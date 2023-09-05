Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

Молдавия рискует остаться зимой без российского газа Молдавия в открытую пошла на обострение газового конфликта с Газпромом. Кишинев заявил, что никакого газового долга перед Россией, оказывается, нет. Выбранный путь конфронтации может легко привести к остановке поставок газа в Молдавию. А ведь до отопительного сезона уже совсем недалеко. Что будет в этом случае с Приднестровьем, да и самой Молдавией? Подробности Перейти в раздел

Десант ВСУ отправляют в набеги на Крым по нескольким причинам Российская авиация поразила четыре военных катера ВСУ, перевозивших десант к Крымскому побережью. Это уже не первая попытка противника прорваться на полуостров, которая сопровождается агрессивными информационными кампаниями со стороны украинских политиков. Какую цель преследуют ВСУ и почему России следует усилить контроль над акваторией в районе западной части Крыма? Подробности Перейти в раздел

Су-34 расширят способы применения «Кинжалов» ВКС России получают новые возможности для применения гиперзвуковой ракеты «Кинжал». В качестве носителя боеприпаса впервые использован истребитель-бомбардировщик Су-34. Почему выбор пал именно на эту машину и к каким результатам подобные новшества могут привести в будущем? Подробности Перейти в раздел

Учения у берегов России показывают настоящие цели Германии В ближайшие дни на Балтийском море начинаются учения НАТО с участием десятков кораблей и тысяч военнослужащих. Примечательно в этих учениях вовсе не участие американского десантного вертолетоносца, а ряд совсем других обстоятельств. В частности, обращение к исторической памяти между Германией и Россией и немецкому реваншизму. Подробности Перейти в раздел