Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации Римского статута МУС
Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута Международного уголовного суда (МУС), сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она добавила, что Россия будет определяться с дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана, передает ТАСС.
На прошлой неделе армянское правительство передало Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в парламент. Источник в МИД России указывал, что в Москве не приемлют позицию Еревана по присоединению к Римскому статуту.