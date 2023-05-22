Пашинян заявил о готовности Армении признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Армения готова признать 86,6 тыс. квадратных километров территории Азербайджана, в которые также входит Нагорный Карабах, заявил армянский премьер Никол Пашинян.

«Те 86,6 тыс. кв. километров включают также Нагорный Карабах», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом Пашинян констатировал, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен стать предметом обсуждения для Баку и Степанакерта. Премьер-министр заявил о необходимости гарантий того, что политика этнических чисток и геноцида в отношении армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха, не будет продолжена.

Премьер-министр добавил, что, как считает армянская сторона, Азербайджан готов признать территориальную целостность Армении на площади 29,8 тыс. кв. километров.

На прошлой неделе Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ.

Ранее в понедельник Пашинян выразил надежду, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве получится достичь договоренностей по вопросам региональных коммуникаций.