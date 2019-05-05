Раскрыта цена одного поста в Instagram Ким Кардашьян

Американская фотомодель, звезда реалити-шоу и телеведущая Ким Кардашьян в среднем получает до 500 тыс. долларов за каждую запись на своей странице в социальной сети Instagram, пишет TMZ.

Издание поясняет, что в настоящее время Кардашьян судится с компанией Missguided USA, занимающейся выпуском одежды. Фотомодель обвиняет компанию в том, что она без разрешения использовала ее снимки в рекламных целях, и требует заплатить неустойку в размере пяти млн долларов, передает ТАСС.

Суд попросил Кардашьян обосновать столь высокую оценку нанесенного ущерба. Модель предоставила документы, которые подтверждают, что в Instagram она зарабатывает довольно крупные суммы. Согласно переданным суду данным, каждый пост в социальной сети приносит ей от 300 тыс. до 500 тыс. долларов.

TMZ располагает данными, что в действительности она зарабатывает на каждой записи в Instagram еще больше – до одного млн долларов.

Журнал Forbes в 2018 году оценил состояние Кардашьян в 350 млн долларов и отдал ей 30-е место в списке 100 знаменитостей с самыми высокими доходами.

Напомним, в начале года фотография обычного куриного яйца стала самым популярным постом в Instagram, набрав более 25 млн одобрительных реакций.