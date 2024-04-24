Замминистра обороны Иванов не признал вину в получении взятки

Tекст: Ольга Никитина

По данным ТАСС, Иванова задержали на рабочем месте.

По информации РБК, в связи с делом в отношении Иванова в ряде регионов России проходят десятки обысков. Источники издания рассказали, что сотрудники ФСБ, в частности, работают в Краснодарском и Ставропольском краях. Мероприятия начались вечером вторника и продолжаются до сих пор.

Источник издания сообщил, что замминистра задержали во вторник в 17.00, а за несколько часов до этого проходила коллегия Минобороны, на которой Иванов присутствовал.

Материалы уголовного дела, по словам источника, связаны с должностными обязанностями чиновника. Причем дело может обрасти новыми эпизодами, считает он.

Напомним, суд арестовал Иванова до 23 июня 2024 года. На время предварительного следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово».

Также суд в среду заключил под стражу друга и предполагаемого соучастника Иванова – Сергея Бородина.

По данным следствия, получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.