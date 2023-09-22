  • В Совфеде осудили попытки Пашиняна очернить российских миротворцев
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ядерная сделка Израиля и саудитов изменит Ближний Восток
    Зеленский пообещал Байдену продолжить наступление зимой
    Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000
    Россия ввела бессрочное ограничение на экспорт топлива за рубеж
    Пушилин сообщил о «горячей» обстановке в Артемовске
    В Ереване прошли массовые задержания протестующих
    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению
    Байден утвердил новый пакет помощи Украине с ПВО и артиллерией
    «Транснефть» остановила поставки дизтоплива на экспорт
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Алексей Лосев – строитель империи

    Православный монах, идеалист, реакционер, «черносотенец»… И при этом – лауреат Государственной премии СССР. Как такое возможно?

    2 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Шольц мечтает о 1918 годе

    Когда рейхсканцлер Шольц предлагает российскому руководству зараз сгубить и себя, и жителей Новороссии, причем сгубить ни за понюх табаку, это очень сомнительная рекомендация не только его сердцу – уж какое там сердце! – но и уму.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Москве предъявили придуманный долг за Карабах

    Люди искренне убеждены в своем праве незыблемого морального светоча указывать России, что ей делать, обличать ее ошибки, пороки и даже преступления, ну и, разумеется, принуждать платить и каяться за сам факт ее существования.

    27 комментариев
    22 сентября 2023, 13:14

    В Совфеде осудили попытки Пашиняна очернить российских миротворцев

    Сенатор Долгов: Попытка Пашиняна дискредитировать российских военных ничем хорошим не закончится

    В Совфеде осудили попытки Пашиняна очернить российских миротворцев
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Миротворцы ООН, даже если их отправить в Нагорный Карабах, не смогут обеспечить стабильность в регионе. Пашинян и западные страны подобными призывами пытаются переложить вину за обострение ситуации на российских военных, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Армения призвала Совбез ООН направить миссию в Нагорный Карабах.

    «Заявления Армении о необходимости присутствия в Карабахе миротворцев ООН кажутся, по меньшей мере, странными. Напомню, что Ереван в лице премьер-министра Пашиняна добровольно признал юрисдикцию Азербайджана над этим регионом. Соответственно, теперь подобные вопросы полностью находятся в рамках политической воли Баку», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Решения о столь радикальном изменении ландшафта безопасности в Карабахе могут приниматься исключительно с согласия президента Ильхама Алиева. Кроме того, никто не отменял трехстороннего соглашения, в котором также принимает участие и Российская Федерация. Идти в обход этого документа недопустимо», – отметил собеседник.

    «К тому же, делая столь громкие заявления, Еревану было бы неплохо предоставить обоснования необходимости этого шага. Пока мы имеем дело только с ничем не подкрепленными словами», – считает сенатор.

    «Наши бойцы уже доказали свою состоятельность. Мы ни один год, рискуя жизнями молодых парней, стоим на страже мира в Карабахе. Это подтверждают события 19-20 сентября, когда российские миротворцы спасали тысячи местных жителей», – указывает парламентарий.

    «В целом, заявления Пашиняна выглядят как продолжение риторики горячих голов, желающих очернить Москву. Напомню, что подобные желания имеются не только в Ереване, но и во многих западных странах. Но попытка дискредитации российских военных ничем хорошим не закончится», – подчеркивает собеседник.

    Резюмируя, Долгов указал, что «ни Париж, ни Брюссель, ни Вашингтон не сумели сыграть важной роли в стабилизации ситуации». «Только Россия способна гарантировать мир в этом регионе», – заключил сенатор.

    Ранее Армения призвала Совбез ООН направить миссию в Нагорный Карабах. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян. Отмечается, что орган должен оценить гуманитарную ситуацию в регионе. Кроме того, дипведомство потребовало, чтобы миротворческие силы под мандатом Организации обеспечивали стабильность и безопасность на территории конфликта.

    В Ереване также подчеркнули, что «карательные действия» Баку против военных и политических деятелей Карабаха должны быть полностью исключены. Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил долю ответственности за случившееся в регионе на Россию.

    «Если миротворцы смогли договориться о прекращении огня, почему они не смогли до нападения договориться о том, чтобы нападение на Нагорный Карабах не состоялось?», – сказал он, выступая с обращением к гражданам. По его мнению, не стоит закрывать глаза на «неудачи, которые допустили российские миротворческие войска» в регионе.

    В то же время глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что все цели «антитеррористической» операции Баку в Карабахе были достигнуты, пишет «Коммерсант». Он отметил, что подобных мер можно было избежать, если бы Ереван скорректировал свою позицию по вопросу этого региона.

    «Если бы Армения выполнила обязательства, взятые ранее в рамках трехстороннего заявления, этого можно было бы добиться давно и мирным путем. В том, что произошло, виновата только Армения», – подчеркивает Байрамов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ждет Ереван после потери Нагорного Карабаха.

    21 сентября 2023, 13:43
    Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе
    Задержаны первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Карабахе
    @ AP Photo/Dmitry Lovetsky/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Источник в одном из российских силовых ведомств сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе.

    «Первые подозреваемые в преступлении задержаны», – сообщил источник РИА «Новости».

    Кроме того, по словам источника ТАСС, от обязанностей отстранен командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого подозреваются в причастности к гибели миротворцев.

    Ранее в четверг президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК). Глубочайшие соболезнования ранее также выразило Минобороны Азербайджана.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Российские военные, находившиеся в машине, погибли.

    Коментарии (40)
    21 сентября 2023, 16:50
    СМИ: Виновного в гибели миротворцев командира отстранили от обязанностей

    «Радио Sputnik»: Стало известно об отстранении от обязанностей виновного в гибели миротворцев командира

    СМИ: Виновного в гибели миротворцев командира отстранили от обязанностей
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    От выполнения обязанностей отстранен командир корпуса вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели российских миротворцев, сообщил источник.

    Также он сообщил о задержании подозреваемых в гибели российских миротворцев, передает «Радио Sputnik».

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели российских миротворцев в Карабахе.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах прекратить боевые действия.

    Коментарии (30)
    22 сентября 2023, 09:22
    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению

    Пашинян допустил возможность переезда жителей Карабаха в Армению

    Пашинян назвал условие для переезда жителей Карабаха в Армению
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Жители Карабаха смогут переехать в Армению в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

    По словам Пашиняна, в настоящее время для новых жителей в Армении подготовлено 40 тыс. мест. Он сообщил, что данный вопрос будет стоять на повестке, если ситуация не улучшится.

    Также Пашинян заявил, что против Армении ведется «информационная гибридная война», передает ТАСС.

    Накануне Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах.

    Коментарии (22)
    21 сентября 2023, 18:44
    Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване
    Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Некоторые силы хотят пролить кровь в Ереване, поэтому правительство будет действовать жестко и не допустит кровопролития, виновных привлекут к ответственности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к гражданам.

    Глава правительства Армении считает, что в стране «действуют какие-то группы», связанные с сыном одного из бывших руководителей Армении. Он также заявил, что в акциях протеста участвуют студенты, которые могут быть связаны с высокопоставленными должностными лицами Нагорного Карабаха, передает ТАСС.

    Пашинян обвинил этих высокопоставленных лиц, и зачинщиков бунтов в провоцировании кровопролития. По его словам, правительство не будет проливать кровь на улицах Еревана, но будет действовать жестко в рамках закона. Он подчеркнул, что сейчас проводятся аресты, виновные будут привлечены к ответственности.

    Ранее несколько десятков жителей Еревана заблокировали движение автомобильного транспорта у площади Республики в центре столицы Армении, в районе здания правительства страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не станет подавать в отставку.

    Коментарии (47)
    21 сентября 2023, 16:19
    В Баку раскрыли детали соглашения с Арменией
    В Баку раскрыли детали соглашения с Арменией
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В проекте мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном указаны пять основных пунктов, сообщил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков телеканалу Sky News Arabia.

    Он пояснил, что эти пункты обусловлены международным законодательством. «Одним из важнейших пунктов этого документа является взаимное уважение двух государств, приверженность этому принципу подтвердили обе стороны», – сказал Амирбеков, передает ТАСС.

    Документ предусматривает признание суверенитета Азербайджана и Армении и их территориальной целостности в дополнение к уважению границ между государствами». Также соглашение «декларирует невмешательство сторон во внутренние дела друг друга».

    Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку установил суверенитет в Нагорном Карабахе. При посредничестве России 20 сентября была достигнута договоренность между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха о прекращении боевых действий.

    Коментарии (5)
    22 сентября 2023, 08:16
    «Красные береты» в Армении задержали одного из лидеров оппозиции

    Полиция Армении задержала одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна

    «Красные береты» в Армении задержали одного из лидеров оппозиции
    @ Андраник Казарян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Специальные силы полиции «Красные береты» ранним утром пятницы задержали одного из лидеров оппозиции Армении Андраника Теваняна.

    Задержание произошло после того, как политик с единомышленниками участвовал в перекрытии улицы в центре Еревана, передает ТАСС.

    Между тем, как сообщила депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян, протестующие в Ереване, которые выступают с требованием об отставке Никола Пашиняна с поста премьер-министра страны, заблокировали ключевой транспортный узел – проспект Мясникяна, связывающий центр столицы с окраинными районами и межгосударственной дорогой, ведущей в Грузию. В соцсетях депутат сообщила, что в городе образовались заторы. Кроме того, митингующие заблокировали и другие улицы.

    Накануне лидер блока «Мать-Армения» Андраник Теванян призывал с раннего утра пятницы перекрыть улицы столицы. Протестующие намерены собраться у зданий кабинета министров Армении, чтобы сорвать намеченное заседание, в котором, как ожидается, должен принять участие Пашинян.

    В настоящее время здание правительства оцеплено плотным кордоном полиции.

    Ранее Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване.

    Коментарии (3)
    21 сентября 2023, 14:45
    Протестующие в Ереване перекрыли движение у здания правительства
    Протестующие в Ереване перекрыли движение у здания правительства
    @ Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Несколько десятков жителей Еревана заблокировали движение автомобильного транспорта у площади Республики в центре столицы Армении, в районе здания правительства страны.

    Заблокирован участок между площадью и проспектом Тиграна Меца, а также улицей Налбандяна. Некоторые протестующие сидят на пешеходном переходе, передает ТАСС.

    Граждане заявили, что требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Кроме того, они считают необходимым эвакуировать из Карабаха армянское население, которому, по словам протестующих, угрожает опасность.

    На месте дежурят представители правоохранительных органов, акция проходит спокойно.

    Как писали ранее армянские СМИ, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не станет подавать в отставку.

    Коментарии (21)
    21 сентября 2023, 23:39
    Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Совбезу Организации Объединенных Наций необходимо срочно направить миссию в Нагорный Карабах, заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

    Миссия должна оценить гуманитарную ситуацию в этом регионе, сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».

    Также МИД Армении потребовал от ООН, чтобы миротворческие силы под мандатом Организации обеспечивали стабильность и безопасность в Карабахе. Ведомство подчеркнуло, что «карательные действия» Азербайджана против военных и политических деятелей региона должны быть исключены.

    В начале недели Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. По данным омбудсмена Армении, погибли 32 человека и более 200 пострадали. У поселка Джанятаг обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.

    Армянский премьер Никол Пашинян возложил долю ответственности за случившееся в Нагорном Карабахе на российских миротворцев.

    Коментарии (12)
    22 сентября 2023, 11:33
    В Ереване прошли массовые задержания протестующих

    Полиция в центре Еревана провела массовые задержания протестующих

    В Ереване прошли массовые задержания протестующих
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Сотрудники внутренних войск («Красные береты») провели задержания протестующих на пересечении улицы Амиряна и проспекта Маштоца в центре Еревана.

    Задержаны не менее десяти участников протестов, которые шли от площади Республики и планировали перекрыть центральные улицы. Часть протестующих продолжила движение по улицам армянской столицы, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу в Ереване задержали одного из лидеров оппозиции Армении Андраника Теваняна.

    Коментарии (8)
    21 сентября 2023, 16:27
    Песков: Алиев сообщил Путину об отстранении ряда военных по делу о гибели миротворцев

    Песков: Президент Азербайджана Алиев сообщил Владимиру Путину о задержанных после гибели миротворцев

    Песков: Алиев сообщил Путину об отстранении ряда военных по делу о гибели миротворцев
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил российскому президенту Владимиру Путину о задержанных после гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе, ведется следствие, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, во время телефонного разговора Путина и Алиева азербайджанский лидер сообщил, что ведется следствие по факту гибели российских миротворцев, отстранены от исполнения обязанностей некоторые люди, есть задержанные, но пока детали не известны, передает ТАСС.

    Ранее источник в одном из российских силовых ведомств сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели миротворцев в Карабахе.

    Напомним, в среду автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Находившиеся в машине российские военные погибли. Перед этим российские миротворцы убедили Азербайджан и Карабах полностью прекратить боевые действия.

    Коментарии (5)
    21 сентября 2023, 20:37
    Протестующие перекрыли дороги и перекрестки в Ереване

    Участники многотысячной акции протеста в Ереване перекрыли дороги и перекрестки в городе

    Протестующие перекрыли дороги и перекрестки в Ереване
    @ Михаил Егиков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько тысяч протестующих в центре Еревана перекрыли автомобильное движение на дорогах и перекрестках, организовали шествие у здания правительства Армении.

    Проезды на перекрестках заставлены скамейками, мусорными баками и электросамокатами. Начались стычки между протестующими и водителями автомобилей, а также пассажирами автобусов, которые не могут проехать. Полиция вмешивается в конфликт, но споры решают сами граждане, которые призывают к спокойствию, передает ТАСС.

    Участники протеста требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за событий в Нагорном Карабахе.

    Ранее Пашинян предупредил о намерении жестко подавить бунт в Ереване.

    Напомним, несколько десятков жителей Еревана заблокировали движение автомобильного транспорта у площади Республики в центре столицы Армении, в районе здания правительства страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «ни при каких обстоятельствах» не станет подавать в отставку.

    Газета ВЗГЛЯД писала о капитуляции Карабаха перед Азербайджаном.

    Коментарии (5)
    21 сентября 2023, 15:36
    Названо количество армянских беженцев в расположении миротворцев РФ

    Минобороны: В расположении российских миротворцев остаются 1340 жителей Карабаха

    Tекст: Вера Басилая

    После полного прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе в расположении российских миротворцев остаются 1340 мирных жителей, в том числе 607 детей, сообщило Министерство обороны России.

    В расположении российских миротворцев продолжают находиться 1340 человек, из них 607 детей. Все эвакуированные жители Нагорного Карабаха обеспечены местами для отдыха и горячим питанием, передает ТАСС.

    В ведомстве подчеркнули, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, в том числе для обеспечения безопасности контингента.

    Ранее сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали в Нагорном Карабахе 5 тыс. человек.

    Коментарии (2)
    21 сентября 2023, 14:05
    Представитель армян Карабаха сообщил о результатах переговоров с Азербайджаном

    Представитель армян Карабаха Бабаян сообщил, что окончательного соглашения с Баку пока нет

    Tекст: Ольга Никитина

    Представитель армян Карабаха Давид Бабаян сообщил, что в ходе встречи с представителями Азербайджана в Евлахе стороны не пришли к окончательному соглашению.

    Бабаян сообщил Reuters, что армянское население Карабаха согласилось на прекращение огня, однако условия необходимо проработать. Переговоры, по его словам, продолжаются, передает РИА «Новости».

    Напомним, в городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта проходит встреча представителей Азербайджана и армян Карабаха.

    Коментарии (0)
    22 сентября 2023, 02:09
    Эрдоган дал оценку событиям в Карабахе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    События в Нагорном Карабахе не относятся к армянскому руководству и премьеру страны Николу Пашиняну, заявил президент Турции Таийп Эрдоган.

    Произошедшее в Карабахе не имеет связи с Пашиняном и Арменией, оно связано с «мародерскими армянскими группировками» в Карабахе, сказал Эрдоган, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что попытка карабахского руководства провести выборы обеспокоили Азербайджан и Армению, Баку счел, что эта идея «подливает масла в огонь».

    Турецкий лидер отметил, что армяне в Карабахе предприняли несколько шагов, на что и отреагировал Азербайджан.

    Напомним, Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, у поселка Джанятаг обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.

    Армения призвала ООН направить миротворцев в регион.

    Коментарии (0)
    21 сентября 2023, 18:20
    Пашинян заявил о готовности принять в Армении семьи из Нагорного Карабаха

    Пашинян заявил о готовности принять в Армении семьи беженцев из Нагорного Карабаха

    Tекст: Вера Басилая

    Армения готовится принять 40 тыс. семей беженцев из Нагорного Карабаха, ведутся подготовительные работы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    В своем обращении к гражданам Армении Пашинян заявил, что власти готовятся принять беженцев из Нагорного Карабаха, речь идет о 40 тыс. семей, передает ТАСС.

    Глава правительства также сообщил, что в настоящее время прямой опасности для гражданского населения Нагорного Карабаха не существует. Между тем, по данным армянских источников, в Карабахе проживают 120 тыс. жителей.

    Ранее Пашинян опроверг массовые жертвы среди мирного населения Карабаха. Напомним, с начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе российские миротворцы эвакуировали из трех районов региона 5 тыс. человек.

    Коментарии (2)
    Главное
    Российские военные нанесли удар по Харьковскому заводу им Малышева
    Путин пошутил над попросившим 1 млрд рублей из бюджета Грефом
    Лавров призвал Гутерреша к процедуре арбитража против США
    В России разработали новый проект стратегической АПЛ
    Захарова уличила фон дер Ляйен в опасной лжи о Хиросиме
    В Европе заявили о «серьезном ударе» Польши по Украине
    Отец российского военного уехал на фронт после ранения сына

    Серых экспортеров бензина отрезали от зарубежных рынков

    Цены на автомобильное топливо в России могли вырасти из-за деятельности «серых экспортеров» – нефтепродукты в последнее время стало выгоднее продавать на зарубежных рынках. В результате топливо скупалось на российских биржах и отравлялось на экспорт. Чтобы исправить положение, правительство ввело запрет на вывоз нефтепродуктов за границу. Насколько это решение изменит ситуацию? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия заплатила кровью за мир в Карабахе

    В Нагорном Карабахе в результате обстрела автомобиля погибли российские миротворцы. Москва и Баку уже проводят совместное расследование случившегося, а президент Азербайджана Ильхам Алиев принес Владимиру Путину свои извинения. Сообщается, что уже задержаны первые подозреваемые в расстреле россиян. За что отдали жизни российские миротворцы и какие последствия повлечет их гибель? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Сталин заставил Черчилля снабжать СССР

    21 сентября 1942 года в Архангельск пришел арктический конвой PQ-18, следующий после своего предшественника, знаменитого и трагически погибшего PQ-17. Между тем после гибели PQ-17 Черчилль долго не хотел возобновлять отправку конвоев в СССР. Известно, что его переубедил Сталин – но кто подготовил для Сталина нужные тезисы для спора с британским премьером по столь ключевому вопросу? Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерная сделка Израиля и саудитов изменит Ближний Восток

    Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что если Иран получит ядерную бомбу, то такое оружие должно быть и у Эр-Рияда. Возможности Саудовской Аравии позволяют ей приобрести все необходимое, в том числе средства доставки. Кроме того, появление у саудовцев ядерной программы одобряют Израиль и США. Когда стоит ждать появления новой ядерной державы? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Проблемы Зеленского в США

      Новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США станет для него значительно более грустным, чем предыдущий. Конгресс больше не хочет выделять Киеву денег, а прежде лояльные американские СМИ в красках расписывают поражения и даже преступления ВСУ. Что это изменит?

    • Хитрый план США: расширение Совбеза ООН

      США предложат историческую реформу Совбеза ООН: его расширение на пять или шесть стран. Это как противники России, так и ее союзники. Стоит ли Москве поддерживать эту инициативу? Без ее одобрения реализовать затею невозможно, и в ней есть подводные камни.

    • Без тормозов: Бербок наехала на Китай

      Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью американским СМИ заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором, для которого победа России на Украине «станет руководством к действию». Что в данном случае имеется в виду? И зачем Бербок говорит подобные глупости?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............