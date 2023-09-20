Почему Армения безвольно сдала Карабах

Названы четыре причины, приведшие к поражению Нагорного Карабаха

Tекст: Евгений Крутиков

Сценарий проведенной Азербайджаном «ограниченной антитеррористической операции» практически полностью повторял азербайджанский план военных действий 2020 года, только с иными исходными позициями и более радикальными целями. Заранее были сформированы три ударные группы на центральном, северо-восточном и юго-восточном направлениях. После артиллерийской и ракетной подготовки, которая привела к потере армянскими силами остатков ПВО и РЭБ, азербайджанские войска перешли в наступление.

Как ликвидировали Нагорный Карабах

Наибольшего продвижения за сутки азербайджанцам удалось добиться на северо-восточном направлении. Азербайджанские силы продвигались к крупным селам Гетаван и Чаректар. Город Мардакерт (Акдере) находился под постоянным огнем артиллерии и танков. На юго-восточном направлении азербайджанцы продвигались к Мартуни (Ходжавенд) по нескольким ущельям также строго по сценарию трехлетней давности. Был занят медно-молибденовый рудник Кашен, а также монастырь IV века Амарас – одна из древних армянских и христианских святынь.



Обстрелы Степанакерта и Аскерана носили хаотичный характер и привели к жертвам среди мирного населения. Параллельно была снесена тыловая инфраструктура карабахцев или то, что можно было за нее принять. Использование беспилотников «Байрактар» было точечным. Наоборот, азербайджанские силы использовали главным образом ракетные войска и ствольную артиллерию, что явно навеяно опытом боевых действий в зоне СВО. На нескольких участках фронта армянские силы пытались организовать сопротивление на голом героизме и даже нанесли азербайджанским силам некие потери у Мартуни, но в целом на ход событий это значительного влияния не оказало.

Во второй половине дня 19 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не будет участвовать в конфликте, хотя ее «пытаются в него втянуть». Переговоры о капитуляции Карабаха начались ночью. К полудню 20 сентября появились предварительные данные о контурах соглашения. Огонь прекратился по всей линии с 13.00.

Дальнейшая «реинтеграция» Карабаха и всего армянского населения (кто останется, исход уже начался) должна основываться на Конституции Азербайджана, в которой никакой НКР нет. Ранее речь шла о некоем «обеспечении прав» армянского населения, что было записано еще в договоре 2020 года. Военные, политические и государственные структуры НКР упраздняются и распускаются. Государственность армян Арцаха ликвидируется. Таким образом, история Нагорно-Карабахской Республики завершилась за сутки. Что же вообще произошло – и почему так быстро?

Четыре акта сдачи Карабаха Пашиняном

Во-первых, с 2020 года, когда армянам был нанесен сильнейший удар по итогам Второй Карабахской войны, власти в Ереване были заняты чем угодно, только не укреплением обороноспособности и даже не дипломатией. Премьер Пашинян вел себя все это время так, как будто Карабах уже потерян. В Армении шла борьба кланов, в том числе ориентированных на внешние силы, преимущественно западные. В такой обстановке ни о каком «повышении обороноспособности» речи быть не могло.



Во-вторых, Пашинян сдал Карабах не только интригами и неудачным маневрированием между несколькими центрами силы. Ему никто не мешал проявить себя прямо сейчас. Объявить мобилизацию, организовать оборону и вообще поднять большой шум. Однако он предпочел публично отречься от Карабаха.





В-третьих, правительство Пашиняна своими же руками закопало весь потенциал российского миротворческого контингента. Хотя бы потому, что Пашинян своим же приказом запретил вооруженным силам Армении помогать армянам Карабаха. То есть армянам спасать армян было запрещено. Армения как государство и отдельные взятые крикливые жители Еревана раненых детей на себе из Степанакерта не выносили – это делали в итоге российские солдаты, которых все три года в Ереване поливали грязью. Подчеркнем: все эти годы шельмовали миротворцев именно в Ереване, а не в Баку и даже не в Степанакерте. В Карабахе как раз вблизи видели, что именно российские миротворцы стабилизировали ситуацию в регионе.

В-четвертых, Пашинян на переговорах осенью 2022 года в Праге фактически признал суверенитет Азербайджана над Карабахом. Этих его высказываний достаточно, чтобы толпа на проспекте Тиграна Меца скандировала в его адрес слово «предатель».

Желающих воевать за Карабах не нашлось

В Баку были осведомлены о том, как поведет себя Армения в случае проведения новой наступательной операции на Карабах. Достаточно было посмотреть на состояние армянского общества. Армяне были сильно деморализованы событиями 2020 года. Нация получила страшную эмоциональную травму.

Но есть и важная демографическая деталь. Почему в начале 1990-х годов бедной и находившейся в полной блокаде Армении удалось чуть ли не Баку взять, но три года назад они развалились за полтора месяца, а сейчас вообще за сутки?

Поколение тех, кто с оружием в руках добился создания карабахской государственности, сейчас полностью сошло на нет просто по возрасту. За 30 лет армянское общество радикально изменилось. Тех, кто захотел бы защищать Карабах и даже саму Армению с автоматом в руках, не нашлось в сколько-нибудь заметном количестве.

Армянское общество в массе своей привыкло, что кто-то обязательно им поможет. Русские, французы, китайцы, Ким Кардашьян. Такова устойчивая поведенческая привычка. Все эти 30 лет Армению постоянно кто-то поддерживал. Деньгами, оружием, физической силой (вообще это русские пограничники охраняли границу Армении с Турцией), рок-концертами. Создавали благоприятные условия для огромного спюрка (армянской диаспоры) в России. А задачи правительства в Ереване состояли в основном в том, чтобы маневрировать между всеми, кто изъявляет желание помочь, с целью извлечения максимальной выгоды. Так поведенческая привычка стала политическим курсом Армении.

«Многовекторной политикой» в Ереване откровенно гордились. И все же после 2020 года стало ясно, что армянам в кои-то веки придется хоть что-то делать самостоятельно – если они хотят по крайней мере сохранения статус-кво. Однако переложить ответственность за свою судьбу на кого-то третьего оказалось эмоционально удобней.

А сейчас, если в Баку захотят (а наверняка захотят рано или поздно) пробить физический коридор на Нахичевань, они его пробьют. Но это будет означать прекращение государственности уже самой «большой» Армении, утрату Зангезура, Сюника и других исторических областей.

По неподтвержденным данным, в ночь на 20 сентября начальник Генерального штаба Ирана генерал Мохаммад Багери звонил в Ереван в Генштаб ВС Армении. А в Тегеране как раз сейчас находится и Сергей Шойгу. Но армянские генералы дважды отказались разговаривать с иранцами, видимо, выполняя распоряжение Пашиняна. Иначе говоря, они отказались от спасительной руки не только России, но и Ирана. Так тотально дезинтегрировать свою новую государственность на пространстве бывшего СССР не удалось даже грузинам. Ситуация для Еревана будет только ухудшаться по мере того, как Баку будет занимать землю Карабаха и обустраиваться на новом месте вместе с теми, кто не успел уехать.