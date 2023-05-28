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28 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
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Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
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    Почему Азербайджан и Армения решили примириться на Западе

    Ильхам Алиев и Никол Пашинян следующую беседу решили провести под эгидой Евросоюза
    		  
    28 мая 2023, 11:00
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Юрий Зайнашев, Евгений Поздняков

    Мирный договор по Карабаху могут заключить уже 1 июня, сообщили азербайджанские дипломаты. Это произойдет на встрече лидеров Азербайджана и Армении, намеченной на полях саммита Европейского политического сообщества, то есть под эгидой Запада. Правда, армянский МИД не разделяет оптимизма коллег из Баку. Но любопытно другое – почему две бывшие советские республики, враждовавшие с 1988 года, предпочитают мириться не в Москве?

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут подписать мирное соглашение 1 июня во время саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. Об этом сообщила в пятницу азербайджанский посол во Франции, бывший пресс-секретарь МИДа республики Лейла Абдуллаева. «Мы надеемся, что 1 июня в Кишиневе наконец будет подписан мирный договор. Это исторический момент, который нельзя упускать», – цитирует Абдуллаеву агентство Рейтер.

    Как передает агентство со ссылкой на дипломатические источники, на полях саммита Пашинян и Алиев проведут переговоры при посредничестве лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца.

    В обозримой перспективе подписание мирного договора возможно, заявил в пятницу и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Впрочем, за временем, по его словам, никто не гонится.

    «Действительно, вчера президенты Путин, Алиев и премьер-министр Пашинян достигли договоренностей и дали поручения, что профильные вице-премьеры соберутся на следующей неделе, то есть через неделю. Это будет конец следующей недели. Они соберутся в Москве и буду дошлифовывать те вопросы, которые есть, принципиальное понимание, как их решать, но нужно еще договориться по деталям», – сказал Песков. Судя по этому заявлению, до 1 июня стороны никак не успеют.

    Баку и Ереван действительно близки к примирению, признали и в Вашингтоне.

    «Ценим недавние комментарии премьер-министра Армении Никола Пашиняна о взаимном признании Арменией и Азербайджаном территориальной целостности и последовательной приверженности миру. Окончательное соглашение находится в пределах досягаемости, и мы полны решимости помочь нашим друзьям достичь его», – отметил представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    Почему Кишинев, а не Москва или Минск

    Тот факт, что мирное соглашение будет подписываться где-то в Европе, думаю, не должен нас волновать, считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Над приближением мира в Закавказье работали три актора: Россия, США и ЕС. В принципе, наши усилия можно назвать пропорциональными. В Армении и Азербайджане об этом также помнят», – подчеркивает собеседник.

    «Однако Баку и Еревану, вероятно, важно показать, что они независимые от Москвы участники глобального международного процесса. В 2020 году за стол переговоров обе стороны усаживала РФ, однако с тех пор государства существенно диверсифицировали внешние связи. В конце концов, не так важно, где был подписан мир. Куда важнее, что он был заключен», – говорит Ткаченко.

    Сделка с Баку наверняка вызовет протесты оппозиции в Ереване, полагает эксперт клуба «Валдай». «На мой взгляд, народного недовольства в Армении избежать не удастся. Тема Нагорного Карабаха крайне важна для местного населения как с исторической, так и с политической точек зрения. Тем не менее усталость от войны в обществе нарастает. Постепенно появляется понимание того, что изменить ход конфликта на текущий момент Ереван не способен», – сказал Ткаченко в интервью газете ВЗГЛЯД.

    «Указанные факторы сделают протесты относительно недолгими. Решение трудное и непростое, но, думаю, в конечном итоге армяне примут его как фактически безальтернативное», – резюмирует профессор.

    Как напоминают РИА Новости, в минувший понедельник Пашинян сделал сенсационное заявление о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. Это означало, что Ереван считает частью Азербайджана и Карабах – регион, из-за которого две республики воевали с конца 1980-х.

    В четверг на саммите ЕАЭС Пашинян повторил этот тезис уже в присутствии лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. По его словам, на этой основе Ереван и Баку продвигаются к урегулированию отношений. При этом армянский лидер напомнил о правах и безопасности жителей Карабаха в рамках международного механизма и выразил надежду, что «за короткое время начнется нормальный, конструктивный диалог между Баку и Степанакертом» (столицей самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, НКР).

    «Риск этнических чисток»

    Судя по публичным оговоркам политиков, судьба живущих в Карабахе армян – это одно из главных препятствий на пути примирения двух бывших союзных республик.

    И в Степанакерте (азербайджанское название – Ханкенди), и в самом Ереване опасаются, что регион ждут массовые депортации в случае, если его возьмут под контроль азербайджанские войска. О риске «этнических чисток», к примеру, говорил соратник Пашиняна, секретарь Совбеза республики Армен Григорян.

    Примечательно, что говорил он об этом опять же на Западе, – когда в середине мая посещал брюссельскую штаб-квартиру НАТО. Лидер НКР Араик Арутюнян на этой неделе призвал Пашиняна взять назад его слова о признании Азербайджана в границах 1991 года и добавил, что «народ Арцаха имеет право на самооборону» (цитата по «Интерфаксу»).

    В Баку не планируют никаких депортаций по национальному признаку, комментирует Рафик Исмаилов из Российско-азербайджанского экспертного совета.

    «Президент Алиев давно заявил живущим в Карабахе армянам о том, что есть механизм принятия азербайджанского гражданства. Заявление можно подать даже дистанционно, по телефону. То есть перед армянами стоит простой выбор: если вы не хотите принимать азербайджанский паспорт, то можете уезжать, путь через границу, в Армению открыт», – сказал бакинский политолог.

    «Разумеется, те, кто находится в азербайджанском уголовном розыске, не освобождаются от ответственности даже в случае получения гражданства. Но это, в основном, касается верхушки сепаратистского режима. А все остальные жители – пожалуйста. Баку считает их де-факто своими гражданами. Остается только закрепить это де-юре. На сегодня получению азербайджанского гражданства армянским жителям препятствует лишь сепаратистский режим», – считает собеседник. 

    «Смогут ли уже завтра молодые люди армянского происхождения спокойно поступить в военную или полицейскую академию в Баку или занять должности в органах власти в Карабахе?

    Да, сегодня многим трудно себе такое представить. Существуют определенные проблемы эмоционального характера. Но азербайджанское государство предлагает статус полноценного гражданства. Соответственно, этнические армяне смогут пользоваться всеми правами, какими обладают остальные граждане Азербайджана, в том числе и этнические меньшинства. Напомню, что у нас в республике живут и многие другие меньшинства, не только армяне. Никакого запрета на занятие каких-то должностей быть не может. Граждан второго сорта у нас нет», – подчеркивает Исмаилов.

    «Конечно, в любом постконфликтном обществе надо пройти определенный путь, постепенно восстановить доверие, наладить полный спектр взаимоотношений между жителями армянского происхождения и остальными гражданами. Такая интеграция всегда требует времени», – напоминает собеседник.

    Не исключено, что в регионе останется и российский миротворческий контингент, – даже если 1 июня в Кишиневе и будет подписан мирный договор. «Скорее всего, в договоре не будет упоминаться судьба российского миротворческого контингента, размещенного сейчас в Карабахе», – говорит Исмаилов в интервью газете ВЗГЛЯД. По его мнению, этот вопрос будет решаться на переговорах Баку и Москвы.

    Тем временем в Ереване подтвердили, что на 1 июня в Кишиневе намечена встреча лидеров Армении и Азербайджана, однако отказались подтвердить планы заключить там мирный договор.

    Дискуссии по урегулированию отношений, в частности, по соглашению «О мире и установлении межгосударственных отношений» продолжаются, сообщили в армянском МИДе. В Ереване неоднократно отмечали, что подпишут соглашение тогда, когда будут решены ключевые вопросы, добавили в ведомстве. «Полагаем, что их обсуждение будет продолжено во время и после встречи, запланированной в рамках Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня. Подписание указанного соглашения не включено в повестку встречи в Кишиневе», – подытожил армянский МИД.
     
     
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