Пашинян обвинил российских миротворцев в случившемся в Карабахе

Пашинян заявил о неудачах российских миротворцев в Карабахе

Tекст: Валерия Городецкая

«Если миротворцы смогли договориться о прекращении огня, почему они не могли до нападения договориться о том, чтобы нападение на Нагорный Карабах не состоялось?» – сказал Пашинян, выступая с обращением к согражданам.

Он добавил, что не следует закрывать глаза на «неудачи, которые допустили российские миротворческие войска в Нагорном Карабахе», передает ТАСС.



Во вторник ВС Азербайджана начали военную операцию в Нагорном Карабахе. В результате, по информации омбудсмена Армении, погибли 32 человека и более 200 пострадали. У поселка Джанятаг обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.