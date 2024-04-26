Защита замглавы Минобороны Иванова обжаловала арест

«Бастрыкину и СКР дали карт-бланш. Что ж, мужики, защищайте интересы государства», – призвала журналист Анастасия Кашеварова в связи с арестом Иванова.
Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале предположил, что миллион, о хищении которого говорят в рамках дела в отношении Иванова, – это даже не сумма предполагаемой взятки. Миллион, считает он, появился «исходя из статьи», поскольку дело в отношении него квалифицируется как «хищение в особо крупном размере», а согласно закону, «особо крупный размер» – это сумма свыше 1 млн рублей.
«Сомневаюсь, что при таких должности и достатке можно быть настолько алчным, чтоб погореть на одном ляме. Ну или надо очень верить в свою безнаказанность», – считает Коц.
Также военкор обратил внимание на биографию Сергея Бородина, еще одного фигуранта этого громкого дела. «Полковник с 2022 года являлся фигурантом скандального расследования о хищении десятков гектаров земли, в том числе на Алабинском полигоне», – сообщил Коц со ссылкой на публикации в газете «Коммерсант».
Согласно этим данным, Бородин обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, группа действовала с 2008 по 2019 год. В результате ее деятельности были похищены земли обороны и безопасности общей площадью более 45 га. Кадастровая стоимость активов оценивается в 900 млн рублей.
Тогда Бородин полностью признал вину, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой, рассказал военкор, предположив, что Иванов попал в поле зрения спецслужб именно тогда.
«Специальная военная операция – путь к оздоровлению российского общества. Тяжелый, долгий, полный кочек, ухабов и ям. Еще одну проскочили, но путь еще не пройден до конца», – пишет Telegram-канал «Рыбарь». – «Хочется посмотреть, насколько же глубоко сейчас следователи будут копать».
«Нашим людям нужна справедливость. Душа русская требует», – пишет Telegram-канал «Месть доброй воли» в связи с арестом Иванова. – «Вот это вот все получается даже интереснее, чем новое отжатое у Украины село – освобождение наших земель входит в рутину. А вот замминистра в суде – новиночка. Улюкаев подзабылся».
Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Вины своей он не признал.
По данным следствия, Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО РФ. Также суд заключил под стражу друга и предполагаемого соучастника Иванова – Сергея Бородина.