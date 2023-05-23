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23 мая, вторник  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
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Китай пошел на обострение технологической войны с США

Китай нанес неожиданный удар по американским чипам Global Look Press/Keystone Press Agency
Поднебесная наконец-то нашла в себе силы ответить США на ограничение доступа к ключевым западным технологиям. Пекин запретил покупать чипы американской компании Micron. Однако дефицита чипов и полупроводников, как это было в разгар пандемии, эксперты не ждут. Какие же последствия будут у этого решения Пекина и какие выгоды оно может принести России? Подробности...
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Борьба с Россией и Китаем привела Макрона в Монголию

Макрон впервые посетил Улан-Батор Byambasuren Byamba-Ochir/EPA/ТАСС
Президент Франции впервые посетил Монголию – одну из самых пророссийских стран, которая является соседкой не только России, но и Китая. В ходе своего визита он сделал несколько важных заявлений, которые напрямую затрагивают интересы Москвы и Пекина. Зачем Макрон решил посетить самое сердце азиатского региона и каких результатов он добился?  Подробности...
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Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
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Пашинян подыгрывает противникам России в Закавказье

Армения может признать Нагорный Карабах частью Азербайджана и выйти из ОДКБ Александр Патрин/ТАСС
Армения может признать Нагорный Карабах частью Азербайджана и заморозить членство в ОДКБ. С соответствующими заявлениями выступил премьер Никол Пашинян. Какие цели преследует армянский лидер, озвучивая подобные идеи, и как реализация таких решений может повлиять на присутствие российского миротворческого контингента в Карабахе?  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Как советская разведка спровоцировала грызню украинских националистов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
23 мая 1938 года советский разведчик Павел Судоплатов ликвидировал возглавлявшего Организацию украинских националистов* Евгения Коновальца. Но взрыв в роттердамском кафе имел замысел, идущий дальше простого убийства лидера террористов. Подробности...

Те, кто хотят развалить Россию, и правда недоумки

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для Запада непонятны сами основы национальных отношений в России, непостижима государственно-политическая система, в которой представитель меньшинства может вознестись к вершинам власти, науки, бизнеса и культуры – и не сейчас, на пике политкорректности, а в принципе. Подробности...
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Зачем нужны фронтовые агитбригады

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Всякий артист, в широком смысле слова, стремится очаровать аудиторию. Однако в зоне СВО это стремление должно отойти на второй план. Здесь самая первая задача творческого человека – смотреть, слушать и запоминать. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Пашинян подыгрывает противникам России в Закавказье

    Армения может признать Нагорный Карабах частью Азербайджана и выйти из ОДКБ
    		  
    23 мая 2023, 11:14
    Фото: Александр Патрин/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Армения может признать Нагорный Карабах частью Азербайджана и заморозить членство в ОДКБ. С соответствующими заявлениями выступил премьер Никол Пашинян. Какие цели преследует армянский лидер, озвучивая подобные идеи, и как реализация таких решений может повлиять на присутствие российского миротворческого контингента в Карабахе?

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика готова признать 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах. При этом политик подчеркнул, что вопрос прав и безопасности армян, проживающих в регионе, должен стать предметом обсуждения для Баку и Степанакерта.

    Он также отметил, что потребуются гарантии того, что политика этнических чисток и геноцида армян на данной территории не будет продолжена. Как ожидается, в четверг, 25 мая, Никол Пашинян приедет в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам армянского премьера, он надеется достичь договоренностей по вопросам региональных коммуникаций.

    Правда, на подписание мирного соглашения он не надеется. Примечательно, что параллельно с темой Карабаха Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ. «Постоянно обсуждается, приедет мониторинговая группа в Армению или нет, почему она не приедет, мы прозрачно об этом говорим. Не исключаю, что Армения может принять решение о приостановлении или заморозке членства в ОДКБ», – приводит его слова РБК.

    По мнению Пашиняна, членство в объединении в будущем может помешать обсуждению поставок техники и вооружений со стороны других стран. Более того, премьер подчеркнул, что доверие к России со стороны населения Армении постепенно снижается. Об этом он заявил, ссылаясь на данные соцопросов.

    Стоит отметить, что свои заявления Пашинян сделал на фоне визита в Ереван представителя Минобороны США генерал-майора Кита Филипса и сотрудника ведомства Патрика Прайора. Ожидается, что они встретятся с должностными лицами армянского правительства, чтобы обсудить партнерство в области безопасности.

    Подобные совпадения настораживают. К тому же за последний год Пашинян неоднократно давал повод для неоптимистичных выводов. В частности, еще в марте премьер-министр сомневался в необходимости сохранения членства в ОДКБ. В январе министерство обороны страны сообщило о нецелесообразности проведения учений ОДКБ. Кроме того, официальный Ереван активно развивает политические контакты со странами НАТО, тем самым подыгрывая противникам России в Закавказье.

    «Политика Пашиняна целиком и полностью диктуется потребностью западных стран вывести Закавказье из-под влияния России. В настоящий момент наши отношения с Грузией несколько смягчились, поэтому Вашингтону и Брюсселю срочно потребовалось создать новую региональную проблему для Москвы», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

    «К сожалению, стоит признать, что НАТО и ЕС активно способствуют процессу отдаления Армении и Азербайджана от России, пытаясь передать Ереван под покровительство Франции, а Баку – Турции. Их сверхзадача – разрешить противостояние двух стран, чтобы ничего не мешало их постепенной интеграции в западный лагерь. Этим и объясняются возможные решения по Карабаху и ОДКБ», – отмечает эксперт.

    «Разумеется, в Степанакерте население не приветствует подобное предложение со стороны Еревана. Местные армяне крайне пророссийски настроены, и они понимают, к чему приведут заявленные изменения. Однако в Армении местные жители, скрипя зубами, скорее всего, примут это решение. В конце концов Пашинян был переизбран премьером, а его позиция по Карабаху всем известна. Кроме того, сказывается усталость граждан от предыдущей войны с Азербайджаном. И к рискам никто не готов», – полагает Трухачев.

    «При этом глава Армении говорит о том, что передача Карабаха возможна только при условии соблюдения гарантий безопасности для местных жителей. Скорее всего, речь идет о присутствии по всему периметру региона войск какого-либо государства, которые могли бы контролировать ситуацию на территории», – считает эксперт. Собеседник также усомнился в том, что российские военные из миротворческого контингента останутся в Карабахе в случае, если Ереван подпишет соглашение с Баку.

    «На мой взгляд, в настоящий момент преждевременно говорить о том, что судьба российского контингента в Карабахе находится под угрозой. Заявления Пашиняна не похожи на инсценировку со стороны западных государств. Ситуация описывается достаточно просто: «Все сам, все сам». Никто его за язык не тянул», – сказал ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. По его словам,

    «фактически переговорные позиции Армении были ослаблены главой государства на ровном месте».

    «При этом слова Пашиняна пока остаются достаточно абстрактными. Он заявил, что Ереван готов признать Карабах азербайджанским при условии гарантий безопасности для местного населения. О каких гарантиях идет речь? Кто их должен дать? Конкретики нет. Тем не менее очевидно, что в настоящий момент никто, кроме России, не сможет обеспечить адекватный уровень безопасности в регионе», – отмечает эксперт.

    «Турция на эту роль не подходит. У Анкары длительная и трагичная история взаимодействия с Ереваном. Вряд ли Эрдоган выглядит в глазах Пашиняна как достойный гарант. Это невозможно даже с юридической точки зрения – дипломатических отношений с Арменией у этой страны нет. И как в данном случае решать столь важные вопросы, непонятно», – подчеркивает собеседник.

    Силаев напомнил, что «согласно договоренностям, подписанным в 2020 году, наш контингент может находиться в Карабахе в течение пяти лет». Эксперт обратил внимание и на то, что до сих пор не звучало требования о выводе российских военных. В заключение собеседник усомнился в том, что кто-то может сейчас попытаться «ускорить возвращение российских солдат домой».

     
     
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