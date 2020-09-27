Ким Кардашьян обвинила Азербайджан в атаке на Армению

Американская телезвезда и супруга кандидата в президенты США Ким Кардашьян Уэст обвинила Азербайджан в неспровоцированной атаке на Армению.

«Армения стала жертвой неспровоцированных атак Азербайджана и сопровождающей их предсказуемой кампании по дезинформации. Азербайджан блокирует социальные сети, за исключением военной пропаганды», – написала Кардашьян в своем Twitter.

Супруга кандидата в президенты США, рэп-исполнителя Канье Уэста призвала подписчиков подписать обращение в Белый дом и Конгресс США. Составители обращения требуют, чтобы «американские сенаторы и представитель Соединенных Штатов публично осудили агрессию Азербайджана».

«Нам нужны международные наблюдатели для расследования и призыва к международным политическим и дипломатическим мерам по предотвращению ненужной эскалации и трагедии», – написала Кардашьян.

Супруга кандидата в президенты США считает, что необходимо «призвать Баку прекратить все наступательные военные действия». Кроме того, по ее мнению, необходимо «прекратить всю американскую военную помощь Азербайджану, используемую против армян, и предупредить Турцию [о необходимости] прекратить посылку оружия и боевиков в Баку».

В октябре прошлого года стало известно, что Ким Кардашьян, ее дети и сестра крестились в Армении и получили новые имена.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан в свою очередь объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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