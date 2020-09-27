Азербайджан объявил военное положение в нескольких регионах

Парламент Азербайджана объявил о введении военного положения в нескольких городах и регионах страны.

Решение парламента должен утвердить президент страны в течение 48 часов, передает РИА «Новости». Объявление комендантского часа возлагается на МВД страны.

Ранее военное положение ввел президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, он также объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также было объявлено военное положение, кроме того, армянские власти начали мобилизацию.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения заявила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Алиев также заявил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Армения заявила о готовности применить Су-30СМ в ответ на агрессию в Карабахе.