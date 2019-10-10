Ким Кардашьян крестилась и получила новое имя

Телезвезда Ким Кардашьян, ее дети и сестра крестились в Армении и получили новые имена, пишут СМИ со ссылкой на крестного отца семьи Наири Срапионяна.

Кардашьян получила имя Эгине, крестным отцом Ким и Кортни стал 27-летний диакон Наири Срапионян, передает «Sputnik Армения».

«Для Ким Кардашьян мы выбрали имя Эгине, а для ее сестры – Гаяне. Мы предложили эти имена, согласно церковному порядку, они согласились», – пояснил диакон изданию.

Старшего сына Кардашьян Мэйсона назвали Нареком, добавил священнослужитель.

«Честно говоря, детей было так много, что я уже не помню имена всех. Они все еще должны отправить нам свои данные для записи в журнале», – добавил Срапионян.

Он добавил, что узнал о том, что станет крестным отцом семейства всего за несколько часов до церемонии. «Конечно, не каждый день выпадает крестить знаменитостей, но у меня достаточно опыта как в проведении обряда, так и «отцовстве», – сказал Срапионян.

В мае сообщалось, что Кардашьян в среднем получает до 500 тыс. долларов за каждую запись на своей странице в социальной сети Instagram.