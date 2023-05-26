Политолог: Отказ от Карабаха завершит политическую карьеру Пашиняна

Политолог Ткаченко: Население Армении примет отказ от Нагорного Карабаха, но на этом карьера Пашиняна завершится

Для армян имя Никола Пашиняна надолго будет ассоциировано с поражением. Наверняка его решения вызовут протесты, но в итоге армяне согласятся с утратой контроля над Карабахом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее издание Reuters сообщило, что Ереван и Баку могут подписать мирное соглашение по Карабаху 1 июня на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии.

«На мой взгляд, народного недовольства в Армении избежать не удастся. Тема Нагорного Карабаха крайне важна для местного населения как с исторической, так и с политической точек зрения. Тем не менее усталость от войны в обществе нарастает. Постепенно появляется понимание того, что изменить ход конфликта на текущий момент Ереван не способен», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Указанные факторы сделают протесты относительно недолгими. Решение трудное и непростое, но, думаю, в конечном итоге армяне примут его как фактически безальтернативное. Другое дело, что для Пашиняна сложившаяся ситуация, скорее всего, станет концом политической карьеры. Никто не будет поддерживать человека, на чьих плечах лежит груз поражения», – отмечает эксперт.

«Тот факт, что мирное соглашение будет подписываться где-то в Европе, думаю, не должен нас волновать. Над приближением мира в Закавказье работали три актора: Россия, США и ЕС. В принципе, наши усилия можно назвать пропорциональными. В Армении и Азербайджане об этом также помнят», – подчеркивает собеседник.

«Однако Баку и Еревану, вероятно, важно показать, что они независимые от Москвы участники глобального международного процесса. В 2020 году за стол переговоров обе стороны усаживала РФ, однако с тех пор государства существенно диверсифицировали внешние связи. В конце концов, не так важно, где был подписан мир. Куда важнее, что он был заключен», – резюмирует Ткаченко.

Ранее издание Reuters сообщило, что Ереван и Баку могут подписать мирное соглашение по Карабаху 1 июня во время саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. Об этом газете рассказала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.



«Это исторический момент, который нельзя упускать», – подчеркивает дипломат. Отмечается, что на полях мероприятия лидеры государств Пашинян и Алиев проведут переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Напомним, в ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета, премьер-министр Армении заявил, что Ереван и Баку взаимно признают территориальную целостность друг друга. По его словам, страны «довольно хорошо» продвигаются к урегулированию отношений.

Он также подчеркнул, что Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коммуникации в регионе, если будет сохранен суверенитет и юрисдикция тех стран, по территории которых они проходят.

Между тем оппозиционные силы в Ереване планируют уличные протесты на фоне заявлений премьер-министра. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что в столице будут организованы акции неповиновения. По его мнению «у народа нет иного выбора, кроме как восстать против нынешней власти».