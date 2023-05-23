Пашинян подыгрывает противникам России в Закавказье

Армения может признать Нагорный Карабах частью Азербайджана и заморозить членство в ОДКБ. С соответствующими заявлениями выступил премьер Никол Пашинян. Какие цели преследует армянский лидер, озвучивая подобные идеи, и как реализация таких решений может повлиять на присутствие российского миротворческого контингента в Карабахе?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика готова признать 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах. При этом политик подчеркнул, что вопрос прав и безопасности армян, проживающих в регионе, должен стать предметом обсуждения для Баку и Степанакерта.

Он также отметил, что потребуются гарантии того, что политика этнических чисток и геноцида армян на данной территории не будет продолжена. Как ожидается, в четверг, 25 мая, Никол Пашинян приедет в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам армянского премьера, он надеется достичь договоренностей по вопросам региональных коммуникаций.

Правда, на подписание мирного соглашения он не надеется. Примечательно, что параллельно с темой Карабаха Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ. «Постоянно обсуждается, приедет мониторинговая группа в Армению или нет, почему она не приедет, мы прозрачно об этом говорим. Не исключаю, что Армения может принять решение о приостановлении или заморозке членства в ОДКБ», – приводит его слова РБК.

По мнению Пашиняна, членство в объединении в будущем может помешать обсуждению поставок техники и вооружений со стороны других стран. Более того, премьер подчеркнул, что доверие к России со стороны населения Армении постепенно снижается. Об этом он заявил, ссылаясь на данные соцопросов.

Стоит отметить, что свои заявления Пашинян сделал на фоне визита в Ереван представителя Минобороны США генерал-майора Кита Филипса и сотрудника ведомства Патрика Прайора. Ожидается, что они встретятся с должностными лицами армянского правительства, чтобы обсудить партнерство в области безопасности.

Подобные совпадения настораживают. К тому же за последний год Пашинян неоднократно давал повод для неоптимистичных выводов. В частности, еще в марте премьер-министр сомневался в необходимости сохранения членства в ОДКБ. В январе министерство обороны страны сообщило о нецелесообразности проведения учений ОДКБ. Кроме того, официальный Ереван активно развивает политические контакты со странами НАТО, тем самым подыгрывая противникам России в Закавказье.

«Политика Пашиняна целиком и полностью диктуется потребностью западных стран вывести Закавказье из-под влияния России. В настоящий момент наши отношения с Грузией несколько смягчились, поэтому Вашингтону и Брюсселю срочно потребовалось создать новую региональную проблему для Москвы», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«К сожалению, стоит признать, что НАТО и ЕС активно способствуют процессу отдаления Армении и Азербайджана от России, пытаясь передать Ереван под покровительство Франции, а Баку – Турции. Их сверхзадача – разрешить противостояние двух стран, чтобы ничего не мешало их постепенной интеграции в западный лагерь. Этим и объясняются возможные решения по Карабаху и ОДКБ», – отмечает эксперт.

«Разумеется, в Степанакерте население не приветствует подобное предложение со стороны Еревана. Местные армяне крайне пророссийски настроены, и они понимают, к чему приведут заявленные изменения. Однако в Армении местные жители, скрипя зубами, скорее всего, примут это решение. В конце концов Пашинян был переизбран премьером, а его позиция по Карабаху всем известна. Кроме того, сказывается усталость граждан от предыдущей войны с Азербайджаном. И к рискам никто не готов», – полагает Трухачев.

«При этом глава Армении говорит о том, что передача Карабаха возможна только при условии соблюдения гарантий безопасности для местных жителей. Скорее всего, речь идет о присутствии по всему периметру региона войск какого-либо государства, которые могли бы контролировать ситуацию на территории», – считает эксперт. Собеседник также усомнился в том, что российские военные из миротворческого контингента останутся в Карабахе в случае, если Ереван подпишет соглашение с Баку.

«На мой взгляд, в настоящий момент преждевременно говорить о том, что судьба российского контингента в Карабахе находится под угрозой. Заявления Пашиняна не похожи на инсценировку со стороны западных государств. Ситуация описывается достаточно просто: «Все сам, все сам». Никто его за язык не тянул», – сказал ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. По его словам,

«фактически переговорные позиции Армении были ослаблены главой государства на ровном месте».

«При этом слова Пашиняна пока остаются достаточно абстрактными. Он заявил, что Ереван готов признать Карабах азербайджанским при условии гарантий безопасности для местного населения. О каких гарантиях идет речь? Кто их должен дать? Конкретики нет. Тем не менее очевидно, что в настоящий момент никто, кроме России, не сможет обеспечить адекватный уровень безопасности в регионе», – отмечает эксперт.

«Турция на эту роль не подходит. У Анкары длительная и трагичная история взаимодействия с Ереваном. Вряд ли Эрдоган выглядит в глазах Пашиняна как достойный гарант. Это невозможно даже с юридической точки зрения – дипломатических отношений с Арменией у этой страны нет. И как в данном случае решать столь важные вопросы, непонятно», – подчеркивает собеседник.

Силаев напомнил, что «согласно договоренностям, подписанным в 2020 году, наш контингент может находиться в Карабахе в течение пяти лет». Эксперт обратил внимание и на то, что до сих пор не звучало требования о выводе российских военных. В заключение собеседник усомнился в том, что кто-то может сейчас попытаться «ускорить возвращение российских солдат домой».