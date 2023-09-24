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Пашинян назвал «неэффективными» структуры безопасности ОДКБ
Премьер Армении Пашинян назвал «неэффективными» структуры безопасности ОДКБ и призвал их заменить
Структуры безопасности, в которые входит Армения, стали неэффективными, ситуация в Нагорном Карабахе продемонстрировала непродуктивность работы ОДКБ, заявил армянский премьер-министр страны Никол Пашинян.
Армянский премьер обратился к гражданам республики с посланием, в котором заявил о якобы неэффективности международных структур безопасности, в которых на сегодняшний день состоит Армения. По словам Пашиняна, нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать такой очевидный вывод, передает канал «360».
Он подчеркнул, что «некоторые партнеры» Армении прилагают все больше усилий, чтобы продемонстрировать эту уязвимость страны в сфере безопасности. Так, военные действия Азербайджана поставили под удар не только внешнюю, но и внутреннюю стабильность Армении, нарушив «все нормы корректности» и «взятые договорами обязательства», пишет «Газета.Ru».
Пашинян также заявил, что «незаконная блокада Лачинского коридора» и «нападение на Нагорный Карабах» поднимают вопросы о целях и мотивах деятельности российского миротворческого контингента. По его словам, также неэффективны для Армении и инструменты ОДКБ.
Он считает, что защитить Армению может ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
Напомним, армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что Совбезу ООН необходимо срочно направить миссию в Нагорный Карабах.
Ранее в Совфеде осудили попытки Пашиняна очернить российских миротворцев.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН заверил, что российские миротворцы будут помогать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе.