  • Путин: Поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Вовка, ты только живи

    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

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    Аббас Джума Аббас Джума Любой, кто против США – на стороне правды

    Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

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    Пашиняна подбивают на ссору с Россией

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    В Москве резко отреагировали на ряд последних заявлений армянского премьера Никола Пашина. Пашинян жалуется на «не выполнение» российскими миротворцами в Карабахе «возложенной на них функции» и на то, что «Россия сама уходит с Южного Кавказа». «В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства», сообщил российский дипломатический источник. «Россия продолжает выполнять роль гаранта безопасности», официально уточнили в Кремле в ответ на заявления Пашиняна.

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    Молдавия рискует остаться зимой без российского газа

    Молдавия в открытую пошла на обострение газового конфликта с Газпромом. Кишинев заявил, что никакого газового долга перед Россией, оказывается, нет. Выбранный путь конфронтации может легко привести к остановке поставок газа в Молдавию. А ведь до отопительного сезона уже совсем недалеко. Что будет в этом случае с Приднестровьем, да и самой Молдавией? Подробности

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    Десант ВСУ отправляют в набеги на Крым по нескольким причинам

    Российская авиация поразила четыре военных катера ВСУ, перевозивших десант к Крымскому побережью. Это уже не первая попытка противника прорваться на полуостров, которая сопровождается агрессивными информационными кампаниями со стороны украинских политиков. Какую цель преследуют ВСУ и почему России следует усилить контроль над акваторией в районе западной части Крыма? Подробности

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    Су-34 расширят способы применения «Кинжалов»

    ВКС России получают новые возможности для применения гиперзвуковой ракеты «Кинжал». В качестве носителя боеприпаса впервые использован истребитель-бомбардировщик Су-34. Почему выбор пал именно на эту машину и к каким результатам подобные новшества могут привести в будущем? Подробности

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    Учения у берегов России показывают настоящие цели Германии

    В ближайшие дни на Балтийском море начинаются учения НАТО с участием десятков кораблей и тысяч военнослужащих. Примечательно в этих учениях вовсе не участие американского десантного вертолетоносца, а ряд совсем других обстоятельств. В частности, обращение к исторической памяти между Германией и Россией и немецкому реваншизму. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Новый министр обороны Украины: главное

      Новым министром обороны станет Рустем Умеров, его предшественник Алексей Резников уже подал в отставку. Умеров — личность интересная. В том числе и своей ролью в переговорах между Москвой и Киевом после начала СВО. Особенно сильно его назначению обрадуется Турция.

    • На арену Германии выходит анти-Бербок

      Депутат ФРГ от партии «Левые» Сара Вагенкнехт вошла в тройку самых популярных политиков Германии с рейтингом одобрения в 42%. Хотя она политик довольно опытный, ее «звездный час» настал только после начала СВО: за протестами немцев против поддержки Украины и антироссийских санкций стояла именно она. А теперь Вагенкехт готова претендовать на власть.

    • В США предложили России сделку по Украине

      Стремительно набирающий популярность кандидат в президенты США и вероятный напарник Дональда Трампа Вивек Рамасвами предложил заключить с Россией сделку. Вашингтон признает новые территории России и снимет санкции. Россия же в ответ должна разорвать союз с Китаем. Это бред? Или это прорыв?

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