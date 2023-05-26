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26 мая, пятница  |  Последнее обновление — 20:25  |  vz.ru
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Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
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Курды решили все равно поддержать оппозиционера Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах, хотя этот кандидат и заключил сделку с их недругами – турками-националистами. Дело в том, что Эрдогана курды недолюбливают еще сильнее. Если оппозиции в воскресенье удастся привести курдов по максимуму на избирательные участки, она еще может победить. В противном случае – еще на пять лет Эрдоган останется президентом Турции. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
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Максим Соколов, публицист
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    Ради разрыва с Россией США предлагают Армении атомную иллюзию

    США хотят, чтобы Армения заменила советский реактор на «бумажный»
    Так выглядит малый модульный реактор. В данном случае – РИТМ-200
    		  
    26 мая 2023, 20:00
    Фото: rosatom.ru
    Текст: Александр Березин

    США рассчитывают, что Армения откажется от атомной электростанции советской постройки в пользу американской – ради «большей энергетической независимости от России». Эта инициатива имеет прежде всего политическую, а далеко не только технологическую подоплеку. Какой реактор американцы хотят всучить Еревану – и почему Армении лучше на это не соглашаться?

    В Армении в последние месяцы происходит настоящая политическая революция: официальный Ереван объявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Мысль Никола Пашиняна, продвигающего этот шаг, проста и была озвучена им задолго до выборов, еще во время его работы журналистом: сближение с Западом требует признания Карабаха азербайджанским. Только сделав это, Ереван может попытаться заменить российскую военную базу западной. Что будет означать прекращение тесного сотрудничества Армении с Россией. 

    Однако у этого плана есть, помимо прочих, серьезное инфраструктурное препятствие. В Армении работает атомная электростанция еще советской постройки, она обслуживается «Росатомом». Станция дает Армении порядка 40% всего электричества.

    Поскольку Никол Пашинян, судя по его карабахскому решению, настроен на выполнение требования Запада и Баку, логично предположить, что в конечном счете Армянскую АЭС закроют. Было бы логично вместо этого открыть новую. Но вот какую?

    На тебе, Боже, чего нам негоже

    Координатор программ помощи американского правительства для Европы и Евразии Мария Лонги на слушаниях в Конгрессе США в общих чертах уже заявила, какую. США продвигают «в ряде стран, включая Армению» технологию «малых модульных ядерных реакторов, строящихся с использованием американской технологии и способных привести к большей энергетической независимости и от России, и от КНР». Причем в своем выступлении она заявила не только об Армении, но и других государствах Евразии. Напомним: интерес к строительству АЭС есть и у Казахстана, и не только у него.

    Осталось только понять, о чем именно идет речь с точки зрения чисто технологической. В США сейчас идут работы над двумя основными типами малых модульных реакторов: Natrium (стартап Билла Гейтса) и водо-водяного реактора SMR-160 (160 мегаватт) компании Holtec.

    Из чисто технических соображений Natrium ни Армении, ни Средней Азии поставлен быть не может. Причина проста: этот реактор на быстрых нейтронах, использующий уран высокого обогащения. Это неплохо для ряда важных параметров, но плохо для ядерного нераспространения. В натриевый реактор достаточно поставить боковые экраны из обедненного урана, чтобы быстро наработать оружейный плутоний – дешево и в серьезных количествах.

    Водо-водяной реактор не имеет быстрых нейтронов, способных дать быструю наработку плутония во внешних экранах. А тот плутоний, что нарабатывается в ТВЭЛ, слишком загрязнен «мусорными» радионуклидами, из-за которых бомбу из него сделать очень сложно. Настолько, что проще создать специализированный реактор-наработчик другого типа. Значит, поставить в такой непростой регион США рискнут только SMR-160 или что-то очень на него похожее.

    Малая, модульная, атомная

    Что же это за реактор такой, и сможет ли он заменить Еревану российский ВВЭР? Разработчик выбрал стандартный водо-водяной реактор со стальным корпусом под давлением. Особенность реактора в том, что он «самотормозящийся» и на естественной циркуляции.

    Плюсы такой схемы очевидны. Пассивная безопасность исключает аварию и позволяет обнулить санитарно-защитную зону: компания-разработчик считает ее равной нулю, отчего расчетная площадь АЭС всего 2–3 гектара. Причем реакторы модульные, то есть их на одной станции может быть много.

    Минусов у системы два. Во-первых, она «бумажная»: компания-разработчик не построила еще ни одного реактора и раньше вообще занималась контейнерами для отработавшего ядерного топлива.

    Во-вторых, обеспечение безопасности шло за счет роста сложности строительства. Реактор планируют размещать на отметке в минус 14 метров (почти пять этажей под землю). Да еще с дополнительным «водным кольцом» вокруг него. Ясно, что это потребует большого объема недешевых подземных строительных работ.

    Разработчик оценивает стоимость реактора как «низкую» – всего миллиард долларов. По американским меркам, это действительно дешево. Но на фоне реакторов российских такой проект очень дорог. АЭС «Аккую» для Турции строится по цене в 4,4 млрд долларов за реактор на 1,2 гигаватта. Если бы цена за мегаватт мощности у SMR-160 была такой же, как у российских ВВЭР–1200 для Турции, то американский реактор стоил бы лишь 0,59 млрд долларов, на 41% дешевле.

    Однако главная проблема идеи о постройке «в Евразии» реакторов SMR-160 даже не в цене. В конце концов, это же не Пашинян будет оплачивать более дорогой американский реактор, а рядовые армяне.

    От бумаги к металлу

    Беда в другом. На сегодня у Holtec нет ни одного прототипа ректора своей постройки, и нет даже полного «бумажного» проекта. Сейчас компания только пытается провести эскизный проект своего реактора через сертификацию в США. Поэтому мы не можем даже сказать, какова, например, материалоемкость реактора – масса его конструкций просто никому неизвестна, поскольку еще даже проекта с весовой детализацией по материалам нет.

    В таких условиях возможен серьезный рост стоимости проекта. Компания «Вестингауз», которая тщетно пыталась построить двухреакторную АЭС в Южной Каролине, тоже начала работу, декларируя цены лишь на десятки процентов выше, чем у «Росатома». Однако закончила, потратив две цены АЭС «Аккую» (четырехректорной) и не построив вообще ни одного реактора.

    А ведь «Вестингауз», в отличие от Holtec, исторически имела опыт успешной постройки реакторов своими силами. Просто в этот раз не смогла. Какие гарантии, что у никогда не строившей АЭС американской компании получится то, что совсем недавно вышло у той американской компании, которая когда-то строила АЭС?

    Особенное беспокойство вызывает то, что Holtec декларирует самозатухание ядерной реакции в реакторе без каких-либо активных мер. Дело в том, что водо-водяные реакторы строятся с 1940-х годов, но до сих пор еще никому не удалось сделать их «самозатухающими» без стержней аварийной защиты. Holtec до сих пор не представила общественности никаких конкретных объяснений того, как именно ее реакторы окажутся полностью пассивно безопасным. Это наводит на мысль о том, что речь идет о неверных расчетах недостаточно опытных конструкторов, а вовсе не о революции в реакторостроении.

    Подведем итоги. Рынок малых АЭС в Евразии вполне актуален. Крупные реакторы типа ВВЭР-1200 может позволить себе относительно богатая страна типа Турции или Казахстана, но очевидно не сможет Киргизия или Армения: у них не только мало денег, но и небольшой объем внутреннего энергетического рынка.

    Поэтому продвижение малых модульных реакторов в бывшем СССР вполне возможно. Но по чисто техническим причинам крайне сомнительно, что эти реакторы будут американскими. Натриевые просто не дадут экспортировать, а водо-водяные создают стартапы без опыта в реакторостроении. Причем заявляют для них крайне экзотические, но пока ничем (даже на бумаге) не подкрепленные параметры.

    С большей вероятностью на этот рынок могут прийти российские реакторы типа РИТМ-200 (55 мегаватт) или РИТМ-400 (120 мегаватт). От бумажно-эскизного Holtec РИТМы отличаются тем, что по ним не только есть проект, но уже и запущено строительство: РИТМ-400 устанавливается на ледокол «Лидер», первый из которых уже заложен. Уже через несколько лет первый из таких начнет работу, и перед потенциальным заказчиком будет понятный объект с предсказуемой ценой и сроком постройки.

    Американские малые модульные реакторы не исчезнут из политического дискурса: Белый дом будет предлагать их своим потенциальным союзникам в регионе. Но если ему и удастся добиться их постройки, то только там, где местные власти готовы будут заплатить за дружбу с Вашингтоном в прямом смысле любую цену – хоть Карабах, хоть девять миллиардов долларов за дырку в земле вместо АЭС, как это было в Южной Каролине несколько лет назад. Пока единственным реалистичным кандидатом на такую покорность к инициативам США выглядит разве что Армения.
     
     
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