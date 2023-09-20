Политолог: Прежней Армении больше не будет

Политолог Ткаченко: Армению ждут политические потрясения

Tекст: Илья Абрамов

«Если Пашинян сохранит свой пост, то в Армении постепенно начнется процесс дестабилизации. Это произойдет в любом случае, даже если продолжающиеся сейчас в Ереване протесты не увенчаются успехом», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Таким образом, Пашинян будет вынужден уйти, и для страны будет лучше, если он сделает это сам. В противном случае можно ожидать в лучшем случае беспорядков, а в худшем – гражданской войны. Так или иначе, той Армении, которую мы знали раньше, больше не будет», – подчеркнул он.

«Руководство страны, судя по всему, готово применить силу, чтобы разогнать митинги. Это показали события последнего дня. Однако если протестующих будет очень много, то власть отступит», – рассуждает собеседник.

«Что касается России, надо помнить, что мы имеем достаточно развитую инфраструктуру влияния в Армении и можем взаимодействовать как с властями страны, так и с оппозицией. На мой взгляд, необходимо сделать все возможное, чтобы Ереван остался дружественным по отношению к Москве», – резюмировал Ткаченко.

Ранее глава блока «Мать Армения» Андраник Теванян, прошедший на выборах в совет старейшин Еревана, призвал митингующих начать круглосуточный протест в установленных на площади Республики палатках с целью добиться отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

Напомним, у здания правительства Армении в Ереване прошла акция протеста в связи с обстановкой в Нагорном Карабахе. Митингующие скандировали антиправительственные лозунги и обвиняли руководство страны и лично премьер-министра Никола Пашиняна в сложившейся в непризнанной республике ситуации.

На фоне обострения ситуации в Карабахе Пашинян заявил о попытках смены власти в стране. «Из разных мест звучат заявления вплоть до осуществления переворота в Армении», – передает РИА «Новости» слова политика. Он добавил, что «нарушение правопорядка и стабильности – это та цель, которую перед собой поставили силы, стремящиеся действовать против Республики Армения».

Другой митинг состоялся около здания посольства России в Ереване. Здание дипмиссии было полностью заблокировано участниками протестной акции, сотрудники ведомства были вынуждены направить ноту в МИД Армении с целью принятия должных мер. Ситуация вылилась в стычки демонстрантов с полицией.

Ночью полицейские все же деблокировали здание посольства России. Стражи правопорядка сначала дали митингующим время на выполнение требований, а когда те отказались разблокировать здание, демонстрантов начали задерживать.