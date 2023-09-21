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Пашинян обвинил российских миротворцев в случившемся в Карабахе
Пашинян заявил о неудачах российских миротворцев в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил долю ответственности за случившееся в Нагорном Карабахе на российских миротворцев.
«Если миротворцы смогли договориться о прекращении огня, почему они не могли до нападения договориться о том, чтобы нападение на Нагорный Карабах не состоялось?» – сказал Пашинян, выступая с обращением к согражданам.
Он добавил, что не следует закрывать глаза на «неудачи, которые допустили российские миротворческие войска в Нагорном Карабахе», передает ТАСС.
Во вторник ВС Азербайджана начали военную операцию в Нагорном Карабахе. В результате, по информации омбудсмена Армении, погибли 32 человека и более 200 пострадали. У поселка Джанятаг обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.