Политолог: Отказ от Карабаха завершит политическую карьеру Пашиняна

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26 мая, пятница  |  Последнее обновление — 17:20  |  vz.ru
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Германия реализовала план Маршалла наоборот

Немецкий промышленный фундамент, на котором строился ЕС, дал трещину SVEN SIMON/ТАСС
Германия официально ушла в рецессию. Ее экономика падает уже полгода. И прогнозы экономистов, в том числе западных, неутешительны. 2023 год будет одним из худших для Германии. Более того, падение может продолжиться и в 2024 году. Это плохие новости для всей еврозоны: немецкая экономика утянет европейскую за собой. Причина этого так очевидна, что на Западе о ней предпочитают не говорить. Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
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Главной угрозой для Эрдогана стали курдские резервы

Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance/ТАСС
Курды решили все равно поддержать оппозиционера Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах, хотя этот кандидат и заключил сделку с их недругами – турками-националистами. Дело в том, что Эрдогана курды недолюбливают еще сильнее. Если оппозиции в воскресенье удастся привести курдов по максимуму на избирательные участки, она еще может победить. В противном случае – еще на пять лет Эрдоган останется президентом Турции. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Экзистенциальная война не терпит заморозок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если украинское наступление провалится, то Запад готов перейти к плану «б» – к замораживанию конфликта. Вот только Москву такой вариант не устраивает, ведь она четко понимает смысл этой заморозки. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Именно Польша наряду с Великобританией являются странами, которые максимально задирают ставки в противостоянии с Россией. Но не только это. Подробности...

«Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Доселе не устававшие выказывать свое презрение сатрапам иноагенты развернули свои орудия на 180 градусов и в массовом порядке стали подавать иски с требованием лишить их этого звания. Доходило даже до комического. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    Политолог: Отказ от Карабаха завершит политическую карьеру Пашиняна

    Политолог Ткаченко: Население Армении примет отказ от Нагорного Карабаха, но на этом карьера Пашиняна завершится
    		   
    26 мая 2023, 16:52
    Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Для армян имя Никола Пашиняна надолго будет ассоциировано с поражением. Наверняка его решения вызовут протесты, но в итоге армяне согласятся с утратой контроля над Карабахом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее издание Reuters сообщило, что Ереван и Баку могут подписать мирное соглашение по Карабаху 1 июня на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

    «На мой взгляд, народного недовольства в Армении избежать не удастся. Тема Нагорного Карабаха крайне важна для местного населения как с исторической, так и с политической точек зрения. Тем не менее усталость от войны в обществе нарастает. Постепенно появляется понимание того, что изменить ход конфликта на текущий момент Ереван не способен», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Указанные факторы сделают протесты относительно недолгими. Решение трудное и непростое, но, думаю, в конечном итоге армяне примут его как фактически безальтернативное. Другое дело, что для Пашиняна сложившаяся ситуация, скорее всего, станет концом политической карьеры. Никто не будет поддерживать человека, на чьих плечах лежит груз поражения», – отмечает эксперт.

    «Тот факт, что мирное соглашение будет подписываться где-то в Европе, думаю, не должен нас волновать. Над приближением мира в Закавказье работали три актора: Россия, США и ЕС. В принципе, наши усилия можно назвать пропорциональными. В Армении и Азербайджане об этом также помнят», – подчеркивает собеседник.

    «Однако Баку и Еревану, вероятно, важно показать, что они независимые от Москвы участники глобального международного процесса. В 2020 году за стол переговоров обе стороны усаживала РФ, однако с тех пор государства существенно диверсифицировали внешние связи. В конце концов, не так важно, где был подписан мир. Куда важнее, что он был заключен», – резюмирует Ткаченко.

    Ранее издание Reuters сообщило, что Ереван и Баку могут подписать мирное соглашение по Карабаху 1 июня во время саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. Об этом газете рассказала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

    «Это исторический момент, который нельзя упускать», – подчеркивает дипломат. Отмечается, что на полях мероприятия лидеры государств Пашинян и Алиев  проведут переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

    Напомним, в ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета, премьер-министр Армении заявил, что Ереван и Баку взаимно признают территориальную целостность друг друга. По его словам, страны «довольно хорошо» продвигаются к урегулированию отношений.

    Он также подчеркнул, что Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коммуникации в регионе, если будет сохранен суверенитет и юрисдикция тех стран, по территории которых они проходят.

    Между тем оппозиционные силы в Ереване планируют уличные протесты на фоне заявлений премьер-министра. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что в столице будут организованы акции неповиновения. По его мнению «у народа нет иного выбора, кроме как восстать против нынешней власти».

    МИД назвал последствия отказа подключить Россельхозбанк к SWIFT
    МИД в ответ на идею об альтернативе подключению Россельхозбанка к SWIFT предложил найти альтернативу зерновой сделке
    		   
    25 мая 2023, 22:43
    Фото: SWIFT/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Без подключения Россельхозбанка к SWIFT зерновой сделке «придется подыскивать альтернативы», сообщил МИД России. МИД предложил вывозить зерно по «коридорам солидарности» через соседние с Украиной страны.

    Как указал МИД, почти сразу после продления сделки Украина и Запад стали требовать расширения украинского экспорта, используя «при поддержке ооновцев» заявления о «продовольственной безопасности, борьбе с голодом и помощи нуждающимся странам». Киев при этом не скрывает важность коммерческой прибыли для «военной экономики», сообщается на сайте МИДа.

    Кроме того, Украина требует «дополнительных выгод» и расширения сделки, одновременно заявляя, что разблокирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» якобы не предусмотрено уже существующими условиями. МИД подчеркнул, что «транзит аммиака, как и завоз новых порций зерновых хоть и не прописан буквально, но подразумевается логикой договоренности». «По зерну это было сделано и делается сегодня, по аммиаку все осталось без движения», – говорится в сообщении.

    МИД задается вопросом, о чем Секретариат ООН договаривался с Украиной, если «украинское продовольствие продолжает успешно вывозиться, а российский аммиак из порта Южный не идет». «Где все поборники продовольственной безопасности, которые так ратуют за вывоз украинской кормовой кукурузы и фуража, но молчат, когда блокируют поставки российского аммиака, необходимого для производства продуктов питания для 45 млн человек, прежде всего в странах Африки?» – заявил МИД.

    Запад продолжает вводить санкции против российского сельхозэкспорта и не собирается способствовать Секретариату ООН в урегулировании продовольственного кризиса. В частности, в ЕС заявили, что не собираются переподключать Россельхозбанк к SWIFT. Не решаются и другие «системные» проблемы, заявил МИД. При этом Запад «не гнушается враньем» о том, что санкции якобы не распространяются на российские удобрения и продовольствие.

    «Нам не привыкать к подобному лицемерию и «двойным стандартам». Но такое откровенное и неприкрытое пренебрежение к ООН и лично к А. Гутеррешу, предложившему известный Стамбульский «пакет» договоренностей, не может не вызывать удивления», – заявил МИД.

    Секретариат ООН продолжает призывать к расширению сделки «без какого-либо алармизма или критики по поводу полного отсутствия прогресса по Меморандуму Россия – ООН», заявило министерство.

    МИД отметил, что по ситуации с Россельхозбанком в ООН заявили, что есть другие возможности осуществлять банковские транзакции. В таком случае, подчеркнули в МИДе, «коль скоро аммиак через порт Южный не идет, есть другие порты, пока работающие при нашем содействии на вывоз украинского зерна». Без подключения Россельхозбанка к SWIFT и «прогресса по выполнению других «системных» проблем», зерновой сделке «также придется подыскивать альтернативы».

    «Например, разрекламированные ЕС наземные «коридоры солидарности», по которым в немалом объеме вывозится украинская продукция, правда с куда большими внутренними и внешними издержками», – заявил МИД.

    Напомним, отказ этих стран пропускать украинское зерно вызвал крупный скандал в ЕС. Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины со 2 мая по 5 июня в пять стран Восточной Европы, в другие страны Евросоюза транзит и экспорт разрешены. Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния в ответ обязались отменить односторонние запреты на импорт аграрных продуктов с Украины.

    Черноморская инициатива по вывозу украинского продовольствия продлена еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений. Москва подчеркивала, что следующие два месяца станут для зерновой сделки решающими.

    Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз отказался рассматривать подключение Россельхозбанка к SWIFT. В ООН допустили проведение операций с Россельхозбанком вне системы SWIFT.

    Коментарии (44)
    Взрыв произошел в Краснодаре
    В оперативном штабе Краснодарского края сообщили о «хлопке» в городе
    		   
    26 мая 2023, 07:13
    Фото: t.me/emnaumov
    Текст: Антон Антонов

    Взрыв был слышен в Краснодаре, сообщают информационные агентства. Как сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов, пострадавших нет, повреждены здания.

    «Взрыв был слышен в районе улицы Морская в Краснодаре», – передает ТАСС.

    В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в ЕДДС Краснодара поступило сообщение о «хлопке». По предварительной информации, пострадавших нет, пожара тоже, «зафиксировано повреждение кровли здания и окон».

    Наумов сообщил в Telegram, что «повреждены офисное здание, жилой дом». Указывается, что в пятиэтажке «частично повыбивало окна», а в «рядом стоящем частном доме повреждена кровля».

    Напомним, в Ростовской области российская система ПВО сбила украинскую ракету. Представитель оперативных служб сообщил о взрывах в Бердянске. Беспилотник сбросил взрывное устройство, повредив административное здание в Белгородской области.

    Коментарии (67)
    В Сети появилось очередное видео с главкомом Залужным
    		  
    25 мая 2023, 19:10
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видеозапись, на которой свой комментарий якобы сегодня дал главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

    На записи работник пресс-службы военного ведомства Украины Анатолий Штефан сообщил, что «готов раскрыть очень страшную тайну», далее камеру уводят в сторону, где и сидит Залужный. Он поприветствовал и поблагодарил украинцев, сообщает издание «Страна».

    По словам Штефана, запись сделана 25 мая.

    Напомним, накануне советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова опубликовала якобы новое фото с Залужным, но в комментариях ей подписчики указали, что ранее это фото уже появлялось в Сети. Позже Шевцова пост удалила.

    Коментарии (43)
    Страны ЕС подсчитали сумму замороженных российских активов
    Представитель ЕК Виганд: Страны ЕС отчитались Еврокомиссии о заморозке более 200 млрд евро российских активов
    		   
    25 мая 2023, 17:56
    Фото: Thomas Muncke/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Страны – члены Евросоюза сообщили ЕК об установлении местонахождения 200 млрд евро замороженных активов Центробанка России, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

    Виганд сообщил, что требование к европейским операторам отчитаться Еврокомиссии о замороженных активах России было предусмотрено в десятом пакете санкций. Сделать это было необходимо до 12 мая, передает ТАСС.

    По его словам, страны ЕС отчитались о сумме свыше 200 млрд евро замороженных активов. О местонахождении средств следует запрашивать страны – члены ЕС, добавил представитель Европейской комиссии.

    Виганд добавил, что возможность того, чтобы направить эти средства на восстановление Украины, «обсуждается».

    Еще в начале года стало ясно, что Брюссель не имеет понятия не только о точной сумме замороженных российских средств, но также и о том, в каких банках они находятся.

    Так, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен утверждала, что ЕС заморозил свыше 300 млрд евро активов ЦБ РФ.

    Между тем врио постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявлял, что отъем Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему». Средства, предупреждал он, придется возвращать с процентами.

    Коментарии (42)
    Монсон рассказал о реакции людей в США на его отказ от американского паспорта
    		  
    25 мая 2023, 19:37
    Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Боец смешанного стиля Джефф Монсон после отказа от американского гражданства столкнулся с непониманием со стороны бывших соотечественников.

    По его словам, есть люди в США, кто его не понял, но им нужно приехать и все увидеть своими глазами, передает ТАСС.

    Ранее Монсон отказался от гражданства США, сдав паспорт в американском консульстве в Стамбуле. В 2018 году он получил российское гражданство.

    Напомним, Монсон решил открыть спортивные школы в Донбассе.

    Коментарии (24)
    Писатель Ян Таксюр передан России Украиной в рамках обмена
    Осужденного за «госизмену» на Украине писателя Яна Таксюра передали в Россию в рамках обмена
    		   
    26 мая 2023, 01:28
    Фото: Сыва Лариса/Wikipedia
    Текст: Антон Антонов

    Киевский журналист, литератор и активный сторонник Украинской православной церкви Ян Таксюр, который был осужден на Украине за «госизмену», прибыл в Россию в рамках обмена с Киевом, сообщил Союз православных журналистов.

    Как сообщается на сайте СПЖ, Таксюра «вывезли в Россию по обмену» на следующий день после того, как ему вынесли приговор.

    Таксюр встретился с сыном в ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на «Спас».

    Украинский писатель заявил, что испытывает после приезда в Россию радость и чувство свободы: «Радость, радость, просто обычная человеческая земная радость! Свобода просто рядом!». «Господь слышит молитву… Если ты хоть немного любишь его и ты делаешь к нему шаг, он делает к тебе тысячу шагов навстречу. Это я свидетельствую не словами, а моей жизнью», – приводит его слова РИА «Новости».

    Таксюр сообщил, что все его сокамерники в спецкорпусе «давление испытывали», но на него самого, видимо, «не было команды». «Возможно, боялись, что меня нужно будет кому-то предъявить, предположим. И калечить, и убивать не было команды», – сказал он. При этом некоторое время Таксюр находился в «криминальной камере», где атмосфера угнетала, хотя и там команды «прессовать» не было, отношение сокамерников было хорошим, сказал он. Таксюр заявил, что «тюрьма – испытание серьезное».

    Он назвал гонения на церковь самым тяжелым шагом нынешней украинской власти, «на который не решался ни Порошенко, ни Ющенко». Таксюр назвал раскольническую Православную церковь Украины заказчиком дела против него.

    Напомним, Шевченковский суд Киева 24 мая приговорил писателя к 12 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Таксюру 70 лет, у него серьезное онкологическое заболевание. Писатель не раз выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима.

    Коментарии (29)
    Взорвана использовавшаяся ВСУ дамба Карловского водохранилища
    Взорвана использовавшаяся для снабжения ВСУ на Артемовском направлении дамба Карловского водохранилища
    		   
    26 мая 2023, 00:24
    Фото: кадр из видео t.me/NeoficialniyBeZsonoV
    Текст: Антон Антонов

    Дамба Карловского водохранилища, по которой снабжались вооруженные силы Украины на Артемовском направлении, взорвана, сообщают украинские СМИ.

    На кадрах в соцсетях видно, что осуществлять движение техники и переводить людей по дамбе теперь невозможно, вода большим объемом уходит из резервуара водохранилища, передает «Радио Sputnik».

    Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, комментируя «уничтожение дамбы на Карловском водохранилище, которая активно использовалась для снабжения ВСУ», отметил в Telegram, что «тыловые позиции ВСУ нормально подтопит».

    Напомним, в апреле бойцы украинских нацбатальонов сами заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР.

    Коментарии (11)
    Медведев указал Западу на реальность нанесения превентивного ядерного удара
    Медведев: Запад не осознает реальность нанесения превентивного ядерного удара
    		   
    26 мая 2023, 08:31
    Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    Страны Запада не верят, что при определенных условиях конфликт между Россией и странами Североатлантического альянса выльется в нанесение превентивного ядерного удара, но такое может случиться, заявил во время визита во Вьетнам замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев напомнил о необратимых законах войны. Например, если Запад начнет поставки ядерного оружия Киеву, России придется нанести превентивный удар. По словам политика, на Западе не осознают этого и считают, что до этого не дойдет. Однако Медведев заверил, что «дойдет, при определенных условиях», передает ТАСС.

    Замглавы Совбеза выразил мнение, что США, накачивая Киев оружием, действуют в своих интересах: сами не воюют, но зарабатывают деньги, параллельно пытаясь уничтожить «многовекового врага». В то же время, говоря о действиях Евросоюза в данной ситуации, Медведев выразил мнение, что «Европа сошла с ума».

    Комментируя недавнее упоминание Киевом «корейского сценария», Медведев выразил мнение, что таким образом власти тестируют готовность жителей Украины к разделу. По мнению политика, такой сценарий для нынешнего киевского режима наиболее предпочтителен, поскольку это лучше, чем «раздел по Крещатику или западным областям».

    По мнению Медведева, чтобы конфликт на Украине не растянулся на десятилетия, требуется «уничтожить саму природу нацистской власти в Киеве».

    Коментарии (60)
    Ларина потребовала от Невзорова и Шендеровича работать на ВСУ
    		   
    25 мая 2023, 20:33
    Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press,Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
    Текст: Кристина Цыцура

    Журналистка Ксения Ларина (признана в России иноагентом) опубликовала в социальной сети пост, в котором предложила журналисту Александру Невзорову (признан в России иноагентом) и публицисту Виктору Шендеровичу (признан в России СМИ-иностранным агентом) перечислять все средства, полученные за выступления на концертах, на помощь ВСУ.

    Она посчитала неуместным проведение платных мероприятий в формате «вопрос-ответ». «Очень меня смущают гастроли «хороших русских» в формате творческой встречи. Концерт – понимаю. Спектакль – понимаю. А вот «поотвечаю на ваши вопросы» – не понимаю. Типа – покупайте билеты, и я вам расскажу, что я думаю про войну. Невзоров, Шендерович, нехорошо это, братцы. Нехорошо», – написала Ларина в Facebook* (принадлежат Meta*, признана экстремистской).

    Впрочем, она отметила, что есть вариант, когда такое выступление она может расценить положительно: «Хорошо – когда выступление благотворительное. Если весь сбор идет на помощь Украине, на ВСУ, беженцам. Весь! Не часть. Хорошо – когда вход свободный».

    Виктор Шендерович в комментариях ответил, что на своих выступлениях отвечает на вопросы зрителей. «Сестричка, я читаю со сцены свои тексты. Я это делаю примерно 40 лет. Иногда беру за это деньги. Иногда какие-то деньги куда-то перевожу. Если люди хотят задать мне вопросы, я на них отвечаю. Какие у тебя в связи с этим проблемы?» – написал он Лариной.

    Ларина на эту реплику ответила, что все равно не может понять Шендеровича.

    Пост Лариной удивил и журналиста Сергея Пархоменко (признан в России иноагентом). «Поразительно. Это правда ты написала? А ты за все эти годы ни разу не была на концерте Шендеровича и не знаешь, что он там читает?» – написал он.

    Актер Эммануил Виторган удивился реакции Лариной и выступил в защиту Шендеровича. По его мнению, тот «точно не должен отчитываться ни перед кем, куда тратятся честно заработанные, аж «такие большие» деньги, на творчестве».

    Политолог и журналистка Евгения Альбац (признана СМИ-иноагентом) также выразила недоумение постом Лариной. «Господи, теперь Вы еще решаете, что хорошо и что не хорошо», – написала она.

    Ранее публициста Шендеровича, обвинившего Украину в сотрудничестве с нацистами, не пустили выступать в лондонский зал UCL, ему пришлось выступать в парке.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (36)
    Российский пилот смог вернуться на аэродром на подбитом штурмовике
    Пилот ВКС России вернулся на аэродром на подбитом штурмовике Су-25
    		  
    25 мая 2023, 18:12
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Пилот Воздушно-космических сил России смог вернуться на аэродром и посадить подбитый Су-25.

    Экипаж самолета выполнял боевое задание на территории Запорожской области, но был поражен зенитной ракетой ВСУ. Несмотря на сложности, пилот смог вернуть самолет на аэродром базирования, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    Появилось видео с места посадки, оттуда поднимается столб черного дыма из-за полученных повреждений.

    Ранее сообщалось, что ВС России сбили украинские самолеты Су-24 и Су-25 в ДНР.

    Коментарии (23)
    Медведев заявил об исчезновении Украины после завершения СВО
    		   
    25 мая 2023, 21:57
    Фото: Russian Government/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Украина может исчезнуть после завершения спецоперации, так как будет разделена между Россией и странами ЕС, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, конфликт может прекратиться «с разумными гарантиями его невозобновления», но сохранится террористическая активность «украинских нацистов», которые могут быть рассредоточены на территории государств ЕС, которым отойдут западноукраинские земли, написал он в своем Telegram-канале.

    «Риск возобновления полноценного конфликта или его перерастания в мировую войну в этом случае может считаться умеренным», – считает Медведев.

    Ранее Медведев заявил, что переговоры между Москвой и Киевом сейчас не нужны.

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    В США назвали главную проблему Зеленского
    Полковник Макгрегор: Без поддержки США госаппарат Зеленского рухнет как карточный домик,
    		   
    25 мая 2023, 21:00
    Фото: Markiian Lyseiko/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Правительство президента Украины Владимира Зеленского скоро может развалиться как карточный домик в случае ослабления поддержки США, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Как отметил полковник, Вашингтон «полностью владеет Украиной», поддерживает украинскую экономику в рабочем состоянии, а также платит зарплату военным и чиновникам. По словам Макгрегора, как только поддержка ослабнет, госаппарат Зеленского рухнет как карточный домик, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что будет ошибкой, если США захотят вмешаться напрямую в украинский конфликт, поскольку Россия «будет счастлива раздавить американские и натовские войска».

    Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории.

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    Путин: За ростом ВВП Армении сложно угнаться
    Путин заявил, что за ростом ВВП Армении сложно угнаться
    		  
    25 мая 2023, 21:11
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Армения стала главным бенефициаром взаимодействия внутри ЕАЭС, заявил президент России Владимир Путина в ходе заседания союза.

    Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил высокий темп роста экономики Армении среди стран ЕАЭС – более 12%. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что это так.

    «За Арменией нам сложно будет угнаться, сегодня мы уже это констатировали. Рост ВВП составил 12 с лишним процентов. Это очень высокий, серьезный показатель», – заявил Путин, отметив, что это серьезная цифра, сообщает пресс-служба Кремля.

    Ранее сообщалось, что Армения стала в прошлом году одной из популярных стран у российских релокантов, так как для въезда в страну достаточно лишь паспорта.

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    Зурабишвили выступила со скандальной речью на Дне независимости Грузии
    		   
    26 мая 2023, 11:31
    Фото: president.ge
    Текст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила со скандальной речью на площади Свободы в Тбилиси в День независимости Грузии, фактически обвинив правительство страны в отступлении от западных идеалов и проведении пророссийской политики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По ее словам, в Грузию за последнее время прибыло «до 80 тыс. россиян», а власти не принимают никаких правовых регуляций и мер, ограничивающих эту массовую миграцию.

    Она назвала «непонятной» внешнюю политику Грузии.

    «Конституцией определена европейская и евроатлантическая интеграция Грузии, а мы ежедневно отдаляемся от Европы и ведем страну к изоляции», – заявила президент Грузии.

    «Мы ругаем партнеров, а осторожны с теми, кто осуществляет оккупацию Грузии», – заявила она.

    Саломе Зурабишвили назвала «непонятным и оскорбительным» восстановление рейсов с Россией и сказала, что «Грузия не продается за 200-300 миллионов дохода», ожидаемого от этого.

    Президент призвала власти «вернуться к цели европейской интеграции».

    «Европа услышит голос народа Грузии», – сказала она, анонсировав свой визит в Брюссель 31 мая.

    Между тем к площади Свободы, где проводятся торжества, пытаются прорваться сторонники радикальной оппозиции, начались их задержания.

    Коментарии (27)
    СМИ сообщили о загадочной гибели в Киеве наемника из Швеции
    		   
    25 мая 2023, 18:20
    Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    В Киеве при невыясненных обстоятельствах погиб наемник из Швеции Даниэль Нистрем, об этом сообщили шведские СМИ.

    В боевых действиях на стороне Украины Нистрем участвовал год, недавно его нашли мертвым в Киеве, передает Telegram-канал «Политика страны».

    На протяжении этого года он регулярно общался с семьей в Швеции и рассказывал о планах вернуться. Мать Даниэля рассказала изданию NSD, что ее сын не мог просто уйти, он с нетерпением ждал небольшого отпуска.

    Однако мужчину нашли в одной из квартир в Киеве, точная причина его смерти неизвестна.

    По данным Telegram-канала военного эксперта Бориса Рожина Нистрем воевал в составе нацбатальона «Карпатская Сечь».

    Нистрем принимал участие в боях в Херсонской и в Донецкой области.

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