Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Пашиняна подбивают на ссору с Россией
Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.3 комментария
Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.16 комментариев