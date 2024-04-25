Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).2 комментария
Стали известны подробности о третьем арестованном по делу Иванова
Третий фигурант дела замминистра обороны о взятке Александр Фомин является одним из учредителей компании «Олимпситистрой», которая занимается строительством жилых и нежилых зданий, фирма с 2006 года выполняет работы по всей стране различных объектов, в том числе для нужд Минобороны.
В частности, «Олимпситистрой» участвовал в строительстве медицинских центров ведомства для лечения пациентов с COVID-19 в 2020 году, передает RT.
Компания была частым участником судебных разбирательств. Так, фирма неоднократно подавала иски к партнерам «за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам поставок и выполнению строительных работ» и часто выигрывала.
Сумма выигранных дел за год при этом составила 111 млн рублей.
Кроме того, стало известно, что вместе с военными строителями фирма возвела в Мариуполе жилье в микрорайоне Невский и школу на 1,1 тыс. учеников.
Ранее Мосгорсуд сообщил об аресте Фомина, который, по версии следствия, дал взятку Тимуру Иванову, на фоне коррупционного скандала отстраненному от должности замминистра обороны России.
Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года. По данным следствия, Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд МО РФ. Вины своей он не признал. Также суд заключил под стражу друга и предполагаемого соучастника Иванова – Сергея Бородина.