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    5 комментариев
    20 сентября 2023, 17:55

    Что ждет Армению и Пашиняна после потери Карабаха

    Что ждет Армению и Пашиняна после потери Карабаха
    @ Vahram Baghdasaryan/Photolure/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    После потери Арменией Нагорного Карабаха в Ереване начались митинги протеста с требованием отставки главы правительства. Однако политологи-международники считают, что Никол Пашинян сумеет и на этот раз сохранить пост. За счет чего премьеру удастся удержаться у власти и к каким последствиям для Армении приведет его дальнейшее руководство страной?

    В среду глава оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян, прошедший на выборах в совет старейшин Еревана, призвал митингующих начать круглосуточный протест на площади Республики с целью добиться отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Теванян назвал центр столицы своей новой квартирой, из которой он не уйдет, пока общество не достигнет поставленных целей.

    Сразу после этого специальные подразделения полиции начали задержания митингующих. Протестующие пытаются не дать силовым структурам увести граждан с площади. При этом среди демонстрантов уже имеются пострадавшие. На месте им оказывается медицинская помощь. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Некоторые представители оппозиционного движения даже призывали к штурму правительства.

    Накануне другая группа численностью около 100 человек собиралась у российского посольства в Ереване. Напротив дипведомства произошли стычки с представителями правоохранительных органов. В результате действий демонстрантов представительство оказалось полностью заблокированным. Однако ночью полицейским удалось обезопасить территорию напротив российского посольства. Стражи порядка сначала дали митингующим время на выполнение требований, а когда те отказались расходиться, начались задержания демонстрантов.

    На ваш взгляд
    Как должны поступить армяне с Нагорным Карабахом?



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    Напомним, массовые протесты начались в Ереване во вторник. Около 500 человек вышли к зданию правительства в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, где Азербайджан начал проводить военную операцию с требованием вывода армянских подразделений. Люди, недовольные сложившимся положением, скандировали лозунги против действующих властей. Премьер-министр Никол Пашинян заявил о неприемлемости призывов к госперевороту и отметил, что «нарушение правопорядка и стабильности» – это та цель, которую ставят перед собой противники Армении.

    В среду власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) приняли решение о прекращении огня. Подразделения вооруженных сил Арцаха оборонялись от противника на протяжении двух дней.

    Власти НКР считают, что действия международного сообщества по урегулированию ситуации оказались недостаточными, в связи с чем и было принято решение выполнить предложения командования российской миротворческой миссии по прекращению огня. В среду Баку официально заявил о достижении договоренностей по остановке боевых действий в республике. Об этом же сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

    По условиям капитуляции, армия обороны НКР будет расформирована и разоружена, а принадлежащие ей техника и вооружение вывезены с территории региона и в дальнейшем утилизированы. Кроме того, в соглашении обозначается вывод оставшихся подразделений ВС Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента. Вопросы реинтеграции региона будут обсуждены на встрече местного населения и властей Азербайджана в городе Евлах 21 сентября.

    Таким образом, судьбу Нагорного Карабаха можно считать решенной. Поэтому основные события перетекли с территории НКР в Ереван, где прямо сейчас решается судьба Пашиняна.

    В экспертном сообществе отмечают, что премьер, скорее всего, будет отправлен в отставку. Но смена руководства произойдет не в результате протестов, а по итогам следующих выборов, потому что демонстрантам вряд ли удастся сместить правительство. Но при голосовании за новую власть Пашиняну не удастся удержаться на лидирующих позициях.

    «Митинги в Ереване доказывают, что значительная часть населения страны выступает против Пашиняна. Народ начинает задумываться о том, кто довел ситуацию до того, что Армения не была готова к обострению ситуации в Карабахе, а также охладила отношения с Россией», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Сейчас наблюдаются стихийные демонстрации, которых было уже немало в период руководства Пашиняна. Полиция может попытаться подавить недовольство, как она делала это раньше. Более того, уже сейчас можно наблюдать стычки митингующих со стражами порядка. Однако этот протест способен перерасти в системный. В таком случае следует ожидать политических изменений», – отмечает эксперт.

    «Пашинян рано или поздно уйдет, и для Армении будет лучше, если он сделает это в результате выборов, а не протестов.

    Но пока премьер находится у власти, он будет продолжать свой курс на сдачу национальных интересов и обострение отношений с Россией. Не исключаю, что последнее может закончиться разрывом», – считает Корнилов.

    Схожего мнения придерживается и Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Если Пашинян сохранит свой пост, то в Армении постепенно начнется процесс дестабилизации. Это произойдет в любом случае, даже если продолжающиеся сейчас в Ереване протесты не увенчаются успехом», – считает он.

    «Таким образом, Пашинян будет вынужден уйти, и для страны будет лучше, если он сделает это сам. В противном случае можно ожидать беспорядков, а при худшем исходе даже гражданской войны. Так или иначе, той Армении, которую мы знали раньше, больше не будет», – подчеркнул он.

    «Руководство страны, судя по всему, готово применить силу, чтобы разогнать митинги. Это показали события последнего дня. Однако если протестующих будет очень много, то власть отступит», – рассуждает собеседник.

    «Что касается России, надо помнить, что мы имеем достаточно развитую инфраструктуру влияния в Армении и можем взаимодействовать как с властями страны, так и с оппозицией. На мой взгляд, необходимо сделать все возможное, чтобы Ереван остался дружественным по отношению к Москве», – отмечает Ткаченко.

    Политолог Армен Гаспарян добавляет, что у протестов в Армении отсутствуют какие-либо перспективы. «Такие митинги были и в 2020 году после Второй Карабахской войны.

    Те же люди, которые возглавляют демонстрации сегодня, тогда бегали по правительственному кварталу и говорили, что «дни Пашиняна сочтены».

    Но премьер остался у власти и даже выиграл следующие выборы», – напомнил Гаспарян.

    «Свою власть глава правительства будет защищать, в том числе и силовым путем. Он пришел к власти в результате уличных протестов – прекрасно понимает их опасность. Поэтому разогнать митинги у него рука не дрогнет», – говорит собеседник.

    «В основном все оппозиционеры сейчас занимаются пустословием, они не смогут ничего сделать. Более того, многие из них винят Россию в том, что она не пошла воевать вместо них. Альтернатива Пашиняну лишь одна – это Роберт Кочарян. Но он сам из Карабаха, у него отняли родину, и будет ли сейчас этот человек участвовать в политике, сказать сложно», – акцентировал Гаспарян.

    «Следует ожидать, что действующий премьер продолжит курс на сближение с западными странами и отдаление от России, что ничем хорошим для Армении не закончится. Выход из Таможенного союза обернется экономическими потерями, а из ОДКБ – рисками утраты уже не Карабаха, а основных территорий государства», – резюмировал политолог.

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