ТАСС. Однако в связи с большой численностью армян в этом регионе (77% от всего числа жителей в 1989), в конце 1880-х здесь начинают сбор подписей за воссоединение с соседней республикой.

    С сентября 1988 года в Нагорном Карабахе начались столкновения на национальной почве, а в начале 1990 на границе произошли первые бои с применением артиллерии. Через два года регион признает независимость от Баку, что дало старт открытому вооруженному противостоянию Баку и Еревана за контроль над территорией.

    Проведя масштабные наступательные операции, силы обороны НКР установили практически полный контроль над автономией (92,5% территории бывшей НКАО), а также заняли полностью или частично семь приграничных азербайджанских районов. В свою очередь Баку сохранил контроль над частями Мартунинского, Мартакертского и Шаумяновского районов НКР.

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    27 сентября 2023, 15:21
    Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Южного Судана

    Кремль: Путин в четверг встретится с президентом Южного Судана Кииром

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин проведет в четверг переговоры со своим коллегой из Южного Судана Салвой Кииром, который посетит Россию с официальным визитом, сообщили в Кремле.

    «Планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    О предстоящем визите президента Южного Судана в Россию стало известно в середине сентября.

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    28 сентября 2023, 11:07
    Варданяна арестовали в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма

    СГБ Азербайджана: Варданян арестован по обвинению в финансировании терроризма

    Варданяна арестовали в Азербайджане по обвинению в финансировании терроризма
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Варданян арестован в Азербайджане по ряду обвинений, в том числе по статье о финансировании терроризма, сообщила служба госбезопасности (СГБ) республики.

    В сообщении ведомства говорится, что в отношении Варданяна «установлены обоснованные подозрения» по статьям УК Азербайджана о финансировании терроризма, создании и участии в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группировках, незаконном пересечении государственной границы, передает ТАСС.

    Варданян, по информации службы госбезопасности республики, задержан 27 сентября 2023 года и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

    О задержании Варданяна стало известно накануне.

    То, что Варданян предстанет перед судом, в комментарии газете ВЗГЛЯД прогнозировали политологи Ильгар Велизаде и Тофик Аббасов. Варданян, как поясняли эксперты, представлял интересы незаконного правительства сепаратистского образования на территории Азербайджана, выступал против реинтеграции региона и резко высказывания в адрес Баку. Власти Азербайджана, по мнению аналитиков, действуют логичным образом в целях стабилизации ситуации в регионе.

    1 сентября 2022 года Варданян, миллиардер армянского происхождения, входивший в список богатейших людей России, отказался от российского гражданства и, объявив о решении передать все российские активы в семейный фонд, а управление – партнерам, переехал в Нагорный Карабах. Назначен госминистром НКР в ноябре 2022 года, снят с должности в феврале 2023 года.

    Между тем Республика Нагорный Карабах прекращает существование с 1 января 2024 года.

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    27 сентября 2023, 13:28
    Захарова призвала Ереван услышать сигналы Москвы

    Захарова: Россия всегда бережно относилась к отношениям с Арменией и призывает Ереван услышать сигналы Москвы

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия рассчитывает, что ее сигналы относительно отношений с Арменией будут услышаны руководством республики и все двусторонние договоренности между Москвой и Ереваном будут выполняться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат подчеркнула, что Россия всегда бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией. Она выразила надежду, что руководство республики услышит сигналы Москвы, воспримет их должным образом. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что все двусторонние договоренности будут и далее выполняться в интересах народов двух стран, передает ТАСС.

    Захарова указала, что Россия продолжает выполнят свою миссию. По ее словам, нахождение российских миротворцев в регионе лучше всего подтверждает намерения Москвы. Дипломат подчеркнула, что Россия никогда не была и не будет инициатором или причиной обострения отношений с Арменией.

    Ранее МИД заявлял, что Ереван совершает ошибку, пытаясь обрушить связи с Россией.

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    27 сентября 2023, 15:52
    Путин обсудил ситуацию на топливном рынке с Мишустиным и Новаком

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин и вице-премьер Александр Новак рассказали президенту России Владимиру Путину о ситуации на топливном рынке.

    Путин, открывая совещание с членами кабмина, сообщил, что обсудил ситуацию на топливном рынке с Мишустиным и Новаком. По его оценке, ситуация с ценами связана с сезонным фактором: с работами в области сельского хозяйства, передает ТАСС.

    «Вдаваться в детали не буду, рассчитываю на то, что Александр Валентинович погрузит нас в эти детали и расскажет о предлагаемых мерах по нормализации ситуации», – передал слово Новаку Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин начал совещание с правительством с цен на бензин.

    Коментарии (3)
    27 сентября 2023, 15:59
    В Армению из Карабаха прибыли более 50 тыс. беженцев

    Tекст: Вера Басилая

    Более 50 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению по состоянию на 14:00 мск, заявила пресс-секретарь главы армянского правительства Назели Багдасарян.

    Она отметила, что по состоянию на 15.00 мост Хакари пересекли 50 тыс. 243 человека, «насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха», передает ТАСС.

    Ранее во вторник Багдасарян заявила, что в Армению из Нагорного Карабаха выехали более 20 тыс. вынужденных переселенцев.

    Коментарии (0)
    27 сентября 2023, 20:38
    Путин присвоил двум авиаполкам наименование «гвадрейский»
    Путин присвоил двум авиаполкам наименование «гвадрейский»
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 47-му бомбардировочному авиационному полку и 159-му истребительному авиационному полку.

    Полкам присваивается почетное наименование «гвардейский» за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество. Указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

    До этого глава государства подписал указ о присвоении наименования «гвардейская» 58-й общевойсковой армии.

    Коментарии (0)
    27 сентября 2023, 20:04
    Вооруженные формирования Карабаха сдали 40 единиц артиллерии

    Минобороны: Вооруженные формирования Карабаха сдали 40 единиц артиллерии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Нагорном Карабахе вооруженные формирования сдали 40 единиц артиллерии, РСЗО и минометов, сообщило российское министерство обороны.

    Вооруженные формирования Карабаха сдали под контролем российских миротворцев девять единиц бронетехники, 13 единиц автотехники, пять единиц средств ПВО, сообщили в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Также они сдали 40 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, свыше 4,3 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК и порядка 667 тыс. боеприпасов.

    Между тем в гуманитарном центре правительства Армении заявили, что свыше 53 629 вынужденных переселенцев переехали из Карабаха на армянскую территорию. Перевезено 10 985 транспортных средств. 34 491 человек прошел регистрацию.

    В сентябре Азербайджан провел так называемую антитеррористическую операцию в Карабахе, через сутки власти непризнанной республики капитулировали. После этого Баку создал правительственную рабочую группу для реинтеграции Карабаха.

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    27 сентября 2023, 14:43
    Песков заявил об отсутствии у него информации о задержании Варданяна

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о задержании бывшего госминистра (главы правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна.

    «Я не располагаю такой информацией, поэтому ничего не могу сказать», – передает его слова ТАСС.

    Между тем жена Варданяна Вероника Зонабенд подтвердила его задержание на границе с Арменией. По ее словам, он был «арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах (Нагорный Карабах).

    Комментариев с армянской или азербайджанской стороны пока не поступало.

    Напомним, появилась информация, что Варданян был задержан «во время прохождения моста Акари», он пытался выехать в Горис Сюникской области Армении.

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