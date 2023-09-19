Пашинян лишил Армению Карабаха

Tекст: Андрей Резчиков,

Евгений Поздняков

Во вторник Азербайджан объявил о начале проведения в Нагорном Карабахе локальных «антитеррористических мероприятий». Как заявили в азербайджанском Минобороны, операция проводится для пресечения провокаций в Карабахском экономическом районе (обстрелов позиций азербайджанских военных), разоружения и вывода армянских военных, «нейтрализации их военной инфраструктуры», обеспечения безопасности мирных жителей. Также целью операции заявлено восстановление конституционного строя Азербайджана.

Это самые масштабные военные действия после второй карабахской войны осенью 2020 года. Тогда по итогам конфликта Баку вернул под свой контроль значительную часть территорий, прилегающих к Нагорному Карабаху, а также части самого Нагорного Карабаха. В администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева пообещали продолжать эту операцию до тех пор, пока армянские вооруженные формирования не сдадутся, а незаконный режим, по заявлениям Баку, должен «самораспуститься».

Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев назвал главной целью Баку нейтрализацию военной инфраструктуры Армении в Карабахе. По его словам, против Баку в регионе были предприняты провокационные шаги. Среди первых разрушенных целей, как сообщили в министерстве обороны Азербайджана, оказалась мобильная радиолокационная станция кругового обзора П-18 «Терек» и склады боеприпасов.

В ответ Минобороны Армении заявило, что на границах страны сохраняется стабильная ситуация. Там подчеркнули, что вооруженные силы Армении не присутствуют в Нагорном Карабахе. Таким образом министерство ответило на утверждения азербайджанской стороны о том, что в Нагорном Карабахе якобы находятся армянские солдаты и военная техника.

Минобороны непризнанной НКР обвинило Азербайджан в нарушении режима прекращения огня по всей линии соприкосновения и нанесении ракетно-артиллерийских ударов по Степанакерту. Несмотря на то, что Баку заявил о нанесении ударов высокоточным оружием исключительно по «законным военным целям», в соцсетях появились кадры разрушений в жилом секторе Степанакерта.

Днем у здания правительства Армении в Ереване началась акция протеста. Несколько сотен человек скандировали антиправительственные лозунги и обвинили в сложившейся ситуации премьер-министра Никола Пашиняна.



Сам Пашинян экстренно провел заседание Совбеза Армении. В своем специальном обращении к народу он заявил, что страна не намерена начинать военные действия с Азербайджаном. По его словам, вооруженные силы Азербайджана обстреливают всю территорию Нагорного Карабаха с целью установления контроля над населенными пунктами.

Премьер считает, что обстановка вокруг Карабаха осложнялась постепенно. «Мы видели напряжение ситуации. И сейчас мы видим, что Азербайджан начал сухопутную операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха. Мы считаем, что в первую очередь российские миротворческие силы должны принять меры. Во-вторых, ожидаем мер от Совета Безопасности ООН», – сказал Пашинян.



После обострения обстановки Баку и Ереван поспешили заручиться международной поддержкой. Так, армянский премьер обсудил ситуацию с госсекретарем США Энтони Блинкеном. А посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян заявил в соцсетях, что США должны принять меры по недопущению этнических чисток в Нагорном Карабахе.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером, который заявил, что поддерживает проведение операции, а его страна будет, «как и всегда», находиться рядом с властями Азербайджана.

В экспертной среде полагают, что Азербайджан быстро завершит операцию, потому что Армении нечего противопоставить в военном плане, но при этом Пашинян вряд ли лишится власти.



«Судя по всему, конфликт закончится быстро. Азербайджан действует крайне решительно. Правительство страны заявляет о необходимости поражения военных объектов на территории Карабаха. Это логичный шаг, учитывая то, что ранее Армения признала юрисдикцию Баку над этим регионом. Собственно, новый хозяин и начал процесс выстраивания здесь государственности», – сказал политолог Армен Гаспарян.

«Азербайджан пребывает в восторге. Общество и политики невероятно рады осуществлению давних надежд. Они долго готовились к этому дню.

Это видно даже по отражению текущих событий в государственных СМИ: отчеты, фотографии, видеоматериалы появляются с молниеносной скоростью. Все выполнено крайне профессионально», – отмечает собеседник.

«В Армении же люди наблюдают крах национальной идеи. Последние сто лет история этой страны состояла из природных и политических катастроф. Единственным светлым лучиком была победа в конфликте с Азербайджаном в 90-х годах. Теперь же у населения отнимают и эту страницу прошлого», – подчеркивает эксперт.

«При этом Ереван, похоже, не настроен на противодействие Баку в военном плане. Сегодня на площади столицы будут собираться недовольные граждане, однако вероятность того, что им удастся вынудить уйти действующее правительство в отставку, крайне мала. Пашинян же не похож на человека, который способен выйти из столь сложной ситуации», – считает политолог.

«В настоящий момент говорить о международной реакции достаточно трудно. Скорее всего, мировая общественность будет выступать с призывами к миру. Санкций по отношению к Баку со стороны западных государств и ООН ждать не стоит. К сожалению, Брюссель и Вашингтон привыкли закрывать глаза на агрессию в тех случаях, если им это удобно», – указывает Гаспарян.



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«Отмечу, что США до сих пор не выступили с заявлениями по событиям на Кавказе. По большому счету им все равно на этот регион. Главное, чтобы в происходящее не вмешивалась Россия, а национальные вопросы местных государств, как и жизни их населения, Белый дом мало волнуют», – акцентирует собеседник.

«МИД России займет миротворческую позицию. Официальный представитель МИД Мария Захарова уже призвала обе стороны сохранять приверженность достигнутым ранее договоренностям. Кроме того, она подчеркнула необходимость реализации уже намеченной дорожной карты», – резюмирует Гаспарян.

«Азербайджану, который победил в войне 2020 года и восстановил свой контроль над Нагорным Карабахом, важно продолжить постепенно закреплять успех и неважно, произойдет ли это в течение нескольких дней, месяца, года или десяти лет.

Азербайджан вместе с Турцией намерен контролировать регион»,

– считает Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС. По прогнозу эксперта, Азербайджан будет всячески «пытаться договариваться с Россией, манипулировать».

«Основная заварушка сейчас происходит в Ереване, потому что туда прибыли инструкторы НАТО. Они не собираются обеспечить мир, их задача – защитить Пашиняна. Линия направлена на то, чтобы убрать из Армении российскую военную базу в Гюмри, разорвать отношения с РФ и полностью перейти на обслуживание натовских военных», – полагает собеседник.

Лепехин подчеркивает, что в военном плане Армения ничего не будет противопоставлять Азербайджану, прежде всего из-за слабеющей экономики. «В регионе ведется серьезная геополитическая игра. Начинающийся в Ереване бунт будет подавлен. Хоть там 90% населения выйдет на улицы, потенциала у этих протестов нет. Нет организованной оппозиции. Да, есть масса недовольных, 60% населения хотят двигаться вместе с Россией, но нет лидера оппозиции. Все разобщены, а Пашинян контролируется со стороны британского и американского посольств, у него есть денежный ресурс», – пояснил Лепехин.